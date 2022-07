In de First Dates-podcast krijgen de tv-daters een tweede kans. Zal de liefde wél opbloeien?

Tv-kijkers willen massaal op date met kandidaten die in het programma First Dates de liefde zijn misgelopen. Dat kan nu in de podcast First Dates: Second Chances (NL). ‘O, je ruikt lekker.’

Mauricio (24) had geen geluk toen hij vorig jaar meedeed aan het tv-programma First Dates. Op zich klikte het best aardig met het meisje in het restaurant, maar uiteindelijk bleek het toch ‘meer vriendschappelijk dan romantisch’.

Einde verhaal? Nee, want thuis op de bank zat Robin (22) intens met de date mee te leven. Deze jongedame had van haar moeder en haar zus gehoord dat de knappe Mauricio echt iets voor haar was. Ze keek de uitzending daarom online terug en raakte inderdaad op slag gecharmeerd door de Colombiaanse halfgod.

Ze besloot de stoute schoenen aan te trekken. Via de website van First Dates mailde ze dat ze graag eens met Mauricio wilde daten. Dat bleek mogelijk. De programmamakers stelden zelfs voor om van de ontmoeting een podcast te maken. En zo treffen Maurico en Robin elkaar ineens in het First Dates-restaurant. Met z’n tweeën, zónder camera’s, maar mét een microfoontje om.

Hopen dat de liefde opbloeit

First Dates: Second Chances (NL), zo is de podcast toepasselijk getiteld. De makers van BNNVara hebben zes afleveringen online gezet, steeds met andere kandidaten. De formule: daters die op tv bot hebben gevangen, mogen het in de podcast nogmaals proberen, maar nu met een tv-kijker die nadrukkelijk in hen geïnteresseerd is. En dan maar hopen dat de liefde dit keer wél opbloeit.

De makers hadden ruim de keus uit kandidaten, want Robin was bepaald niet de enige kijker die graag met een tv-dater wilde afspreken. “We krijgen overweldigend veel van dit soort reacties”, vertelt Anne van der Velden, online redacteur bij het programma en eindredacteur van de podcast. “Per seizoen van een halfjaar komen er 600 à 900 contactverzoeken van kijkers binnen, met een uitschieter naar 2000.”

Vanwege de massale belangstelling introduceerde het programma in 2019 een speciale knop op de website: ‘Date een dater’. Kijkers kunnen daar opgeven met welke tv-dater ze uit willen. Ze kunnen er ook kort iets over zichzelf vertellen. Van der Velden: “We sturen alle verzoeken door. Vervolgens is het aan de dater om er wel of niet iets mee te doen.”

Liefdewerk oud papier.

Door alle contactverzoekjes van buitenaf runt Van der Velden inmiddels een half relatiebureau. Allemaal liefdewerk oud papier. Waarom maken we geen podcast van die externe dates, vroeg ze zich af. Dan heeft het grote publiek er ook nog iets aan. Zo gezegd, zo gedaan.

De podcast is een Nederlandse primeur. Voor zover bekend bestaat deze formule nergens anders, terwijl het tv-programma in tientallen landen loopt. Anders dan op tv gaan de deelnemers in de podcast niet met elkaar uit eten. Ze bereiden samen een hapje en een cocktail in de keuken van het First Dates-restaurant. Barman Victor leest de recepten voor. En host Denice beschrijft hoe de kandidaten eruitzien, want bij de podcast zit uiteraard geen beeld.

“Hoi hoi”, klinkt het verwachtingsvol als Mauricio en Robin elkaar voor het eerst ontmoeten. Je hoort het zuchten, de aarzeling in de stemmen. Er volgen drie zenuwachtige kussen. Het ongemak druipt ervan af. “O, je ruikt lekker”, zegt Robin. Het verleidingsritueel is begonnen.

Juist omdat er geen beeld bij zit, moet je een groot beroep doen op je voorstellingsvermogen. Dat voegt een heel nieuwe dimensie toe. Je gaat letten op minieme trillinkjes in de stem, op een geschrokken ademhaling, op een slikbeweging. Alles krijgt betekenis. Overal kan iets achter schuilen wat een dater liever maskeert. In die zin is de podcast nog intiemer dan het tv-programma.

De spanning zit in de stem

“Je zit er inderdaad nog dichter bovenop”, bevestigt Van der Velden. “We waren in het begin bang dat je de gezichtsexpressie erbij moest hebben om een gevoel bij de date te krijgen, maar de spanning blijkt ook heel erg in je stem te zitten.”

Barman Victor, voluit Victor Abeln, is ook aangeschoven bij het interview. “Op de podcast hoor je veel beter of iemand aandachtig luistert”, zegt hij. “Het gebeurt een aantal keer dat iemand best iets persoonlijks vertelt, en dat de ander dan zoiets zegt als: ‘Volgens mij moeten we nu de eieren koken’. En vervolgens komen ze nooit meer terug op dat gevoelige punt. Maar ja, soms loopt een gesprek zo.”

De deelnemers brengen samen anderhalf uur door. Dat resulteert in een klein halfuur podcast. Er is veel ruimte voor persoonlijke gesprekken, bijvoorbeeld over autisme, vreemdgaan en scheiden. Het gaat ook over luchtiger zaken, zoals reislust of de zoenkwaliteiten van vrouwen versus die van mannen.

Amor schiet relatief vaak in de roos

Maar uiteindelijk draait alles natuurlijk om die ene vraag: slaat de vonk over? De podcast scoort op dat punt aardig. “Vier van de zes dates leiden tot een ‘ja’”, verklapt Van der Velden. Dat komt neer op 66 procent, al zegt statistiek weinig bij zulke kleine aantallen. In de tv-uitzendingen lijkt Amor veel minder vaak doel te treffen, maar daar zijn helaas geen cijfers van. “Heel gedetailleerd houden we het niet bij.”

