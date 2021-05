Ik was weer helemaal trots op de Songfestivalfamilie

Ik probeer me te herinneren hoe het in andere jaren was. Voelde het Songfestival toen ook als iets wat je er eigenlijk niet bij kon hebben? Een gemaakte opwinding die je door de strot wordt geduwd? Terwijl er veel belangrijker zaken spelen, zoals nu iets met miljardenuitgaven zonder bonnetjes? En gewelddadige boeven die een woonwijk in het Wilde Westen veranderen? Of zijn we door dat stomme corona gewoon niet meer zo goed in ontspannen? Zeker alle aandacht voor het liedjesfestijn bij het serieuze Op1 bracht mijn calvinistische inborst in opstand. Hiertoe zijn wij toch niet op aarde?

Allemaal waar. Maar inmiddels heb ik mezelf toch ernstig toegesproken. Potverdorie: ongeveer eens per eeuw hebben wij als Nederlanders de eer het songfestival te mogen organiseren, dus moeten we er gewoon vol voor gaan. En sinds ik op internet een Amerikaan jaloers hoorde verzuchten dat zo’n festival in zijn land nooit zo divers, zo activistisch, zo spectaculair en zo niet-doorsnee zou kunnen zijn, ben ik weer helemaal trots op die Europese heksenketel. Vreemde ogen dwingen, prima dat het zo werkt.

De grote interesse van de zeventigplussers

Het mooie optreden van de immer charmante Lenny Kuhr – winnares in 1969! – woensdag aan de Op1-tafel bij Carrie ten Napel en Charles Groenhuijsen werkte even­eens mee. Samen met andere Songfestival-oma’s Greetje Kauffeld – deed mee in 1961! – en Getty ‘Dingedong’ Kaspers – won in 1975! – keek Kuhr met grote interesse naar het grote feest deze week in Rotterdam. Natuurlijk, kritiek hadden ze ook. Zo mopperden de artiesten erover dat ze als zeventigplussers niet welkom zijn in de zaal, zaterdag tijdens de finale. Ik heb niet begrepen of dat puur met een door de regie gewenst jong plaatje te maken heeft of ‘gewoon’ met het coronarisico. Maar ik voelde met ze mee.

De zangeressen vonden ook dat alle showelementen de aandacht van de liedjes zelf weghalen. Maar dat is natuurlijk lang niet altijd waar. Neem de rustige presentatie een paar jaar geleden van Calm after the storm van onze Ilse de Lange en Waylon. Dit jaar koos België voor een uiterst sobere aanpak met The wrong place. Het heeft de zuiderburen geen windeieren gelegd: ze staan in de finale.

Waar ik oude bromberen van ‘vroeger was alles beter en zéker het Songfestival’ wel in tegemoet kan komen, is een blijvende heimwee naar de orkestbak. Dat alle muziek vroeger live gespeeld werd: wat oogt dat nu rijk en compleet. Maar van achterom kijken word je eigenlijk nooit gelukkig.

Intense momenten tussen de generaties

Over de kunst van het stokje doorgeven zaten woensdag in de tv-serie Oogappels een paar inspirerende uitspraken. Het was misschien wel de beste aflevering van deze prachtserie, die dit derde seizoen toch al vol zit met intense momenten tussen de generaties. Woensdag was het meteen in het begin al raak. Twee grootouders spraken erover hoe bijzonder het is dat je als stel zulke verschillende kinderen kunt voortbrengen. Neem pubers: de een wordt een rebel, de ander zit stil en pukkelig op zijn kamertje. Oma verwoordde het prachtig: “Kinderen zijn vanaf het eerste moment gewoon wie ze zijn. En dat zul je als ouders moeten accepteren.”

Zo is het ook met die bijzondere Songfestivalfamilie. Van Greetje en Lenny naar Jeangu en Nikkie Tutorials: al lijken ze op het oog niet veel op elkaar, ze hebben allemaal hetzelfde DNA.

Vijf keer per week schrijven Renate van der Bas en Maaike Bos columns over televisie.