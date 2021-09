In Amaze kun je even ontsnappen aan het dagelijkse leven

In een tunnel van licht en geluid klinkt elektronische muziek met diepe bassen. Flitsen van lasers, stroboscopen en rookmachines zorgen voor de nodige desoriëntatie. Een blikkerige stem vertelt je dat je in de eerste kamer van Amaze bent.

De nieuwe immersive experience van ID&T in Amsterdam laat zich het beste vertalen als een totaalervaring. Het is een soort tentoonstelling waarin je je kunt onderdompelen. In het buitenland zijn deze belevenissen behoorlijk populair, zo kun je in Londen het werk van Vincent­­ van Gogh beleven.

Amaze is een mini-evenement dat ongeveer een uur duurt. De verschillende kamers zijn met moderne showtechniek ingericht om alle zintuigen van de bezoekers te prikkelen. Er is gewerkt met licht, geluid en geur.

Zo sta je in de tweede ruimte middenin een laserspektakel. Het voelt alsof de honderden rode lichtstralen je lichaam overladen met kusjes. Even verderop in het donkere spiegelpaleis is het zoeken naar de uitgang. Ben ik hier al geweest, loop ik in rondjes?

Gelukkig helpt een robot je op weg naar de volgende ruimte met interactieve kunstwerken van kunstenaars uit verschillende landen. Zing om het doek te laten bewegen of schommel door een bos naar de sterren.

Voor de bedenkers is dit een droom die uitkomt. Net als een festival is dit bijna een spirituele ervaring, zegt Irfan van Ewijk, medeoprichter van evenementenorganisatie ID&T. “Je bent even helemaal weg uit je dagelijkse leven.”

Amaze is voor iedereen tussen de tien en de negentig jaar, maar wordt afgeraden voor mensen met epilepsie. Meer informatie op amaze-amsterdam.nl.