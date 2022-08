House of the Dragon zal fans niet in lichterlaaie zetten

De nieuwe spin-off van Game of Thrones kan zich nog niet meten met het beste momenten van het origineel.

In House of the Dragon lijkt het adellijke huis Targaryen het goed voor elkaar te hebben. Pater familias Viserys zit op de IJzeren Troon en met hun arsenaal draken lijken de Targaryens onaantastbaar. Dat is echter schijn: de koning is ziek, worstelt met zijn opvolging en wordt omringd door mensen die op zijn positie azen.

Met een beetje fantasie kan je hier een metafoor voor de serie zelf in zien. Acht seizoenen lang hield Game of Thrones miljoenen kijkers in zijn greep. De grimmige fantasyserie was een zeldzaam cultuurfenomeen, die in zijn grootsheid enkel werd overtroffen door de kater die fans overhielden aan het afgeraffelde einde. Ondertussen staat Amazon te popelen om in september met Lord of the Rings-serie Rings of Power de fantasytroon te usurperen. De prequel House of the Dragon moet kijkers weer warm maken voor nieuwe avonturen in Westeros. Dat lukt deels.

Nieuw tijdperk, nieuwe machtsstrijd

Het verhaal speelt zich 172 jaar voor de geboorte van Daenerys Targaryen af en ook nu volgen we de opkomst van een jonge vrouw. Ondanks het tijdsverschil is Westeros consequent gebleven in het vrouwen misgunnen van hun rechtmatige plek en waardigheid.

Tiener Rhaenyra Targaryen is prinses tegen wil en dank: vader en koning Viserys probeert haar tevergeefs klaar te stomen voor een rol aan het hof, terwijl zij liever haar draak berijdt. Zelf ziet Rhaenyra het probleem niet: net zoals haar tante werd overgeslagen omdat ze een vrouw was, maakt zij zelf om die reden ook geen kans op de troon. Maar wat als haar vader geen mannelijke erfgenaam meer weet te produceren?

Dit dilemma is de aanjager voor de machtsstrijd tussen de adellijke huizen en binnen de familie zelf. Hier weet de serie een interessante intrige op te bouwen. De enige die Rhaenyra wel lijkt te begrijpen is haar oom Daemon (Matt Smith), een sadistisch ongeleid projectiel die zichzelf als troonopvolger ziet. Terwijl hun belangen botsen, trekken de twee persoonlijk naar elkaar toe. Als ze in de Valyrische taal met elkaar praten openbaren ze hun ware gevoelens en druipt vaak de spanning van het scherm.

Dat zijn helaas zeldzame momenten want het wil verder nog niet echt knetteren in de serie. House of the Dragon is minder weids dan het origineel en speelt zich voornamelijk af aan het hof in King’s Landing. Dat zou een snelkookpan voor intrige moeten zijn maar de serie smoort veel spanning met weinig inspirerende dialogen en matte personages. De nieuwe cast steekt bleekjes af bij iconen als de stuitend arrogante Jamie, eeuwig plottende Varys of het dronken genie Tyrion.

In de eerste vijf afleveringen die Trouw vooraf te zien kreeg haalt House of the Dragon zelden het niveau van het origineel. Tegelijk bewijst de serie wel dat Westeros groot genoeg is voor nog een episch verhaal, zelfs als we al in grote lijnen weten hoe vurig het afloopt. Met een beetje lef en wat meer inspiratie om zijn personage te ontketenen kan de serie alsnog uitgroeien tot iets moois.