Mauricio en Robin hebben het ondertussen steeds gezelliger samen. Totdat hij bekent dat hij vorig jaar aan maar liefst drie datingshows op tv heeft meegedaan: First Dates, Lang Leve de Liefde en Take Me Out. Je hoort Robin verstijven. Vervolgens betoogt Mauricio ook nog dat hij Frans een ‘kuttaal’ vindt, terwijl zij grotendeels in Frankrijk is grootgebracht. Oei, dit gaat helemaal verkeerd, denk je als luisteraar. Of kan de liefde deze tegenslag nog overwinnen?

Vaste fans van het tv-programma zijn er inmiddels mee bekend dat daters legio excuses aanvoeren om te verklaren waarom het niks is geworden. Ze zitten in een andere fase van hun leven, hun interesses liggen toch te ver uit elkaar, of ja, ze voelden gewoon ‘die klik’ niet. Het is soms om moedeloos van te worden. Valt het überhaupt wel te doen, de liefde van je leven vinden via een blind date bij de publieke omroep?

De liefde laat zich niet dwingen

Het gebeurt wel degelijk, weet Van der Velden uit ervaring. “Er komen echt relaties uit het programma voort. Maar hoe goed wij de kandidaten ook proberen te matchen, de liefde laat zich uiteindelijk niet dwingen. En ik zeg altijd: misschien is degene tegenover je in de uitzending niet de perfecte match, maar iemand die jou op tv ziet, kan dat dus wél zijn. Je hebt meer dan één kans.”

Victor bekijkt het ook van de zonnige kant. “Veel kandidaten bij wie het in First Dates niks is geworden, krijgen in diezelfde periode alsnog een relatie. De uitzending brengt de bal aan het rollen, dat heb ik al vaak gezien. Het komt denk ik ook door het grondige intakegesprek. Kandidaten gaan dan nadenken: waar ben ik eigenlijk naar op zoek? Ze gaan dan actiever met hun behoefte aan de slag. Meedoen aan het programma is dus sowieso een goede investering.”

Hij benadrukt dat First Dates een ‘serieus programma’ is. “Wij zijn een soort missionarissen van de liefde, we hopen echt dat het klikt. Toen er in First Dates Hotel werd gezoend in het bubbelbad, stonden wij met z’n allen te juichen! Maar hóe het ook loopt, kandidaten hebben bij ons sowieso een leuke avond. Ze voelen zich in hun waarde gelaten. Daarom komen ze nu graag terug voor de podcast.”

Je verhaal bij iemand kwijt willen

Zelf hebben de makers geen datingprogramma meer nodig, want ze zijn allebei al gelukkig in de liefde. Sterker nog, bij Van der Velden is de liefde dankzij het programma alleen maar dieper geworden. “Wij vragen altijd aan de deelnemers: waar ben je nou echt naar op zoek in een partner? Dan antwoorden de meesten ongeveer hetzelfde: dat ze hun verhaal bij iemand kwijt willen, dat ze iemand willen hebben om bij thuis te komen, iemand die hen helemaal snapt en met wie ze leuke dingen kunnen doen. Aan het eind van een werkdag waarin ik al die verhalen heb aangehoord, ga ik altijd met een beetje extra waardering voor mijn partner naar huis.”

Andere podcasts over de liefde Smoorverliefd op je 82ste Een mens is nooit te oud voor de liefde. In de Franse podcast Grand-amour vertelt de 82-jarige Marguerite openhartig over de liefde van haar leven die ze zojuist heeft ontdekt. Of eigenlijk hérontdekt, want ze leerde Jean (82) al op haar 20ste kennen. Eén nacht brachten ze destijds samen door, maar de oorlog dreef hen uit elkaar. Ruim zestig jaar later vallen ze elkaar opnieuw in de armen, en dat valt niet tegen. “Ik heb nog mooie borsten voor mijn leeftijd”, zegt de goedlachse Marguerite. De podcast, oorspronkelijk een radiodocumentaire van Mathilde Guermonprez uit 2006, is te vinden op Arte Radio.

Sander Becker All we need is love Een perfect plaatje van een liefdespaar op een parelwit strand tijdens een zonsondergang: dat valt op social media onder de zogeheten couple goals, een ideale relatie die iedereen wel wil hebben. Maar bestaat zo’n perfecte relatie eigenlijk wel? Queerkoppel Mandy Woelkens (hoofdredacteur van LINDA.meiden) en Thorn de Vries (acteur en bekend van Anne+) zoeken dat in CoupleGoals de podcast uit. Ze begonnen na vragen die ze over hun eigen relatie kregen (De Vries is non-binair), maar inmiddels interviewen ze elke aflevering vooral andere koppels. Van de liefdesgeheimen van een stel dat al járen samen is, tot hoe je je liefde verdeelt binnen een polyamoreuze relatie. CoupleGoals de podcast is te beluisteren bij Podimo.

Veronica Simmelink Moderne liefde You May Want to Marry My Husband is de titel van een populaire aflevering van de podcast Modern Love. Het is een column, geschreven door een terminaal zieke vrouw die ‘alvast’ een datingprofiel aanmaakt voor haar man. Een andere aflevering gaat over de bijzondere band tussen een vrouw en haar portier. Modern Love is al jaren een veel gelezen wekelijkse column in The New York Times. Hij verscheen ook als boek, als Amazon Prime-serie en sinds 2019 als podcast. De waargebeurde verhalen gaan over allerlei thema’s die met liefde te maken hebben. Onderwerpen als technologie, ouderschap, rouw en vriendschap komen aan bod. Modern Love is te beluisteren op Spotify, Apple Podcasts en Amazon Music

