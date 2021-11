Idfa-hoofdprijs gaat naar Sergei Loznitsa (57), chroniqueur van de Oost-Europese geschiedenis

De Oekraïense regisseur Sergei Loznitsa (57) heeft met Mr. Landsbergis, een coproductie van Litouwen en Nederland, de hoofdprijs gewonnen van het 34ste internationale documentaire-festival Idfa. De prijsuitreiking vond donderdagavond plaats in het Compagnietheater in Amsterdam, waar Loznitsa het prijzengeld van 15.000 euro ontving.

Mr. Landsbergis is een documentaire van ruim vier uur (de langste film van het festival) waarin Loznitsa ons terugvoert naar het Litouwen van de jaren 1989-1991, wanneer het Baltische land zich losmaakt van de Sovjet-Unie. Dat gaat niet zonder slag of stoot. Er zijn – zo is op de teruggevonden archiefbeelden te zien – vreedzame demonstraties en militaire interventies van de Sovjets. De titelheld is de 89-jarige Vytautas Landsbergis, destijds een van de oprichters van de onafhankelijkheidsbeweging. Terwijl hij vertelt over Litouwen, en het geduld dat het land moest hebben op weg naar de vrijheid, toont Loznitsa het uiteenvallen van de Sovjet-Unie.

Rustig, observerend en precies

De hoofdprijs voor Loznitsa is een terechte bekroning van een regisseur die zich de afgelopen jaren betuigde als een bevlogen chroniqueur van de Oost-Europese geschiedenis. In oktober verscheen Loznitsa’s State Funeral in de Nederlandse bioscopen, een film over Stalins begrafenis als het fascinerende verslag van een massapsychose. In The Trial toonde Loznitsa de waanzin van de stalinistische showprocessen. En in Maïdan berichtte hij over de gewelddadig neergeslagen protesten in de Oekraïense hoofdstad Kiev.

Vytautas Landsbergis (89), de titelheld van de prijswinnende documentaire Mr. Landsbergis van Sergei Loznitsa.

Loznitsa’s stijl is rustig, observerend en heel precies, zijn documentaires hebben de allure van klassieke geschiedschrijving. Het is moedig dat de Oekraïense regisseur zich uitspreekt; hij werkt in een regio waar het vrije woord niet vanzelfsprekend is.

Beste Nederlandse documentaire

In Jason van de Amsterdamse regisseuse Maasja Ooms (52), uitgeroepen tot de beste Nederlandse documentaire (7.500 euro), spreekt de hoofdpersoon zich ook uit. In de film volgen we de 22-jarige Jason die worstelt met de psychische effecten van een traumatische jeugd. Het ontluisterende is dat het alleen maar slechter met hem ging toen hij als zestienjarige door jeugdzorg werd opgesloten.

In de film zit Maasja Ooms haar hoofdpersoon dicht op de huid. Aangrijpend is de traumatherapie die Jason ondergaat. Haar film, die afgelopen zondag werd uitgezonden door de VPRO, schetst evenals haar vorige films Alicia en Rotjochies een weinig rooskleurig beeld van de jeugdzorg.

In Alicia stond een 9-jarig meisje centraal dat al sinds haar vijfde in een kindertehuis zat en voor wie geen pleeggezin kon worden gevonden. In Rotjochies maakten we kennis met Nederlandse probleemjongeren die een laatste kans kregen om met een hulpverlener aan zichzelf te werken op een boerderij in Frankrijk. Films als belangrijke discussiestukken.

Jason in de gelijknamige documentaire van regisseuse Maasja Ooms. Beeld Idfa

Mr. Landsbergis en Jason zijn te zien op het documentaire festival IDFA dat nog tot en met zondag duurt. Jason is ook terug te kijken op 2doc.nl