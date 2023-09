‘Ik ben van de inhoud’, zei Clairy Polak. En dat was ze

Ze was een van de meest vooraanstaande interviewers op radio en tv. Omroep Human maakte vrijdag haar overlijden bekend. Clairy Polak was voor omroep Human “veel meer dan alleen een presentatrice”, zei hoofdredacteur Marc Josten vrijdag. “Ze was met hart en ziel bij deze programma’s betrokken, zoals ze ook zeer betrokken was bij de missie van Human om de wereld een menselijker gezicht te geven.”

In 2003 maakte Polak haar debuut bij het actualiteitenprogramma Nova. En in 2006 was ze voor het eerst te zien als presentator van Buitenhof. Echt verliefd op de camera werd ze nooit. In het begin zat ze, zoals ze zelf zei, ‘als een konijn in de koplampen’. Ook had ze er moeite mee dat mensen haar beoordeelden op haar uiterlijk. “Ik ben van de inhoud”, was een typische Polak-zin. Toch raakte ze in Hilversum in haar element en werd ze gewaardeerd als vakvrouw die scherpe vragen stelde en graag met een licht spottende blik de camera in keek.

Theater was haar niet vreemd

Wat niet veel mensen wisten: acteren kon ze ook. Zes jaar geleden stond ze naast niet de minste acteurs, Jeroen Spitzenberger en Johanna ter Steege, op de planken in het toneelstuk Terror, waarin ze de rol van rechter speelde. Ze was ervoor gevraagd, maar ze vond het best ongemakkelijk, zoals ze veel ongemakkelijk vond.

“Als interviewer luister ik goed en stel ik dan pas vragen, het zijn mijn eigen woorden, ik improviseer doorlopend. Nu heb ik een vaste tekst die niet van mij is, maar wel van mij moet lijken. Dat gaat volstrekt tegen mijn professionele natuur in”, zei ze tegen Het Parool.

Maar theater was haar niet vreemd, in haar jeugd ging ze met haar ouders vaak naar voorstellingen, ook in Londen. Een heerlijke jeugd was het, vond ze, ze mocht ook vaak mee naar opnames van haar vader Bram Polak. Waardoor de radio- en tv-wereld in Hilversum al snel bekend terrein was. Haar vader, onder zijn artiestennaam Alexander Pola, werd vooral bekend door zijn sketches in het satirische NCRV-programma Farce Majeure.

Presentator van het jaar

Polak was tot haar overlijden te zien in het televisieprogramma Het Filosofisch Kwintet van omroep Human. Ook presenteerde ze het programma Medialogica. Op de radio was ze te horen in Met het Oog op Morgen en De Klassieken op radio 4. Tot het laatst toe bezocht ze klassieke concerten.

Polak schreef ook boeken, zoals vier jaar geleden de autobiografische roman Voorbij, voorbij naar aanleiding van de jaren waarin alzheimer haar man Nico Commijs te gronde richtte. Het alleen zijn viel haar zwaar, zei ze twee jaar geleden tegen de Volkskrant. “Ik zou niet weten of ik op den duur beter word in alleen zijn. Nu nog niet, in elk geval. Hij is pas twee jaar dood, maar daarvoor zat hij ook al vier jaar in een gesloten zorginstelling. Toen was ik ook veel alleen, en was het samenzijn anders, maar zelfs dat was prettiger dan het niet-samenzijn.”

Ze ontving verschillende onderscheidingen zoals Beste radiomaker 1998, de Sonja Barend Award 2010 en in 2014 de Ere-Zilveren Reissmicrofoon. In 2011 riep het weekblad Elsevier haar uit tot presentator van het jaar.

Lees ook:

Interview met Clairy Polak: ‘Ik ben goed, maar niet de beste’

Clairy Polak was in november 2011 voor het eerst te zien in haar nieuwe programma over media. Wat is volgens deze zowel geprezen als bekritiseerde interviewer het perfecte vraaggesprek?