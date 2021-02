Hunted VIPS: zo opgejaagd zagen we Bekende Nederlanders nog niet

Eigenlijk mag ik het niet zeggen, maar het is wel extra leuk om Hunted VIPS te kijken met Bekende Nederlanders als voortvluchtigen. We kennen het programma al vijf seizoenen, van die mensen die in auto’s ineenduiken, pruiken dragen en met een zware rugzak op wegrennen van de opsporingsdiensten.

Zolang het niet je eigen stress is, is dit lekker ontspannen kijken. Er zit vooral een duidelijke vijand in: de hunters aangestuurd door HQ (Headquarters). Normaal ben ik blij dat deze rechercheurs met hun geavanceerde technieken en psychologische profilering zo slim verdachten kunnen opsporen. Nu zijn ze de loerende kat en ligt onze sympathie bij de muizen. Een heerlijk helder schema in tijden van stroperige vaccinatieprogramma’s en oprukkende coronavarianten.

Bij de vips in dit zesde seizoen zie je wie ze kennen, hoe zij met stress omgaan en vang je een glimp op van hun huizen en auto’s. Met zangeres Birgit Schuurman en model Kim Feenstra in maffe pruik kom je aan bij het Vinkeveense vakantiehuisje van Lange Frans. Hij blijkt niet alleen complotdenker, maar ook een heel behulpzame jongen te zijn. Leent met gemak zijn auto uit en maakt voor de dames een uitgeschreven vluchtplan vol mensen bij wie ze terecht kunnen. “Wat hebben jullie nog meer nodig, wapens?”, grapt hij.

BN’ers zijn ook net mensen

Met tv-presentatoren Dennis Weening en Klaas van der Eerden beland je in Bloemendaal bij Tooske en Bastiaan Ragas, die in hun royale tuin de kruiwagen met snoei­afval vullen. “Als je meehelpt, mag je binnen komen”, lacht Bastiaan. Aha, ze werken zelf in de tuin. Geinig, BN’ers zijn ook net mensen. En Dennis en Klaas hebben weer een plek voor de nacht.

De grote vraag is natuurlijk waarom AvroTros dit keer kiest voor BN’ers. Ooit begon AvroTros-vlaggenschip Wie is de Mol? met gewone burgers, maar eenmaal overgestapt naar bekende gezichten schakelde het spel nooit meer terug. Hunted was nog een van de weinige spelprogramma’s waaraan gewone mensen konden meedoen. Herkenbaar en toegankelijk.

Het programma blijkt trouwens stukken aardiger voor de BN’ers: zij hoeven maar één in plaats van drie weken onder de radar te blijven. Ook hun naasten lijken minder bars en dwingend ondervraagd te worden.

Record-kijkcijfers

Voegen die BN’ers iets toe, behalve record-kijkcijfers van 1,1 tot 1,3 miljoen mensen? Ze hebben een enorm netwerk en hun charme en bekendheid helpen als ze mensen een gunst vragen. Ze hebben de eigenschappen waardoor ze het tot publiek figuur hebben geschopt: een extraverte houding bijvoorbeeld, doorzettingsvermogen, gezien willen worden. Het is altijd al verbazingwekkend hoe snel kandidaten weer contact willen zoeken met hun naasten, die natuurlijk allang onder de tap zitten. De vips lijken het nóg belangrijker te vinden zichtbaar te blijven. Fajah Lourens’ dochter Irem huilt al na één dag dat ze niet even een (traceerbaar) Instagrambericht mag posten.

Ook met hun bijna vanzelfsprekende overtuiging van de eigen kwaliteiten lopen er twee tegen de lamp. Mocro Maffia-acteurs Bilal Wahib en Oussama Ahammoud gebruiken vaak hun traceerbare mobieltje, praten stoere taal en worden binnen één dag gearresteerd, ook na een fantastisch sprintje van Bilal. Onder de radar blijven is het tegengestelde van zichtbaar blijven, jongens. Maar charmant zíjn ze.

Vijf keer per week schrijven Renate van der Bas en Maaike Bos columns over televisie.