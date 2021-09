Ik wil laten zien wie da boys zijn achter de stoere façade

Da boys. Zo noemen ze zichzelf als ze over hun groep vrienden praten. De jongens.

Het brengt me terug naar 1987, toen ik zelf zeventien was en onderdeel van een groep vrienden. Ook wij hingen wat rond, waren op jacht naar meisjes, hadden onze eigen taal, ontdekten het leven.

De meesten van da boys kennen elkaar al vanaf de basisschool. De harde kern staat hier op de foto. Ik leerde ze kennen via Jan, kaalgeschoren en in het midden, zoon van modefotograaf Paul Bellaart. Paul vertelde over hem – dat was de start voor een serie over lockdowntieners, vorig voorjaar – maar Jan heeft ook een hechte vriendengroep.

Die jongens ontmoette ik in februari van dit jaar. Het klikte en ik dacht: die wil ik wel langere tijd volgen. Ik legde contact met hun ouders en besprak wat ik wilde doen. Sommigen waren meteen akkoord, anderen twijfelen tot op de dag van vandaag. Wat ik dan precies wil, is natuurlijk de vraag.

Ik wil ze laten zien zoals ze zijn, achter de stoere façade. Ik wil laten zien wat vriendschap is, wat ze doen met elkaar, wat ze bespreken en hoe ze zich ontwikkelen. Misschien wel alsof ik een van ze ben, maar dan wel die ene die alles vastlegt. Vanaf nu elke week op deze plek. Met vandaag het groepsportret van die allereerste dag dat ik ze zag. Serieuze koppies, een beetje verkleumd op het pleintje in Ouderkerk aan de Amstel. Nog onwennig voor de camera die ze vanaf dan vaker zal vastleggen. Rauw en puur.