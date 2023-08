Illustrator Thé Tjong-Khing (90): ‘Ik wil liever niet vermoord worden vanwege mijn tekeningen’

Thé Tjong-Khing (90) baalt ervan dat hij sneller moe wordt. Tekenen, dat is wat hij het liefste doet. Praten is voor hem een stuk lastiger. Zeker als het over persoonlijke dingen moet gaan. ‘Wordt het zo’n gesprek?’

I Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben

“Wat ik me herinner: een Indonesiër – een man met bijzondere gaven, volgens mijn moeder – die eens per jaar langskwam, ons op het hoofd blies en de zegen gaf, bepaalde feestdagen die met van die bidstokjes werden gevierd, de tempel die mijn ouders – in geval van calamiteiten, denk ik – bezochten en een altaartje dat tijdens de viering van het Chinees nieuwjaar tevoorschijn werd gehaald. Religie speelde in mijn jonge leven een wonderlijke rol: alleen als het nodig was en verder niks.

“Ik heb me nooit afgevraagd of God bestaat, maar áls Hij bestaat, dan is Hij een enorme sadist want wie bedenkt er nou een schepping waarin schepsels elkaar moeten opeten om te kunnen overleven?”

II Gij zult u geen gesneden beeld maken noch enige gestalte van wat boven in de hemel, noch van wat beneden op de aarde, noch van wat in de wateren onder de aarde is

“Vroeger ging het vanzelf. Ik tekende altijd, overal, geen idee waarom. Als je het me nu vraagt, zeg ik dat ik me niets leukers kan voorstellen dan beelden geven aan gedachten. Ik besta van de verbeelding. Als ik teken, probeer ik me in te leven in de figuur die ik op papier moet zien te krijgen. Welke bewegingen maak ik als ik boos ben? Wat voor gezicht trek ik? De omstandigheden zijn ook steeds anders: ben ik nijdig omdat ik een kopje thee uit mijn hand heb laten vallen? Kwaad op mezelf omdat ik last heb van jaloezie? Niet één blik is hetzelfde.

“Ik let heel erg op mensen. Van een afstandje. Ik doe zelf niet mee – daar ben ik véél te verlegen voor. Ik ben mijn leven lang al een enorme filmliefhebber, vooral van glamour en fantasie; een ándere wereld om in te verkeren. Ik had ook graag acteur willen worden. Ik denk dat ik het goed kan, maar niemand mag kijken. Als mensen me aankijken, bevries ik. Waar dat vandaan komt? Eh… ik… Wordt het zo’n gesprek? Ik heb helemaal geen zin om me door jou binnenstebuiten te laten keren, hoor. Nergens voor nodig. Volgende gebod.”

III Gij zult de naam van de Here, uw God, niet ijdel gebruiken

“Mijn stijl is niet zo geschikt voor een spotprent van Allah of Mohammed… nee, wacht, ik moet eerlijk zijn: ik wil gewoon liever niet vermoord worden. Het is schijterigheid, ik geef het toe, want met een tekening van een christelijke God zou ik veel minder moeite hebben. Ik vind dat je georganiseerd geloof best onder een vergrootglas mag leggen. In de drie kinderbijbels die ik heb geïllustreerd, heb ik een klein beetje de randen opgezocht omdat ik geen zin had er een zoetsappig boek van te maken. Maar goed, er was ook niet veel om tegen te ageren. Het zijn leuke verhalen. Beetje raar, maar wel leuk.”

IV Gedenk de sabbatdag, dat gij die heiligt, zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen; maar de zevende dag is de sabbat van de Here uw God, dan zult gij geen werk doen

“Om op mijn werk te komen hoef ik alleen maar de trap naar boven te nemen. Ik werk altijd. Ook op zondag. Mijn stijl is een beetje achterhaald – de nieuwe tekenaars denken in concepten, terwijl ik heel letterlijk, verhalend, teken – en ik ben eigenlijk altijd bang dat het niet goed genoeg is; dat ze me niet meer zullen vragen. Kan ik het nog wel? Dat idee zit helemaal ingebakken. Bewijsdrift is één van mijn motoren.

“Ik werk nu, noodgedwongen, veel minder dan een paar jaar geleden: ik word sneller moe en dan vallen mijn ogen dicht. Heel irritant, omdat ik graag veel langer door zou willen gaan. Werken tot ik erbij neerval. Aan de tekentafel in elkaar zakken. Het lijkt me wel een mooie dood.”

V Eer uw vader en uw moeder

“O ja, dat is ook nog een gebod hè? Moet ik dan een vader eren die mij helemaal niet zag zitten? Hij had vier dochters gekregen en toen er eindelijk een jongetje kwam – een nakomeling die de naam Thé kon voortzetten – bleek het een heel verlegen kind te zijn dat overal om moest huilen. Ik snap best dat hij teleurgesteld was, maar dat had hij me niet zo duidelijk hoeven maken. We hebben nauwelijks met elkaar gesproken. Hij negeerde me en ik durfde absoluut geen toenadering te zoeken; ik was doodsbang voor die man. Als hij me aankeek, begon ik al te huilen. Ik pakte ’s ochtends vroeg de sarong van mijn moeder vast en liet die de rest van de dag niet meer los. Ik werd er door iedereen mee gepest.

