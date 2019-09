Ik ging geïnspireerd naar bed met Chantal Janzen en kunstenaar Christo

Leven en laten leven? Nee hoor, mensen willen vaak andere mensen uitkleden, afpellen, kijken wat er onder de façade zit. Journalisten en televisiemakers nog meer dan gemiddeld.

Anderen houden er van om mensen en dingen in te pakken. Aan het oog te onttrekken. Gelijk te trekken ook. Beide types kwamen langs op tv donderdag. Kunstenaar Christo pakte in, Chantal Janzen pakte uit.

Tot op de pyjama

Al sinds 2014 ontkleedt Janzen bekende Nederlanders tot op de pyjama in haar programma ‘Chantal blijft slapen’ bij RTL, en nu in het aangepaste format ‘Chantals Pyjama Party’. Zakelijk detail: oorspronkelijk bedenker Talpa claimde het voor SBS, dus moest het gouden format anders. En dan ook maar met een elementje erbij.

Na een dag huiselijkheid met zo’n BN’er eindigt het programma niet in bed met een hypersuffe pyama, maar in een pyjamafeestje. Met iemands dierbaarste vrienden erbij ontstaat nóg een moment voor privé-onthullingen.

Ik keek enigszins verlekkerd donderdag, maar ook met plaatsvervangende schaamte. Met haar droogkomische en geestige houding ging ze logeren bij muzikanten Waylon en Famke Louise. Bij de laatste kwam ze niet echt dichtbij; het logeren was zelfs in een hotel vanwege haar schema. Maar Waylon, de 39-jarige zanger met de neergeslagen blik, liet de blonde uienpeller toe.

Ze kleedde Waylon uit tot op het botte banale huishouden. Ze noemde hem herhaaldelijk Willem Bijkerk - even een herinnering aan hoe gewoon de rockster was geboren. Ze ging met hem hardlopen, luiers en bloemkool kopen, aardappels schillen. En de baby voeren die hij met vlogger Bibi Breijman (28) kreeg.

Rock-’n-roll? Die fase is geweest, ook toen hij op zijn 22ste zijn zoon kreeg. “Ik weet dondersgoed dat ik het toen niet goed heb gedaan”, zei hij boven de piepers. “Ik ging helemaal los, het was het ultieme zoeken naar de grens.” Hij moest nog zo veel dromen waarmaken. “Het klinkt heftig, maar ik denk dat ik er anders niet meer was geweest. Als ik niet de persoon had kunnen worden die ik altijd in mijn hoofd had”, bekende de muzikant, die ooit met een overdosis in het ziekenhuis belandde.

Christo raakte meer

Dat gesprekje was echt. De rest ook, maar anders. Chantal bekeek zijn slaapkamer, badkamer, zijn supersonische wc met waterstraal en föhn voor het achterste. Waylon gaf droog een demonstratie. Ze gingen vroeg tandenpoetsen, want hij gaat om negen uur naar bed. En de genadeklap voor zijn mannelijkheid overhandigde ze hem in de vorm van een pyjama. Zo’n blauwe gestreepte. Hij trok hem aan. Waarna zijn vrienden langskwamen voor de pyjama party met drank en een dartbord. Na afloop gebruikte Chantal de waterstraal-wc en ging ‘met een natte poes’ naar bed.

Oké het was lachen soms, maar de documentaire ‘Christo - Walking on water’ (NTR) raakte me meer. Hij volgt de eigenwijze, driftige kunstenaar Christo (84) bij de creatie van de drijvende pieren op het Italiaanse Iseomeer in 2016. Die man pelt niets af, maar pakt iets in. Na de Rijksdag in Berlijn en vele andere plekken nu de oevers van een eiland. Op de drijvende oranje schotten vanuit het vasteland konden massa’s mensen ‘lopen op het water’. Hier draaide het om de menselijke geest die niet iets kaal vreet, maar iets toevoegt aan de wereld. Ik ging geïnspireerd naar bed.

Vier keer per week schrijven Renate van der Bas en Maaike Bos columns over televisie.