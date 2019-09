In de eerste ‘Beau’ draaide het charmeoffensief op volle toeren

“Er moet een manier zijn waarop ik Jinek de baas kan zijn en dit interview was het zeker niet.” Zie hier de ontwapenende charme van Beau van Erven Dorens, die maandagavond om half 11 aftrapte met de nieuwe talkshow ‘Beau’ bij RTL4. Een plek die de afgelopen jaren het Waterloo werd van Humberto Tan en Twan Huys en waar deze zomer ook Art Rooijakkers geen potten kon breken met zijn dagelijkse praatprogramma.

Het interview waar Beau op doelde was een gesprek met Thierry Baudet en Theo Hiddema, spraakmakende mannen die maandag meteen na de FvD-ledenbijeenkomst in een taxi stapten om zitting te nemen op de bank van Beau. Want ja, de nieuwe talkshow heeft gekozen voor een studio-opstelling waarbij de gasten niet met elkaar aan een tafel zitten, maar per onderwerp plaatsnemen op een bank. Beau: “De bank die Jinek afdankt, die krijg ik dus”. Zelf zit Beau achter een desk. Of nou ja, het is een wat gammel, net te klein bureautje. Van waaronder Beau maandag een losliggende kabel tevoorschijn toverde als om te benadrukken: waar zijn we toch aan begonnen, wij amateurs!

Het charmeoffensief draaide in aflevering 1 dus op volle toeren. Beau rekent erop dat we in deze eerste periode de gunfactor op maximaal zetten. Hij speelt de pretentieloze tv-personality, die ogenschijnlijk tegen wil en dank deze nieuwe opdracht heeft aanvaard. Zo heeft hij de Varagids inzage gegeven in zijn dagboeknotities van de afgelopen tijd, waarin stressvolle uitspraken voorkomen als: “Ik wou dat ik nog rookte”. En: ”Wanneer komen ze er achter dat ik dit helemaal niet kan? Kijk, je moet mij niet vragen of ik iets wil doen, want ik wil alles doen.” Oftewel, Beau is net zo ijdel als iedereen die op televisie wil komen.

Vriendelijk en venijnig

Dus daar staat hij nu in de arena, zwetend en wetend dat iedereen om hem heen denkt: wordt dit Beaus volgende mislukking of weet hij binnen een paar maanden wél een solide schare fans op te bouwen? De eerste aflevering kende menig taai moment - de redactie wilde blijkbaar niet té lichtvoetig van start - maar een paar zaken pleiten voorlopig in Beaus voordeel. Zo heeft hij weinig moeite zijn persoonlijke gevoelens te laten zien. Maandag waren zijn eerste gasten bezorgde mensen uit het onderwijs. Als echtgenoot van een lerares en vader van een schare zonen, was volledig duidelijk waar Beaus sympathie lag. In zijn vrije benadering van Baudet en Hiddema gloorde Beaus eigen stijl: hij kan vriendelijk en venijnig tegelijk zijn.

Maar zijn grootste troef is zijn gevoel voor humor en zelfspot.

Zo schreef Beau meteen geschiedenis met de finale van deze eerste uitzending. Op de wijs van ‘I dit it my way’ ging hij de directe confrontatie aan met zijn demonen. Zichzelf begeleidend op de piano zong hij een parodie op het lied met teksten als ‘Geflopt, afgeslacht, dat is het lot wat mij nu wacht’ en ‘Mijn kist die staat al klaar, ik haal Sinterklaas niet, laat staan Oudjaar’. Saxofonist Benjamin Herman viel in - lekkere muziek!! - en Beau trok zijn conclusie: ‘Maar lief publiek, ik blijf erbij, het ligt aan iedereen, behalve mij’.

Ik hoop dat Beau royaal gebruik kan maken van scherpe tekstschrijvers, Jinek en Pauw vergeet en zijn eigen amusante themapark weet op te bouwen.

Vier keer per week schrijven Renate van der Bas en Maaike Bos columns over televisie.