In de digitale arena ontstaan al snel klassenverschillen

Mijn tijdlijn werd de afgelopen weken overbevolkt door avatarversies van mensen die ik volg. Van vrienden tot collega-journalisten en influencers – iedereen had ineens dezelfde nieuwe hobby: foto’s van jezelf omvormen tot portretten die rechtstreeks uit een videogame of anime­serie lijken te komen, met behulp van artificiële intelligentie-apps.

Nader onderzoek leerde me dat er voor gebruik van de AI-apps twee persoonlijke vereisten waren: een flinke dosis ijdelheid en een comfortabele financiële situatie. Om het AI-systeem goed te laten werken, moeten gebruikers twintig (!) foto’s van zichzelf uploaden. Of je die nou direct bij de hand had, of twintig selfies hebt gemaakt – beide opties getuigen van een bovengemiddelde interesse in het eigen uiterlijk.

Vervolgens moeten gebruikers de AI-app betalen voor deelbare foto’s: de apps zijn gratis te downloaden, maar wie de AI-zelfportretten op Instagram wil delen – en wie wil dat nou niet? – is een bedrag kwijt dat per app varieert tussen de 7 en de 20 euro. Een klein bedrag voor mensen die er warmpjes bijzitten; een groter bedrag voor mensen die elke euro moeten omdraaien.

Statusangst

In een samenleving waarin onze persoonlijke waarde wordt afgemeten aan materiële verdiensten en maatschappelijk aanzien, hebben we constant het gevoel dat we onze positie bovenop de piramide moeten bevestigen. Apps als deze avatar-generators spelen daar goed op in. Sociale media vormen de plek bij uitstek om die statusangst te botvieren. Door een product aan te bieden waarmee je je digitale imago kan opvijzelen in die arena, verdient de AI-app bakken met geld aan een verder toch vrij simpel product.

Deze AI-apps laten hetzelfde zien als bijvoorbeeld de betaalde pakjes in het spelletje Fortnite: ook als online diensten zich aanbieden als toegankelijk voor iedereen, ontstaan binnen die omgevingen klassenverschillen. De mensen die het zich kunnen permitteren, kunnen het niet laten zichzelf boven de rest te plaatsen. Terwijl het minder kapitaalkrachtige deel van het online universum zich tevreden moet stellen met een identiteit opgebouwd uit gratis elementen.

Beter dan de rest

Onlineprogramma’s houden ervan zich te presenteren als een plek waar klassenverschil niet bestaat. Ondertussen verdienen apps en platforms hun geld met precies het tegenovergestelde: de mogelijkheid om je in ruil voor kapitaal te profileren als beter dan de rest.

Uiteraard duurde het niet lang voor er backlash ontstond rond de AI-apps: ze zouden hun avatars ongevraagd baseren op kunstwerken die online staan, waarmee ze in zekere zin stelen van kunstenaars. Een andere veelgehoorde klacht is dat de apps een witte, mannelijke blik hebben: mensen van kleur kregen zichzelf terug als witte avatar; vrouwen werden geseksualiseerd. Hoewel gepresenteerd in een futuristisch jasje doen deze apps wat zoveel digitale producten al doen: inspelen op onze statusangst om zo de ongelijke status quo te behouden.