Ik kan me voorstellen dat juf Merel menige kijker aan het denken zette

“Is het een dappere stap om juf te worden? Ik voel me eerder bevoorrecht, omdat ik een mooi nieuw vak ben ga leren dat heel relevant is.” De weer gestarte talkshow Khalid & Sophie bood woensdag volop inspiratie voor wie het gevoel heeft in een tredmolen te zitten: kies eens voor een totaal nieuwe koers. Zoals Merel van Vroonhoven, die haar topbaan ‘opgaf’ om schooljuf te worden. Met de huidige ruimte op de arbeidsmarkt liggen de carrièrewendingen voor iedereen voor het oprapen, toch? Mensch, durf te leven.

Van Vroonhoven (54) hield ons een spiegel voor: we zien allemaal de schoonheid van een leven lang leren, maar wanneer iemand echt zijn carrière afbreekt en iets anders gaat doen voelt dat als bijzonder. Zelf was ze voorzitter van de AFM (Autoriteit Financiële Markten) toen ze eind 2018 de stap zette naar het basisonderwijs. Het werd als atypisch ervaren omdat we denken in banen met status en minder status, merkte Van Vroonhoven. “Waarbij juist veel vitale en cruciale banen geen aanzien hebben”.

Zelf had de verse juf op dit gebied trouwens ook een lesje te leren, las presentatrice Sophie Hilbrand in de net verschenen bundel met Volkskrant-columns van Van Vroonhoven. Toen de zesjarige Elsje een mooi rapport had, jubelde Van Vroonhoven dat het meisje misschien wel dokter of advocaat ging worden. Elsjes moeder hoorde het rustig aan en zei toen: “We hopen dat ze voorlopig nog kind kan zijn. En zelf wil ze trouwens niets liever dan kapster worden.” Calm down, juf.

Merel van Vroonhoven aan tafel bij ‘Khalid & Sophie’. Beeld Renate van der Bas

De ervaren onervaren zij-instromer noemde een gezonde dosis zelfspot en nederigheid essentieel voor haar nieuwe werk. En ze weet nu dat leidinggeven aan directeuren makkelijker is dan een klas runnen. “Managers houden hun mening vaak voor zich. Maar kinderen pikken geen inconsistente of wollige uitspraken. ‘Net zei u nog dit!’ Denk maar niet dat je wegkomt met prietpraat.”

De politiek in? Niemand houdt je tegen

Ik kan me voorstellen dat juf Merel menige kijker aan het denken zette: zal ik ook eens een drastische stap zetten? Kijken wat ik nog meer kan, misschien zelfs eindelijk doen wat ik echt wil? De politiek in, loodgieter worden, gaan helpen in de zorg of de horeca? Niemand houdt je tegen. Behalve jijzelf dan.

Of misschien hofnar worden? Humor kunnen we zeer goed gebruiken deze dagen en Khalid & Sophie (BNNVara) gaf ruim aandacht aan Ik ga stuk! (BNNVara). Dit is een sympathieke, zachte talentenjacht voor jonge komieken die afgelopen zondag aftrapte. De kijkcijfers waren zeer matig en de makers zijn daarom stiekem vast blij dat de gearriveerde cabaretier Theo Maassen er een boos stukkie over schreef. Hij vindt zo’n televisieprogramma geen veilige omgeving voor jong talent. Bij BNNVara vonden ze het een prima aanleiding om het hele team, met onder meer Thomas van Luyn en Stefano Keizers, uit te nodigen voor wat extra publiciteit. Wel zonder Maassen of een andere criticaster aan tafel, helaas en vreemd genoeg.

Enfin. Wie meer van ‘niet lullen maar poetsen’ is vond diezelfde avond vooral bij Powned inspiratie voor een nieuwe baan. In Geluk bij een ongeluk wordt meegereden met de stoere mannen en vrouwen van de bergingsbedrijven, die alle niet meer mobiele automobielen wegslepen van onze wegen. Zinvol, nuttig, concreet, duidelijk werk, om uren naar te kijken.

Vijf keer per week schrijven Renate van der Bas en Maaike Bos columns over televisie.