In Breda is het buitenmuseum altijd open

Op de blinde muren van Breda verschijnt langzaam maar zeker een serieus buitenmuseum. Dit jaar hoopt de Stichting Blind Walls Gallery het honderdste kunstwerk te kunnen toevoegen aan de collectie. Tijdens de lockdown is het een ideale manier om toch weer eens een museum te bezoeken, voor de thuisblijvers is er nu ook een lijvige catalogus.

Muurschilderingen die het niveau van graffiti ruim overstijgen verschijnen in het hele land, in Breda is het bijzondere dat de hele collectie over één thema gaat: de geschiedenis van de stad vormt de rode draad. De voorstellingen vertellen een verhaal dat zich op die plek in de stad heeft afgespeeld. Dat was vanaf het begin, vijf jaar geleden, een bewuste keuze zegt initiatiefnemer Dennis Elbers. “We hebben schilderingen van kunstenaars die over de hele wereld ­werken. We vinden het tof als ze iets maken dat alleen hier kan ontstaan.”

Op de plek waar ooit een houtloods stond vraagt de Bredase kunstenaar Hedof aandacht voor de kap van tropisch regenwoud.

Zo is op de plek waar vroeger de Kwatta-chocoladefabriek stond een ‘Kwatta-meisje’ verschenen, een kleurig werk van de Oostenrijkse kunstenaar Frau Isa. De Nederlander Zenk One verbeeldt met een hyperrealistische leeuw burgemeester ­Godevaert Montens die in de zestiende eeuw heldhaftig vocht tegen de Spanjaarden.

Vergeten inwoners

Het Nederlandse duo TelmoMiel had een flat van zeven verdiepingen nodig voor hun werk: een meisje met bloemen staat symbool voor de massa-evacuatie van Bredanaars aan het begin van de Tweede Wereld­oorlog. Ook bijzondere vergeten in­woners komen aan bod, zoals Maria van Antwerpen die zich in de achttiende eeuw voordeed als man, in het leger ging en zelfs met een vrouw trouwde. Haar verhaal is vereeuwigd door de Spanjaarden Cris­tina Barrientos en Denís Galocha.

Nu ja, vereeuwigd – in het boek dat onlangs verscheen staan ook werken die niet meer te zien zijn, zegt Elbers. “We hadden al aan de honderd moeten zitten. Maar met kunst op muren wil er nog wel eens een verdwijnen als een pand gesloopt wordt.” Het blijft street art.

De leeuw die oud-burgemeester Godevaert Montens verbeeldt (door Henk One). Beeld Pix4Profs/Edwin Wiekens

De Blind Walls Gallery is vijf jaar geleden voortgekomen uit het Graphic Matters-festival, een tweejaarlijks evenement over visuele communicatie in Breda. De gemeente is er enthousiast over en woningbouwverenigingen en particulieren stellen graag hun blinde muren ter beschikking, zegt Elbers. De kunstwerken trekken flink wat bekijks, ook van buiten de stad. In 2019 deden 2500 mensen mee aan een begeleide tour langs de straatkunst. Dat kan nu even niet, maar op de website van Blind Walls staan routes die je zelf kunt lopen of fietsen en een korte uitleg over alle kunstwerken.

Meer info: blindwalls.gallery, det boek kost € 44,90.

Lees ook:

Bij dit buitenkunstwerk is het heerlijk rustig, echt waar

Nu de musea dicht zijn, is het hoogste tijd voor buitenkunst. Liefst wel een werk waarbij je afstand kunt houden. Dat lukt wel bij de Blauwe Golven in Arnhem, ontdekte Joke de Wolf.