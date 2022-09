How I feel, vraagt de app. Geen idee eigenlijk

Afgelopen zomer stond ik op een trouwerij te praten met drie meisjes van een jaar of twintig, toen zij allemaal synchroon hun iPhone tevoorschijn haalden. ‘Even feelen’, legde een van hen uit. Alsof ik daarmee begreep wat ze deden. Ze keken ­allemaal kort voor zich uit, eentje sloot haar ogen, om vervolgens iets aan te klikken op hun scherm.

Daarna lieten ze zien wat het was: How We Feel, een app die je om de zoveel tijd laat ­‘inchecken’ met je eigen gemoedstoestand. De gebruiker kan meerdere malen per dag kiezen uit een scala aan emoties: van cheerful tot bored, van ecstatic tot depressed. Elke emotie heeft een corresponderende kleur en geometrische vorm. Tense is een lichtrode zeshoek; pessimistic is een blauwe cirkel; comfortable is een bol, Barbapapa-achtig ­figuur in tur­quoise.

Een beeld van je eigen psyche

Natuurlijk kon ik niet achterblijven. De ­volgende dag had ik How We Feel ook op mijn telefoon, en begon ik ’s ochtends en ’s avonds aan te klikken hoe ik me voelde. Doel van de app is meer grip te krijgen op je emoties, vertelde de online handleiding. Door geregeld aan te geven hoe je je voelt, en daarbij liefst ook de context te noteren – wat ben je aan het doen, hoe heb je geslapen? – krijg je een duidelijker beeld van je eigen psyche.

Maar jij niet alleen, vermoedelijk. Synchroon aan mijn experiment met How We Feel las ik The Happiness Industry, het onvolprezen boek van William Davies, waarin hij uitlegt hoe de wellnessindustrie de afgelopen decennia is opgekomen als fundamentele steunpilaar van het neoliberaal kapitalisme en de overname door big tech.

Door alsmaar onze mentale gesteldheid te monitoren, slagen managers en beleids­makers er steeds beter in zoveel mogelijk mensen in een efficiënt en aerodynamisch systeem te passen. In plaats van de oorzaken aan te pakken van gevoelens van depressie en onbehagen, zorgt de wellnessindustrie voor symptoombestrijding, voor het idee dat het jouw schuld en probleem is als je je ongelukkig voelt, met de gevolgtrekking dat jij daar iets aan moet doen.

‘Uitweg’ blijkt een kapitalistisch doolhof

Eerder dit jaar toonde onderzoek van non-profitorganisatie voor online welzijn Mozilla aan dat veel apps die mentale bijstand aanbieden, zoals meditatie-app Calm en psychologisch hulpplatform Better Help, gebruikersdata doorverkopen aan derden. In sommige gevallen werden zelfs de chat­gesprekken tussen gebruikers en hulpver­leners gedeeld.

Terwijl gebruikers van Calm of Better Help een uitweg zoeken uit een wereld waarin ze steeds meer gereduceerd worden tot kapitalistisch product, stuurt juist die vermeende uitweg ze nog dieper het kapitalistische doolhof in. Zo zorgt het alsmaar uitdijende aanbod aan wellnessapps vooral voor het in stand houden van de systemen die ons in de eerste plaats ongelukkig maken.

How I Feel? Geen idee, eigenlijk. Naarstig zoek ik in de app naar een woord, kleur en vorm die bij mijn gevoel passen. Terwijl ik ondertussen ook wel weet dat ik die binnen mijn telefoon niet ga vinden.