Ik dacht dat de ijzeren wet was: hoe stoerder de taal, hoe groter de faal

Het wil maar niet opklaren in mijn hoofd, waar doorgaans een stabiel en zonnig hogedrukgebied hangt. Komt door het kijken naar het ene actualiteitenprogramma na het andere: overal regent het ellende, klinkt geëmmer.

Neem de kwestie-Grapperhaus, de minister die van mij wel had mogen opstappen. Niet omdat hij een slechterik zou zijn, ik heb geen behoefte hem af te fakkelen vanwege zijn simpele verlangen naar gezelligheid. Maar hij is nu wel een symbool geworden van de onmacht van de macht. Een verwarrende voorganger die zijn eigen streng gepredikte normen niet weet na te leven. En een ijzeren wet is toch: hoe stoerder de taal, hoe groter de faal.

‘EenVandaag’ besteedde woensdag uitgebreid en afgewogen aandacht aan ‘weddinggate’. Met een wat mij betreft verrassende uitslag van het 1V-opiniepanel. Want ‘slechts’ 39 procent van de tienduizenden deelnemers aan dit onderzoek vindt ook dat Grapperhaus moet opstappen, van een ruime meerderheid mag hij dus blijven. Waarvan de helft dan wel de voorwaarde stelt dat de minister zich niet meer moet bemoeien met corona.

Waarschijnlijk wordt dit relatief milde oordeel verklaard door andere cijfers die EenVandaag opdiepte. Ook wij gewone mensen overtreden de coronaregels wanneer ons dat zo uitkomt. Van de ondervraagden gaf 47 procent toe de afgelopen maand tijdens een etentje of lunch ‘te dicht bij elkaar’ te hebben gezeten. En 35 procent had iemand geknuffeld of omhelsd. Ik ook, bij beide vragen moet ik mijn hand opsteken.

Wakker worden, meneer van Baaren!

Of heeft het milde oordeel van ‘de’ Nederlander nog met iets anders te maken? Ik schrok van mijn eigen cynisme, toen ik in EenVandaag hoogleraar gedragsverandering Rick van Baaren hoorde redeneren over de geloofwaardigheid van minister Grapperhaus. Van Baaren stelde dat een basisprincipe in de communicatie is dat een boodschap moet komen van een geloofwaardige bron, ‘omdat anders de mensen die boodschap niet aannemen’.

Wakker worden, meneer Van Baaren!, dacht ik. Het is 2020, vrijwel nergens ter wereld lijkt gebrek aan geloofwaardigheid een politiek leider in de weg te staan, zelfs al gaat het om de grootste landen. Grapperhaus zit keurig in die trend, biedt eigenlijk heel atypisch excuses aan.

En ach, hoe cynisch zullen ze in Groningen naar de ophef over deze ene minister kijken. En trouwens ook naar de deining over dat ene stukje ingestorte Amsterdamse kade. Zijn dit jullie grootste problemen, rest van Nederland?

En ondertussen trilt de Groningse grond maar door

Woensdag werd bekend dat bij het huidige tempo de versterkingswerkzaamheden van Groningse huizen met aardbevingsschade pas over twintig jaar afgerond zijn. In radioprogramma ‘De Nieuws BV’ – tussen de middag ook op televisie – spuwde Kamerlid Henk Nijboer zijn gal. Hij legde uit dat de vertraging vooral komt door het wantrouwen van de overheid, die denkt dat bepaalde Groningers uit de ramp wellicht een slaatje willen slaan. Alle procedurele kwesties jagen de kosten omhoog en het tempo naar beneden. En ondertussen trilt de grond onder Groningen maar door.

Volgende week is het honderdtiende Kamerdebat over de kwestie, had Nijboer geteld.

Misschien kan EenVandaag vooraf eens specifiek peilen hoe Gróningers denken over de geloofwaardigheid en het aanblijven van bepaalde ministers.

