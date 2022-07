In Bunschoten-Spakenburg is vooralsnog geen vuiltje aan de lucht, bij SBS6

‘Als ik de rokerijen ruik, de meeuwen hoor, de vrouwen zie in hun Spakenburgse goed, dan weet ik: dit is mien darp.’ Maandag ging een reallife-serie over Bunschoten-Spakenburg van start en de bevinding van SBS6 lijkt vooralsnog: alles koek en ei aan het Eemmeer. Er wordt hard gewerkt en op de sociale buienradar geen vuiltje aan de lucht. En dat kijkt lekker weg.

Boeren, bijbels en beauties heet de reeks, en afgekort riekt dat naar sluikreclame voor de beweging van Caroline van der Plas. Maar dat zal toeval zijn: het is eerder dat ze bij SBS nogal van alliteraties houden. Zo kwam ook het rijtje kerken, koeken, kapsalons en koeien voorbij, en verkoos dominee Gertjan van Harten het dorp om z’n vis en voetbal. “En de bourgondische levensstijl”, vulde de vlotte vent verder aan.

De makers van BBB wagen zich niet aan kerkelijke fijnslijperij: ze omschrijven het dorp met z’n vijftien kerken als ‘een gereformeerde gemeente’, ongehinderd door angst voor een verkeerde associatie. De Maranathakerk van dominee Gertjan heette ‘een gereformeerde gemeenschap’. Van de vrijgemaakte kunne, vulde Google de details voor me in. En ik dacht aan de eerste keer dat ik als Amersfoorts artikel-31-meisje bij een klasgenootje in het vissersdorp logeerde en op zondag meegenomen werd naar een van die bakbeesten van kerkgebouwen.

No way dat de dominee toen een speciale jeugddienst hield met What the hell als thema, zoals we Gertjan nu zien doen in de serie.

Zijn kerk zat daarbij niet vol, maar dat deerde de dominee niet. Die kleinere groep kerkbezoekers zit er tegenwoordig tenminste uit vrije wil, aldus Gertjan. “Als je twintig jaar geleden niet naar de kerk ging kreeg je op je donder van je opa en oma, er was sociale controle, dat is nu gelukkig veel minder.”

Ook de lokale bloemkunstenaar lijkt symbool te staan voor de frisse wind die is gaan waaien door Bunschoten-Spakenburg. Dat deze Dirk-Geert getrouwd is met Jeroen lijkt niet uit te maken in de van oudsher als zeer behoudend bekend staande gemeenschap. Er wordt in de eerste aflevering in ieder geval niet gerept over acceptatieproblemen. Maar wie weet wordt het maatschappelijke totaalplaatje later in de serie nader ingevuld. Alhoewel dat gezien de aanpak van de serie over Urk (ook bij SBS) niet echt waarschijnlijk lijkt.

Of moet ik vooral constateren zelf hopeloos verouderde pavlov-reflexen te hebben? Laten we het hopen, dat uiteindelijk alles met de tijd vanzelf goed komt en makkelijker wordt.

Haha, zeker last van een zonnesteek. Want och, al dat het hete nieuws van de afgelopen dagen. In Frankrijk hebben ze een mogelijke brandstichter opgepakt. In mijn hoofd borrelt spontaan het woord vuurpeloton op, denkend over een toepasselijke straf voor het veroorzaken van zoveel ellende.

Net zo glazig staar ik naar berichten over het uitstervende dierenleven in Australië. En lees ik over Poetin, Erdogan en Raisi, die in Iran praten over het graan van Oekraïne.

En kijk weer eens op de thermometer. What the hell, om met de dominee te spreken.

Moeten we die mannenbroeders daar in Teheran niet toeroepen: vergeet toch al die landsgrenzen, laten we eerst de wereld als geheel gaan redden? Zien we daarna wel weer of er überhaupt nog iets te verhapstukken valt.

