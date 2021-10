In de Dutch Game Award-winnaar Good Job! moet je het kantoor in de fik steken

Wat doe je als de beamer in je kantoor ontploft? Dan steel je er een van een andere afdeling en die katapulteer je dwars door de muren heen om hem zo snel mogelijk op je eigen afdeling aan de praat te krijgen. In het computerspel Good Job! moet de speler creatieve oplossingen bedenken om een kantoor op rolletjes te laten draaien. Het is de winnaar van de Dutch Game Awards 2021 die zojuist bekend zijn gemaakt tijdens de Media Week in het instituut Beeld en Geluid in Hilversum.

De prijzen voor de beste games van Nederlandse ontwikkelaars bestaan sinds 2007, maar werden de laatste vier jaar door omstandigheden niet uitgereikt. De organisatie is blij dat het feest er dit jaar weer was, zeker omdat er tijdens de pandemie veel noemenswaardige spellen op de markt zijn gekomen.

Zo sleepte Good Job! maar liefst twee prijzen in de wacht: het beste spel en het beste ontwerp. Het Nederlandse bedrijf Paladin Studios ontwikkelde het spel samen met Nintendo en is alleen daarom al bijzonder, vindt de jury. Behalve dat het er grappig uitziet is het vooral een ‘heel creatief en leuk puzzelspel’.

Spectaculaire actie

Vrijwel alle games zijn opmerkelijk mooi vormgegeven, maar The Falconeer stak er voor de jury bovenuit. De winnaar in de categorie Best Art combineert heldere kleuren en flitsende beelden met snelle bewegingen en spectaculaire actie. In het spel, dat al eerder een BAFTA-nominatie in de wacht sleepte, bestuur je een valk die via luchtgevechten een virtuele wereld moet veroveren. Je scheert tussen de wolken en kruitdampen door terwijl de bommen en granaten je om de oren vliegen.

Volgens de jury lijkt het alsof er een groot ontwikkelteam achter de game zit, maar in werkelijkheid werd het spel grotendeels gemaakt door één man: Tomas Sala. De wereld die hij creëerde kan spelers uren vermaken en verbazen, schrijft de jury. “De mist, wolken en het water werken in perfect harmonie om de speler op het puntje van z’n stoel te houden.”

Dat spelletjes niet alleen maar voor ontspanning zijn, maar ook nuttige toepassingen kunnen hebben bewijst de winnaar in de categorie Best Applied Game. The Lunggame van studio Sparky is speciaal gemaakt voor jonge kinderen met longproblemen. Die zijn vaak nog te jong om een longfunctietest te doen, maar behulp van dit spel en onder begeleiding van een fysiotherapeut kunnen ze alvast oefenen. Door in een speciaal apparaatje te blazen kunnen ze een snoezig konijntje in een bad droogföhnen. Op die manier leren ze hun ademhaling beter onder controle te krijgen.

Verder zijn er prijzen uitgereikt diverse andere categorieën, waaronder geluid, studenten, innovatie, technologie en debutant. De volledige lijst met winnaars is te zien op de site van de Dutch Game Awards.

Wat zijn de Dutch Game Awards? De Dutch Game Awards bestaan sinds 2007 en werden dit jaar voor het eerst georganiseerd door de Dutch Games Association in samenwerking met Beeld en Geluid. Doel van de prijzen is het stimuleren van talentontwikkeling en innovatie. De diverse tienkoppige jury bestond uit vier vrouwen en zes mannen, allen werkzaam op het gebied van computergames.

