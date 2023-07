Ierse zangeres Sinéad O'Connor (56) overleden

De singer-songwriter uit Dublin bracht gedurende haar leven tien albums uit. Het bekendst werd ze met Nothing Compares 2 U, een cover van een liedje van Prince, waarmee ze in 1990 wereldwijd de hitlijsten aanvoerde. Het nummer staat jaarlijks hoog in de Top 2000, net als Troy, haar andere grote hit.

Sinéad O’Connor raakte in opspraak toen zij op 3 oktober 1992 in de Amerikaanse televisieshow Saturday Night Live een foto van paus Johannes Paulus II verscheurde, als aanklacht tegen kindermisbruik.

Na dat incident, dat haar bijna net zoveel bekendheid opleverde als haar muziek, scoorde ze geen noemenswaardige hits meer in ons land, maar haar albums werden nog altijd redelijk verkocht. Haar laatste langspeler, getiteld I’m Not Bossy, I’m the Boss, bereikte de achttiende positie in de Album Top 100.

Ze verloor haar zoon, ‘de liefde van haar leven’

Na een jarenlange radiostilte kondigde de zangers enkele jaren geleden haar nieuwe, elfde studioalbum aan, No Veteran Dies Alone. Die plaat zou in 2021 verschijnen, maar werd een aantal keren uitgesteld en is tot op heden niet uitgebracht.

De zangeres, die kampte met een bipolaire stoornis, kwam de laatste jaren vooral in het nieuws vanwege uitspraken over onder meer haar mentale problemen. In 2021 bracht ze haar autobiografie uit, waarin ze onder meer vertelt over haar moeilijke jeugd.

O’Connor laat drie kinderen achter. Haar 17-jarige zoon Shane maakte vorig jaar januari een einde aan zijn leven, na een lange worsteling met mentale problemen. Vorige week vertelde ze op Twitter nog over haar verdriet daarover: “Ik leef sindsdien als een nachtdier. Hij was de liefde van mijn leven, het licht van mijn ziel. We waren één ziel uit twee delen.”