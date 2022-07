Huurmoordenaars in trainingspak, kinderen met superkrachten en een nieuwe Star Trek

Hier vindt u alle films en series die deze week door Trouw besproken zijn.

Nihilistisch gemep in schemergebied van The Gray Man ★★

Met The Gray Man bewerken de gebroeders Russo (Captain America, Avengers), de boekenserie van Mark Greaney, die ook een aantal Tom Clancy-boeken op zijn naam heeft staan. Netflix leverde het flinke budget voor een gestileerde actiefilm die zich ambitieus in allerlei wereldsteden afspeelt. Ryan Gosling, een van de weinige mannen die gracieus een trainingspak kunnen dragen, probeert als Six onopvallend dodelijke opdrachten uit te voeren, maar wordt dwarsgezeten door een andere eenling gelieerd aan de inlichtingendienst, Lloyd Hansen (Chris Evans). Snorretje, strakke polo: een kille ploert met een eigen agenda.

De camera zwiert galant mee over Weense daken, door Hongkongse villa’s en Kroatische kastelen, en de makers zorgen voor visuele effecten als kleurig nachtclublicht, mist en roze rook om de aaneengeschakelde bloedige gevechten van sfeer te voorzien. En dat is het dan ook wel zo’n beetje. Met halfbakken pogingen tot gevatte dialogen doen de makers hun hoofdrolspelers weinig eer aan en creëren ze personages waar je je moeilijk voor kunt interesseren. Dit zijn geen mannen met een missie, maar cynici met particuliere issues, die zonder ooggeknipper de binnenstad van Praag wegvagen. En je vraagt je af: waarom?Lees hier de hele recensie van Remke de Lange.

Piccolo Corpo is een originele, aardse vertelling over het verlies van een kind ★★★★

Agata’s dochtertje wordt dood geboren. Voordat ze het weet hebben de dorpelingen haar baby begraven. “Je lichaam zal het vergeten en je hart ook”, krijgt ze te horen. We zijn in het Italië van 1900, in een traditioneel, diepgelovig kustdorpje waar Agata besluit haar eigen weg te gaan. Ze graaft haar baby op en neemt het kindje in een kistje mee op haar rug, voor een lange, gevaarlijke reis door de bergen. Ze heeft gehoord van een afgelegen kerkje waar wonderen gebeuren en waar haar baby kan worden gered uit het voorgeborchte.

Het beeldschone speelfilmdebuut van Laura Samani heeft veel weg van een mythisch sprookje, waarin een jonge vrouw breekt met de traditie. Als meditatie op het verlies van een kind bereikt de film grote hoogten. Lees hier de hele recensie van Belinda van de Graaf.

De kinderen van The Innocents weten wat we denken ★★★★

Het is het begin van de zomervakantie en de negenjarige Ida verhuist met haar ouders en iets oudere zus naar een nieuwe woning: een appartement in een anoniem complex ergens aan de rand van een stad. Haar zus Anna heeft een vrij extreme vorm van autisme en Ida is ergens jaloers op de aandacht die Anna krijgt. Ze wordt vriendjes met Ben, een jongen die door slechte ervaringen met oudere jongens in de buurt en een moeilijke thuissituatie al best een beetje beschadigd is.

Zonder het al te zeer te benadrukken – de kinderen kijken er zelf ook niet heel erg van op – geeft de film ze vervolgens speciale krachten. Wat volgt is deels een kinderfantasie – wat kan ik mijn bully aandoen als ik speciale krachten zou hebben? – en deels een magische verbeelding van de morele ontwikkeling van jonge kinderen. De Noorse filmmaker Eskil Vogt houdt het tempo laag en de stijl sober. Hij blijft dicht bij de belevingswereld van de kinderen en dat geeft de film extra kracht. Het draait hier immers om hun ervaring.

Met minimale middelen maakte Vogt een fascinerende thriller over de belevingswereld van een groep negenjarigen. Geen griezelige thriller, en het bovennatuurlijke is vooral onzichtbaar, maar het effect is des te sterker. Lees hier de hele recensie van Ronald Rovers.

In Mass een hartverscheurende ontmoeting na high school-shooting ★★★★

De ouders van een dader en de ouders een slachtoffer komen samen in een kamer die ter beschikking is gesteld door de kerk. Er zijn enkele jaren verstreken sinds de zoon van een van hen het vuur opende in een klaslokaal, een bloedbad aanrichtte en daarna de hand aan zichzelf sloeg. Mass, het fascinerende regiedebuut van de Amerikaanse acteur Fran Kranz, laat lang in het midden welke ouders bij welke zoon horen.

Als kijker ga je daarom speuren en speculeren. Maar de koppels zijn even aangedaan. Ook de ouders van de dader zagen hun levens verwoest door een verschrikkelijke tragedie. Lees hier de hele recensie van Belinda van de Graaf.

107 Mothers zet Oekraïense vrouwen achter dubbele tralies ★★★

Met een mix van documentaire en fictie volgt 107 Mothers een groep vrouwen in de Oekraïense Odessa-vrouwengevangenis. De moeders spelen zichzelf, hun vaste bewaakster Irina wordt gespeeld door actrice Iryna Kiryazeva. In onderlinge gesprekken vertellen ze over hun leven en de reden dat ze hier zijn beland.

De behoefte om een beter inzicht te krijgen in Oekraïne en haar burgers is begrijpelijk en de film heeft een prettig kalm tempo. Maar deze vrouwen hebben een hopeloos beperkt beeld van de wereld. Hun enige doel lijkt het moederschap en de zegen van het huwelijk. Meerdere vrouwen zitten vast omdat die droom een illusie bleek. Deze film laat vooral zien hoe hun afhankelijkheid de fuik was die hun leven verwoestte. Lees hier de hele recensie van Ronald Rovers.

Oude karakters zijn plotseling weer jong in Star Trek: Strange New Worlds

Een bont gezelschap van buitenaardse wezens met puntoren of horentjes op hun hoofd en aardbewoners in diverse kleuren en vormen aan boord van het ruimteschip Enterprise. Dit keer gaan ze onder leiding van de sexy kapitein Pike met zijn grote vetkuif op zoek naar naar nieuw leven en nieuwe beschavingen.

Inderdaad: Star Trek is terug. De hitserie uit de jaren zestig, onder evenveel mensen geliefd als verguisd, heeft een nieuwe spin-off. Strange New Worlds is een prequel, een voorloper van de allereerste serie met kapitein Kirk. Sommige van de karakters in deze serie zijn dan ook jonge versies uit de originele serie. Strange New Worlds is onder de Trekkies goed ontvangen. En de nieuwe karakters en verhaallijnen maken de serie tot een bingewaardige toevoeging aan het Star Trek-oeuvre. Lees hier de hele recensie van Nienke Schipper.