Iedereen doet wat Billie Eilish en Anderson .Paak zeggen op Lowlands

De regen stort zich zaterdagmiddag uit boven Biddinghuizen, maar dat lijkt het voltallige Lowlandspubliek niet te deren. De festivalgangers persen zich rond 15.30 uur allemaal in de Alpha-tent om een glimp op te kunnen vangen van het 17-jarige popfenomeen Billie Eilish. Enkel onder de randen van het tentzeil is nog genoeg plek, maar daar gutst het als een waterval naar beneden.

Meteen geeft Billie Eilish haar grootste hit prijs ‘Bad Guy’: “So you’re a tough guy. Like it really rough guy. Just can’t get enough guy. Chest always so puffed guy.” Vooraan brullen en gillen tienermeisjes mee, maar ook oude rockrotten zijn nieuwsgierig naar de nieuwe ster aan het popfirmament.

Billie Eilish, geboren als Billie Eilish Pirate Baird O’Connell, heeft zich in een razend tempo bovenaan de lijsten van streamingdiensten genesteld. Ze is onderweg naar de vijf miljard draaibeurten.

De zangeres uit Los Angeles zingt niet over de liefde, over vlinders of in katzwijm vallen. Nee, Eilish, die van jongs af aan al kampt met angsten en depressies, schrijft over een negatief zelfbeeld, over zelfmoord, over springen van een dak, zoals op Listen Before I Go: “Sorry there’s no way out (sorry). But down. Hmm, down.”

Eilish is een gothicmeisje dat muziekstijlen verfijnd met elkaar vervlecht, mede door haar vijf jaar oudere broer Finneas, die de intelligente beats verzorgde op debuutplaat ‘When We All Fall Asleep, Where Do We Go?’ Het geheel fladdert heen en weer tussen elektropop, dance en hiphop.

Billie Eilish. Beeld EPA

Tijdens het nummer ‘You Should See Me In A Crown’ doet de gonzende bas de lippen en neusharen trillen. “Scream as loud as you possibly can!” gebiedt Eilish in een wijd gifgroen T-shirt. Gevolg: een schreeuw van bijna twintig seconden lang.

Ondertussen kruipen beklemmende taferelen voorbij op de videoschermen: versteende skeletten, kriebelende spinnen rond een kinderbed, zombies met lichtgevende ogen in een roodgloeiend bos, een meisje dat steeds verder wegzakt in de oceaan.

Ja, soms waait de vaart even uit de set, maar je blijft kijken naar het charisma van deze tienersensatie. Bovendien maakt ze alles ruimschoots goed tijdens de finale met hits ‘When The Party’s Over’ en ‘Bury A Friend’.

Een ontplofte tennisbal

Als Anderson .Paak aan het begin van de avond met zijn band The Free Nationals de Alpha-tent betreedt, breekt als vanzelf de zon door. De drummende rapper uit Californië lijkt direct vanuit het vliegtuig het podium op te zijn gestapt, in zijn zomerse, psychedelische overhemd en korte broek. Zijn pluizig gele hoedje lijkt op een ontplofte tennisbal.

De Amerikaanse rapper Anderson .Paak. Beeld ANP

.Paak wil niet dat iemand in zijn kaarten kan kijken, zijn ogen liggen dan ook immer verscholen achter een rode zonnebril, waarvan hij er overigens zo’n 1200 schijnt te hebben. Gelukkig is er die gebeitelde, innemende grijns. Die kan hij nooit verbergen. Anderson hoeft enkel zijn gebit te ontbloten en hij krijgt iedereen mee. Als hij vraagt om met de armen te zwaaien of zelfs als een wolf te huilen naar de maan, dan doe je dat.

De rapper brak samen met zijn band The Free Nationals door in 2016 met zijn album Malibu, geproduceerd door Dr. Dre. Sindsdien groeide hij uit tot een vaste festivalheadliner. Paak beheerst zo’n beetje het gehele metier: de soul en r&b, de G-funk uit de jaren negentig, de gangsterrap uit Compton. De punt in zijn rapnaam staat voor zijn aandacht voor details.

De man uit Californië laat al zijn hitjes voorbijkomen: ‘Heart Don’t Stand a Chance’, ‘Make It Better’ en ‘Am I Wrong’. De show van de Californische rapper is een en al schwung en enthousiasme.

Velen rappen mee als hij tot slot nog het nummer ‘Dang!’ inzet, dat hij met de vorig jaar overleden rapper Mac Miller schreef. Op de achtergrond zijn ze samen te zien, Anderson en Mac. Een prachtige ode aan een vriend. Hij zingt: “Gone too soon. Wait, we was just hangin’. I guess I need to hold onto, dang!”

Zo werpt .Paak zich zonder meer op tot een van de hoogtepunten van de 27ste Lowlands. Dang!

Anderson .Paak. Beeld ANP

