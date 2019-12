Lize Korpershoek heeft de camera op haar vriend gericht. Zij zit in bed, hij in wit ondergoed aan het voeteneind. “Jij en ik houden van elkaar”, zegt hij ­gebarend met zijn ­armen. “We zijn dol op elkaar, dat staat buiten kijf. En we vinden elkaar volgens mij ook nog aantrekkelijk. Maar er is klaarblijkelijk iets in jou dat in de weg zit.” Met elk van de drie punten stemt Korpershoek in. Ze vindt haar geliefde ­onverminderd leuk en knap, maar toch voelt ze nooit de aandrang om met hem te vrijen.

Korpershoek (34) is bekend van ­Instagram en YouTubekanaal ‘Adviezen van Lize’. In de documentaire ‘Mijn seks is stuk’ gaat ze op zoek naar de wortels van haar weerzin. Hoe komt het dat in een langere relatie haar hevig verliefde gevoelens én haar lust wegebben? Met haar vriend, tv-presentator Tim Hofman, is ze drieënhalf jaar ­samen, ze bedrijven de liefde ongeveer een keer per maand.

“De eerste anderhalf jaar deden we het vaker”, stelt Korpershoek in haar huiskamer in Amsterdam-Noord. “Maar zodra ik me zekerder voelde over hem, werd seks een probleem. Ik vind vrijen, inclusief orgasmes, gewoon niet boeiend. En in eerdere relaties durfde ik daarover niet te praten. Dan duwde ik mezelf over die drempel heen en had ik seks om de ander te plezieren, of omdat ik bang was om hem kwijt te raken. Maar in deze relatie wil ik het niet zo doen. Ik wil dat seks iets is dat we allebei leuk vinden. Daarom ben ik een zelfonderzoek gestart.”

In Mijn seks is stuk, een dertig minuten durende film, bezoekt Korpershoek een seksuoloog, een tantracursus en een lingeriewinkel, waar ze kritisch sjort aan ondergoed van zwart kant. Ook neemt de videomaakster haar ­camera mee haar eigen slaapkamer in.

Wat is er precies ‘stuk’?

“Goeie vraag. Eigenlijk ging ik ervan uit dat ik aseksueel was. Ik dacht dat mijn lichaam niet op seksuele prikkels reageerde. Maar toen de seksuoloog dat met een apparaat testte, bleek dat mijn lijf prima werkte. Aan de ene kant was het een opluchting dat ik niet abnormaal ben daar beneden, maar iets later dacht ik: oké, maar dan is er dus iets mis in mijn hoofd.

“Ik heb het gevoel heb dat ik faal. Want mijn idee van hoe seks hoort te zijn, is niet hoe ik seks ervaar. Nog nooit heb ik seks gehad als in de film, of zoals sommige vrienden het beschrijven: een paringsdans van twee intens hitsige mensen, die volledig in elkaar opgaan. Seks die draait om penetratie en orgasmes. Aan dat beeld heb ik altijd willen voldoen in bed, maar eigenlijk vind ik dat soort seks onprettig. Het is niet ‘mijn’ seks.”

“In de film zoek ik uit waarom ik me altijd heb ingeschikt en waarnaar ikzelf verlang. Wat vind ík prettig in bed? Daar ben ik nog lang niet uit. De documentaire is pas het begin. Misschien ligt mijn grens bij elkaar aanraken, zijn Tims vingers op mijn huid voor mij genoeg, als in de oefeningen die ik leerde op tantracursus. Maar misschien ook niet. Mijn vriend en ik gaan dat met z’n tweetjes verder uitzoeken.”

Waarom heb je deze intieme queeste ­gefilmd?

“Het maken van een documentaire dwong me om mezelf echt binnenstebuiten te keren, met een camera kon ik de confrontatie met mezelf niet langer uit de weg gaan. Later pas, toen ik al ­begonnen was met filmen, begreep ik dat ik iets maakte waar anderen ook iets aan zouden kunnen hebben.”

“Honderden mailtjes heb ik gekregen, van mannen én vrouwen met vergelijkbare frustraties. Die seks zien als een soort klusje dat eens in de zoveel tijd afgevinkt moet worden, die denken dat penetratie en orgasmes standaard bij een vrijpartij horen. Dat kan toch niet de bedoeling zijn?

“Mensen vinden het dapper dat ik een film heb gemaakt over zo’n kwetsbaar onderwerp. Blijkbaar is het abnormaal om je onzekerheden te delen. Jammer vind ik dat. Met de film hoop ik dat mensen sneller hun mond open trekken over problemen in bed. Want de seks van een heleboel mensen is ‘stuk’, blijkt wel uit de talloze reacties.”

Wanneer is seks voor jou ‘gerepareerd’?

“Ik heb stappen gezet, maar leg mezelf nog steeds druk op. Ik ben hoopvol dat ik meer ga verlangen dan die tantra-­oefeningen. Want dat is de zweefmolen en ik wil in de achtbaan. Maar waarom eigenlijk? Is dat mijn doel of denk ik toch voor mijn vriend? Is het wel een probleem dat wij weinig seks hebben?

“Mijn seks is niet meer stuk als ik vrijen niet meer als een probleem zie. En misschien betekent dat wel een ­relatie zonder seks. Dat mijn vriend met anderen naar bed gaat, maar niet met mij. En dat we dat allebei prettig vinden. We zijn daar nog lang niet, maar het zou een manier kunnen zijn. Waarom niet?”

‘Mijn seks is stuk’ is te zien op het YouTube-kanaal van NPO3 en op npo3.nl/3lab. Op woensdag 11 december wordt de ­documentaire om 22.00 uur uitgezonden op NPO 3.

