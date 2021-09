Ik kreeg medelijden met een terrorist in Danny’s wereld, een bijna vies gevoel

Meeleven met mensen die ­bedreigd worden of zelf een dreiging vormen: het blijkt een beproefd recept om aandacht te trekken. Tv-maker Danny Ghosen heeft er zijn handelsmerk van gemaakt.

Donderdag begon het tweede seizoen van Danny’s wereld (VPRO), met een duik in de ervaringen van een veroordeelde terrorist wiens Nederlands paspoort wordt afgepakt. En als Danny iets maakt, kijk ik altijd even. Niet omdat het zo kritisch en informatief is, wel omdat hij de ballen heeft om contact te leggen met mensen die ik zelf mijd (drillrappers) of nooit tegenkom (drillrappers. En slachtoffers van mensenhandel, drugsdealers, terroristen.).

“Hij komt overal binnen, vraagt door en oordeelt niet”, schrijft de NPO over hem. Een gesprek met Danny is als een blik in empathische ogen. Als voormalig vluchteling die het geluk had op zijn vijftiende uit Libanon hier te komen, snapt hij wel hoe anderen ergens verkeerd zijn afgeslagen. Zijn respect en openheid zijn voelbaar.

In de eerste aflevering, Terrorist zonder vaderland, gaat hij mee in het verhaal van de Haagse Abu Ilias (Moussa L.), die als terrorist na zijn celstraf nu binnen drie weken het land uit moet. Deze salafist (47) is veroordeeld voor het ronselen van Syriëgangers en opruiing met terroristisch motief. Hij liet zijn zoontje, destijds negen jaar, steeds weer ­IS-filmpjes van onthoofdingen zien. Dat ­laatste moest ik allemaal zelf opzoeken, want Ghosen geeft in de korte uitzending gewoon geen informatie.

‘Het is niet dat ik continu hoofden aan het snijden ben’

In beeld zien we een welbespraakte ­Hagenees in moderne spijkerbroek en met lange baard, die verongelijkt is dat hij zomaar wordt weggerukt uit zijn gezin. Hij wordt uitgezet naar het land van zijn ouders, Marokko; van dat land raakt immers niemand zijn paspoort kwijt.

Hij glimlacht, kijkt vriendelijk, en spreekt plots in gruwelijke gewelddadig­heden. “Ik lach met iedereen, praat met ­iedereen, het is niet dat ik continu hoofden aan het snijden ben”, protesteert hij tegen de beeldvorming. Hij legt uit dat hij als ­moslim graag in een islamitische staat wil leven omdat de profeet dat nu eenmaal voorgeleefd heeft, en gebruikt expliciet zijn democratische vrijheid om te zeggen dat hij de ­democratie verwerpt.

Danny Ghosen (rechts) met de de Haagse Abu Ilias.

“Waarom ga je niet gewoon terug naar Marokko?”, vraagt Ghosen hem onbevangen. Dan schrik ik weer. “Zou jij je armen en benen eraf snijden? Dat zijn mijn kinderen. Zonder hen heb ik geen armen en geen benen.” Hmm, heftig, dat taalgebruik. In welke kringen heeft deze man verkeerd? Mijn hoofd gaat als een jojo heen en weer, op zoek naar hoe ik hem moet plaatsen. Online lees ik in Trouw en De Groene stukken over hem, over een jeugd van uithuisplaatsing, pleeggezin, schooluitval, schulden, drugs, dakloosheid, rap, radicalisering, en ronselen voor de jihad.

Het lijkt Ghosen best logisch als hij naar een land ging waar geen democratie heerst. Punt is, klaagt hij tegenstrijdig: hij denkt zo kritisch doordat hij een Nederlander is. Hij spreekt niet genoeg Arabisch voor in Marokko, weet niet hoe het leven daar moet. “Ik blijf een kind van Nederland.” Je zou bijna met hem meeleven als je alleen een kwartiertje zag. Dit kan niet hoor, Danny Ghosen en de VPRO, zo’n man zonder context op tv brengen. Ik voel me bijna vies en wil voor mezelf kunnen beoordelen of hij mijn medeleven verdient.

Vijf keer per week schrijven Renate van der Bas en Maaike Bos columns over televisie.