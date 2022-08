Ik ga naar Scandinavië en ik neem mee... Vier leestips

De Noorse schrijver Rune Christiansen excelleert in portretten van buitenstaanders. Zo ook in De kwestie van de grilligheid van de verloren tijd. Over Norma die in een crisis verkeert en op bezoek gaat bij haar vader in zijn zomerhuis op een eiland.

Norma verkeert in een crisis. Haar moeder is na een periode van ontluisterende dementie overleden en haar echtgenoot Jona­than heeft de echtscheiding aangevraagd. Als actrice gaat het haar best wel voor de wind, al heeft ze zich tijdens haar laatste opvoering onbegrijpelijk emotioneel gedragen tegenover haar mannelijke tegenspeler.

Ze besluit haar leven on hold te zetten en reist naar haar vader Torsten, een gepensioneerde academicus die zich heeft teruggetrokken in zijn zomerhuis op een eiland.

Al tijdens de reis met de veerboot neemt ze vreemde dingen waar: de door roest afbladderende reling van de veerboot boezemt haar angst in en een ruiter op de top van de heuvel komt haar huiveringwekkend voor.

Komt het door haar overspannen gemoedstoestand dat ze alle gebeurtenissen ziet als mysterieuze tekenen?

Meegezogen in een rusteloze gevoelswereld

Er gebeurt niet zoveel in deze roman. De dagen kabbelen voorbij, en Norma en Torsten brengen ze door met lange wandelingen over het eiland, etentjes en gesprekjes. Tegelijk worden we meegezogen in de rusteloze gevoelswereld van Norma. Ze overdenkt de ontluisterende laatste jaren van haar moeder, die ze ontzettend mist nu ze er niet meer is.

‘Het was in de tijd dat haar moeders bewustzijn langzaam wegebde. Norma zag het heel duidelijk. Er stond een verwrongen droefheid op haar gezicht, en telkens als ze naar haar woorden moest zoeken, trok ze zich zwijgend en onbeholpen terug. Het was een langzaam en sober verval.’

Ook begrijpt Norma niet hoe het mogelijk is dat zij en Jonathan zo ongemerkt maar overduidelijk uit elkaar zijn gegroeid dat er van de liefde niets overblijft. ‘De relatie die ze met Jonathan had gehad was zo vreemd nu. Nauwelijks luttele weken nadat ze uit elkaar waren gegaan, leek de tijd die ze samen hadden gehad al veraf, als een vage illusie, niet als iets wat verloren was, maar eerder een soort opgehelderd gebrek.’

Daarbovenop wordt Norma gekweld door de vraag wat er tussen haar ouders heeft gespeeld. Ze vermoedt dat haar vader en moeder een geheim hadden, iets waarop ze de vinger probeert te leggen, maar waarover haar vader hardnekkig zwijgt.

Dat alles brengt de schrijver ons in flarden, via korte hoofdstukjes waarin eenvoudige ­dagelijkse bezigheden allerlei herinneringen en associaties oproepen.

Als in een droom

Over het geheel ligt een sluier van mysterie, alsof de hoofdpersonen zich in een droom ­bevinden. Pas tegen het einde krijgen de losse scènes samenhang en diepgang, een beetje zoals in het toneelstuk Mitsou van Colette, waarin Norma meespeelde, dat haar aanvankelijk ouderwets en oppervlakkig leek, maar dat steeds meer diepgang kreeg naarmate ze het vaker opvoerde.

De Noorse dichter en schrijver Rune Christiansen schilderde ook in zijn ­eerdere romans intieme portretten van vrouwelijke hoofdpersonen. Zo voerde hij in Fanny en het mysterie in het treurende bos een pubermeisje op dat, nadat haar ouders een auto-ongeluk krijgen, weer aansluiting met het leven probeert te vinden.

En De eenzaamheid in het leven van Lydia Erneman ging een heel boek lang over het dagelijkse leven van dierenarts ­Lydia, een empathische vrouw die, ondanks haar betrokkenheid bij anderen, altijd fundamenteel eenzaam blijft.

Die grote eenzaamheid beheerst ook ­Norma. Want wat ze ook meemaakt, altijd blijft ze erbuiten staan, alsof ze een vreemde is in haar eigen leven.

Die vreemdheid lijkt wel Christiansens lievelingsthema, dat hij overtuigend weet te brengen door afstandelijke observaties van buitenaf te combineren met een intieme vertelstem vanuit de personages zelf.

Het maakt van Rune Christiansen een ­eigenzinnige schrijver, die niet toevallig al eens werd bekroond met de Noorse Brage­-prijs, de Gyldendalprijs en de Franse onderscheiding ­Chevalier de l’Ordre des Arts et des Lettres.

Rune Christiansen

De kwestie van de grilligheid van de verloren tijd

Vert. Sofie Maertens en Michiel Vanhee.

Oevers 166 blz. € 20

Klassieker

De teruggevonden blocnote waarin zijn vader gedichten voor zijn moeder schreef, was voor de Zweed Per Olov Enquist de aanleiding om de enige liefdesroman uit zijn oeuvre te schrijven. Hij vertelt de familieverhalen in het religieuze jargon van zijn jeugd, maar dan prachtig poëtisch bewerkt: zijn broertje dat als boreling stierf en dezelfde naam droeg als hij, zijn moeder die de blocnote probeerde te verbranden omdat poëzie zondig zou zijn, zijn gek geworden oma die zes kinderen verloor, zijn jong gestorven vader. Superieur qua emotionaliteit, toonzetting en stijl.

Per Olov Enquist

Het boek der gelijkenissen

Vert. Cora Polet.

Anthos; 270 blz. €22,99

Thriller

De Zweedse Håkan Nesser creëerde commissaris Barbarotti, die figureert in een reeks boeken die het thrillergenre ruim overstijgen en lezen als psychologische romans, waarin de drijfveren van de personages het belangrijkst zijn.

In deze roman onderzoekt Barbarotti een misdaad die er geen is, eerder een mysterieuze verdwijning. Dat de verdwenen man ooit een busongeluk veroorzaakte waarbij vijftig kinderen het leven lieten, biedt de kans om zijn schuldgevoelens te analyseren. Nesser houdt de touwtjes strak in handen.

Håkan Nesser

Herfst op Gotland

Vert. Ydelet Westra.

De Geus; 376 blz. € 22,50

Reisboek

Toen de Noorse Torbjørn Ekelund om medische redenen niet meer mocht autorijden, ging hij alles te voet doen. In zijn land onderhoudt Den Norske Turist-forening (DNT) vele oude paden. Dat doet ze al sinds de negentiende eeuw, toen de Friluftslivet-beweging opkwam, die het leven in de buitenlucht propageert. DNT beheert ondertussen 22.000 kilometer aan wandelpaden. Ekelund brengt verslag uit van zijn wandeltochten over het bergplateau Hardangervidda en in Nordmarka, het uitgestrekte bos rond Oslo.

Een inspirerende reisgids.

Torbjørn Ekelund

De geschiedenis van het pad

Vert. Maud Jenje.

De Geus; 208 blz. € 7,90