“Op een dag zat ik samen met een paar tantes in de kamer toen één van hen, lachend, zei: ‘We gaan morgen naar de film, als je mee wil, zal je het zelf aan je vader moeten vragen!’ Ik weet niet meer wat er draaide – Pinokkio of Sneeuwwitje en de Zeven Dwergen – maar ik wilde zó graag mee dat ik bereid was mijn grootste angst te overwinnen. Ik liep naar zijn kamer, frummelde eindeloos aan mijn kleren en begon: ’Mag ik…’ Ik was nog niet uitgesproken of hij zei, ongeduldig, zonder op te kijken van zijn krant, ‘Ja, ja’ en las weer verder. Het interesseerde hem helemaal niets wat ik deed. Zo lang ik hem maar met rust liet.

“Mijn moeder zag natuurlijk dat het niet goed zat tussen mijn vader en mij, maar ze heeft het nooit voor me opgenomen. Misschien omdat ze hem niet wilde afvallen? Zoiets? Ik weet het niet. Ze was verder wel heel lief en zorgzaam.

“Heb ik zo genoeg verteld? Straks denkt iedereen nog dat ik de hele dag over die vader loop na te denken en dat is helemaal niet zo. Mensen vragen er naar, maar het houd mij helemaal niet meer bezig. Ik heb het allemaal al lang geleden opgeborgen.

“Op mijn 23ste ben ik uit Indonesië vertrokken en ik ben in al die jaren maar één keer teruggegaan. Wat moest ik daar doen? Ik heb me er nooit thuis gevoeld en had ook niet de behoefte mijn vader te gaan vertellen dat ik als tekenaar in Nederland inmiddels een aardig bestaan had opgebouwd.

“Nu schiet me ineens te binnen hoe ik, als jongetje van een jaar of vijf, tekeningen moest maken voor zakenrelaties die hij bij ons thuis had uitgenodigd. Mickey Mouse, geloof ik. Of Donald Duck. Ik stond achter een ezeltje en die mannen zaten in een halve cirkel om mij heen. Mijn vader – die vooral trots was op zichzelf; dat hij een kind had voortgebracht dat zo mooi kon tekenen – controleerde of ik het wel goed genoeg deed. Op een gegeven moment miste ik, volgens hem, een belangrijk detail en gaf hij me een enorme uitbrander. Terwijl bij mij de tranen uit mijn ogen sprongen, draaide hij zich om en begon met die zakenlui te praten. Ik had geen idee wat er van me werd verlangd. Verder tekenen? Opnieuw beginnen? Ik ben uiteindelijk maar stilletjes afgedropen. Dat gevoel kan ik nog makkelijk terughalen: onzekerheid. Angst. Schaamte ook. Maar ja, ik ben nu wel negentig he? Wat heeft het voor zin stil te blijven staan bij dingen die meer dan tachtig jaar geleden zijn gebeurd?

“Ik weet niet meer hoe ik reageerde op het nieuws dat mijn vader was overleden – wanneer was het? 1976, 1977? Voor getallen moet je niet bij mij zijn. Het deed me in ieder geval weinig. Mijn moeder is na zijn dood bij mijn zus in Canada gaan wonen, waar ze een born again christian is geworden. Toen ze een paar jaar later bij ons introk, werd me al snel duidelijk dat ze geen idee had wat dat geloof nou precies inhield. Ik denk dat ze mijn zus, die ook bekeerd was, een plezier heeft willen doen. Mijn moeder heeft twee jaar bij ons in huis gewoond en is uiteindelijk in een verzorgingstehuis, hier in Haarlem, overleden. Voor je familie zorgen, dat hoort bij de Chinese cultuur. Er niet te veel woorden aan vuil maken ook.”

VI Gij zult niet doodslaan

“In 1942, toen de Japanners kwamen, zat ik in de derde klas van de lagere school. Ik heb nauwelijks herinneringen aan die bezettingstijd. We woonden tegenover het gebouw waar de Japanse politie zijn intrek in had genomen, we waren veilig en we werden met rust gelaten. Mijn vader handelde in alles wat voorhanden was, dus geldtekort hebben we ook nooit gehad.

“De Chinese gemeenschap zat sowieso overal een beetje tussenin. We waren Aziaten, net als de Japanners; misschien heeft dat ook een rol gespeeld. En toch, ze hadden zoveel ellende veroorzaakt en wie weet waartoe ze nog meer in staat zouden zijn geweest: ze móesten gestopt worden.

