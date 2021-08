In 1866 was het advies al: gebruik na ‘een aantal’ liever meervoud

Ik had voor vandaag eigenlijk een slotaflevering gepland van een weekje over ‘een aantal’, maar het aantal reacties tot nu toe is zo groot dat ik lezers tekort zou doen als ik die niet zou bespreken.

Een heleboel lezers merken enigszins korzelig op dat ze nog van de oude stempel zijn en liever het enkelvoud gebruiken, zoals het vroeger was toen ze zelf taalonderwijs genoten hebben (zoals een 95-jarige lezeres vertelt). Een aantal lezers klagen over het toenemende gebruik van het meervoud bij ‘een aantal mensen’, dat ze als een taalfout beschouwen. Een paar lezers wijzen mij zelfs op mijn morele taalkundige plicht om oude waarden te verdedigen.

Oude waarden

Nu heb ik een groot respect voor oude waarden, en ik wil graag geloven dat mensen het vroeger zo geleerd hebben, maar het is nooit een officiële regel geweest dat ‘een aantal mensen’ altijd enkelvoud is.

Zo schrijft bijvoorbeeld het Woordenboek der Nederlandsche Taal in een lemma uit 1866: ‘Vergezeld van het lidw. van eenheid echter kan aantal ook worden aangemerkt als eene bepaling van het volgende of verzwegene znw., dat altijd een mv. is; dit laatste wordt dan het hoofdwoord en neemt het ww. in het meervoudige getal bij zich. Dit gebruik van het mv. verdient vooral dan de voorkeur, wanneer men bij de werking, door het ww. uitgedrukt, niet aan al de bedoelde personen of zaken gezamenlijk, als eene eenheid beschouwd, maar aan elk in ’t bijzonder te denken heeft.”

Hier staat onomwonden dat het meervoud vaak béter is.

Ook een schoolgrammatica uit 1869 staat dit al toe: ‘Is ’t onderwerp een verzamelwoord, dat door een substantief in ’t meervoud bepaald wordt, dan is ook de meervoudsvorm des werkwoords geoorloofd’. Iets voorzichtiger gesteld, maar in wezen hetzelfde als het Taalunie-advies uit 2021.

Wie dus ‘Een aantal lezers klagen’ schrijft, verdedigt de oude waarden uit 1866.