In de digitale samenleving raken we steeds meer verwijderd van ons authentieke zelf

Vol onbegrip staarden mijn studiogenoten me aan, afgelopen week tijdens de lunch. Zojuist had ik een – blijkbaar – schokkende bekentenis gedaan: ik neem nooit mijn telefoon mee naar de wc.

‘Maar wat doe je dan als je naar de wc gaat?’, vroeg een van hen.

‘Ehm, naar de wc gaan?’, antwoordde ik.

‘Ik gebruik die tijd om door mijn mail en Instagram te scrollen’, zei een ander. De rest zei meteen dat ook te doen. ‘Snapchat, NOS-app, Twitter, Nu.nl.’ Nu begreep ik waarom iedereen altijd zo lang op de wc zat.

In 2014 publiceerden acht psychologen een onderzoek in Science, waarvoor ze een groep studenten vroegen tien tot twintig minuten in een ruimte te zitten zonder verdere afleiding. Ondertussen werden ze gekoppeld aan een apparaat waarmee ze zichzelf schokken konden toedienen – iedereen kreeg een proefschok, om te ervaren dat zoiets best pijnlijk is. Als ze wilden, zeiden de onderzoekers, mochten de studenten zichzelf tijdens hun tijd in de kamer schokken geven, in plaats van gewoon voor zich uit kijken en afwachten.

Elke zes seconden een schok

Het klinkt bizar, maar het grootste deel van de studenten besloot dit te doen: twee derde van de mannen en een derde van de vrouwen. Eén student – een jongen – diende zichzelf 190 schokken toe. Dat komt neer op elke zes seconden een schok, twintig minuten lang. De onderzoekers concludeerden dat de meeste mensen ‘liever iets doen dan helemaal niets, zelfs als dat iets negatief is.’

Mijn studiogenoten reageerden vol afschuw toen ik vertelde over dit onderzoek. Maar eigenlijk is standaard op de wc door je telefoon scrollen niet heel anders. Voor je liggen een paar minuten waarin je gedachten niet ingekaderd of afgeleid zullen zijn – en als reflex pak je je telefoon om die gedachten wel in te vullen.

In de digitale samenleving hoeven we ons steeds minder te verhouden tot onze gedachten: voor elk stil moment is wel een app uitgevonden om ons te vermaken. Gevolg is dat we steeds meer verwijderd raken van ons authentieke zelf: als er altijd een apparaat onder handbereik ligt dat je vertelt wat je moet doen of denken, zal je minder snel de moeite nemen na te gaan wat je nou eigenlijk voelt of wil. Vergelijk het met harde werkers die er na hun pensioen achter komen dat ze buiten hun baan eigenlijk geen leven hebben.

Door onze telefoon zijn we zelf nadenken verleerd

Hetzelfde gebeurt met ons lichaam. Doordat er steeds meer apps zijn die ons vertellen hoeveel stappen we moeten zetten, hoeveel calorieën we moeten eten en hoelang we moeten slapen, verleren we het zelf aan te voelen waar we behoefte aan hebben.

Misschien is het wel een leuke oefening: je telefoon een tijdje niet meenemen naar de wc, en kijken wat er gebeurt. Of neem hem juist wel mee. Uit Brits onderzoek bleek in 2011 al dat de meeste telefoons aan hun einde komen door een val in de wc-pot. Hoeveel mensen zullen na zo’n ongeluk daadwerkelijk verlangen naar zo’n schokapparaat? Meer dan je zou denken, vermoedelijk. Niet in de laatste plaats omdat niemand wil toegeven dat hij zelf nadenken door zijn telefoon is verleerd.