“Ik weet niet of je Oppenheimer hebt gezien? (Speelfilm van Christopher Nolan uit 2023, over ‘de vader van de atoombom’, AV). De vraag die wordt gesteld is: was het geoorloofd om dit wapen in te zetten? Ik vind van wel. Er zijn in Hiroshima en Nagasaki 250.000 dodelijke slachtoffers gevallen, maar hoeveel mensenlevens werden er, door het gooien van die bommen, gered? Dus: Gij zult niet doden, prima, maar er zijn – net zoals bij al die andere geboden – heel veel uitzonderingen op te bedenken. De man die met een mes op me afstormt, mag ik best doden. En als je er groter leed mee kunt voorkomen, is doodslag ook geoorloofd.”

VII Gij zult niet echtbreken

“Achteraf denk ik dat we er misschien niet lang genoeg over hebben nagedacht. We waren verliefd, er kwam een kindje en toen zijn we getrouwd. Vrij snel daarna werd er nóg een jongetje geboren. Ik vond het moeilijk vader te zijn. Het begon al toen ik Markus, de oudste, voor het eerst in mijn handen hield. Ik herinner me de angstvlaag nog heel precies: hoe moet ik hem grootbrengen? Ze waren nog vrij jong toen ik bij hun moeder wegging dus ik heb hun jeugd ook niet zo intens meegemaakt. Het huwelijk was met horten en stoten verlopen; na drie, vier jaar wisten we allebei dat het voorbij was. We pasten gewoon niet bij elkaar.

“Mino (Wortel, beeldend kunstenaar, AV) en ik zijn na 52 jaar nog altijd samen. Hoe dat komt? Dat weet ik niet hoor. Ik voel me eenmaal moeilijk op gemak bij anderen. Bij Mino kwam dat gevoel onmiddellijk. We ontmoetten elkaar op een feestje, kwamen met elkaar in gesprek en raakten niet meer uitgepraat. Zoiets gebeurt me niet vaak.”

VIII Gij zult niet stelen

“Als ik een mooie tekening zie, denk ik: goh, knap hoe dat blauw is gebruikt, zo ga ik het ook doen! Ik jat allemaal ideeën, overal vandaan, en maak er vervolgens iets van mezelf van. Het is heel eigen, maar nog niet bijzonder genoeg om bij AI te worden ingevoerd. Ik heb zo’n programma wel eens de opdracht gegeven: ‘teken dit in Thé Tjong-Khing stijl’, maar wat er uitkwam leek meer op iets van Walt Disney.

“Ik heb ook eens meegedaan aan een boek met verschillende illustratoren waarin ik tekeningen probeerde te maken die niet als werk van mij herkend konden worden. Toen het af was, werd ik er onmiddellijk uitgepikt. Dat is een compliment, zeker, maar ik vond het ook jammer dat het me niet was gelukt ergens uit te breken, snap je? Ik ben niet vrij genoeg. Dat is het. Veel mensen noemen me een kunstenaar, maar zo zie ik mezelf helemaal niet. Ik maak gewoon tekeningen. Klaar. Wat ik van die tekeningen vind? Best goed. Ik geef mezelf een acht. Welk cijfer ik mezelf, als mens, geef? Jeetje, wat een vraag… eh… een vier.”

(Mino, vanuit de achterkamer: ‘Nou ja, Khing! Van mij krijg je een acht!’)

IX Gij zult geen valse getuigenissen spreken tegen uw naaste

“Dit is in zekere zin een rollenspel geweest: ik heb zo nu en dan gejokt om mijn verlegenheid te maskeren. Of gewoon mijn mond gehouden. Dit klinkt veel te zwaar, maar wat meespeelt is dat ik bang ben dat je me misschien een watje vindt als ik echt zeg hoe ik over de dingen denk. Of dat mijn vader te maken heeft, weet ik niet. Niemand wil toch een watje zijn? Zijn afwijzing heeft die onzekerheid gevoed, daar kan je gelijk in hebben, maar zelfs als dat zo is: wat schiet ik daar nu nog mee op? Het is deels ook een karakterkwestie, denk ik.

‘Moeilijk hoor, dit interview. Ik had van te voren bedacht dat ik gewoon iets lulligs over die geboden zou zeggen – hoe uit naam van georganiseerde religies miljoenen mensen werden vermoord en zo – maar jij blijft maar doorvragen. Waarom? Om me beter te leren kennen. O ja, dat zou kunnen natuurlijk. En? Is het een beetje gelukt? Ja? Oké.”

X Gij zult niet begeren uws naasten huis; gij zult niet begeren uws naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn rund, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is

“Jaloezie wil ik het niet noemen, maar ik benijd je wel. Jóu, ja. Hoe je hier komt binnenstappen, zoals je er bij zit, de vragen die je stelt… Dan kijk ik naar mezelf en denk: zo ben ik niet. Helaas. Ik zou het gewoon niet durven.”

