Horizon Forbidden West volgt een van de populairste Nederlandse hitgames ooit op

Boosaardig uitziende mechanische monsters met ratelende tanden en vurige ogen sluipen door een vallei. Op de achtergrond, vaag in de mist, zie je de toppen van grijze bergen. Hun schaduwen vallen over een kraakheldere rivier en door de lucht zweven pluisjes van bloesem.

Op de voorgrond steekt uit het wuivende, rode gras voorzichtig een hoofd met evenzo rode haren omhoog. Met haar scherpe blik bekijkt Aloy het pad van de monsters om in te schatten waar ze het beste haar val kan plaatsen.

Vrijdag verschijnt Horizon Forbidden West, de opvolger van de megapopulaire computergame Horizon Zero Dawn. Fans hebben vijf jaar moeten wachten op het tweede deel van het Nederlandse spel dat in 2017 alle verwachtingen overtrof en een van de populairste spellen wereldwijd werd.

Geen actie en knallen meer

Het Amsterdamse bedrijf Guerrilla Games was aanvankelijk gespecialiseerd in agressieve schietspellen, en nam met Zero Dawn een gok. Dit spel ging niet over actie en knallen, maar moest het vooral hebben van zijn schoonheid. Een avontuur in een fantastisch landschap waar je doorheen kon dwalen en je eigen pad kon volgen.

Met in de hoofdrol Aloy, een stoere jonge vrouw met wilde rode lokken die als enige de mechanische dinosaurussen die zich verscholen tussen de wilde grassen, kon temmen. Met een budget van 45 miljoen euro was het de duurste Nederlandse mediaproductie ooit.

Was Aloy in het eerste deel nog een onbekende en soms een beetje verlegen, nu is ze een gevierde held en zelfbewuste vrouw.

De gok pakte goed uit. De game werd overladen met nominaties en prijzen, waaronder zelfs een Bafta in de categorie Original Property. Fans kwamen superlatieven tekort en er werden meer dan 20 miljoen kopieën van verkocht.

Nu is er deze opvolger: Horizon Forbidden West. Het gonst al maanden in gamersland. Lukt het Guerrilla Games om het succes van het eerste deel te evenaren, of misschien zelfs te overtreffen? Aan het budget kan het niet liggen, dat is met 110 miljoen euro meer dan verdubbeld.

Vrij wandelen door de dorre woestijn

Voor wie bekend is met het eerste deel uit de Horizon-serie, voelt deel twee als thuiskomen. De bijzondere wereld met de prachtige vergezichten, heuvelachtige landschappen, onderwaterwerelden en dorre woestijnen geeft hetzelfde overweldigende gevoel. En naar alles wat je ziet kun je ook echt toe reizen.

En omdat de techniek in vijf jaar niet heeft stilgestaan ziet alles er nog mooier en sprankelender uit. Telkens wil je blijven staan om van het uitzicht te genieten. Het lijkt alsof je het water uit de rivier zo door je vingers kunt laten sijpelen en bij het schuilen in het hoge gras voel je de sprietjes bijna kriebelen in je nek.

Net als in het eerste deel moet Aloy de wereld redden van een wisse ondergang. Daarvoor reist ze naar het Verboden Westen en onderweg ontmoet ze talloze excentrieke en soms boosaardige types. En was ze in het eerste deel nog een onbekende en soms een beetje verlegen, nu is ze een gevierde held en zelfbewuste vrouw.

Betere focus

Door losse opdrachten uit te voeren doe je ervaring op en kun je wapens of geld verdienen. En hoewel het leuke puzzels zijn, zorgden die er in het eerste deel soms voor dat de speler zich verloor in die losse opdrachten. Deel twee is beter gefocust, waardoor het hoofdverhaal makkelijker te volgen is.

De scè­nes waarin de speler zelf speelt worden afgewisseld met waanzinnig mooie filmpjes – cutscenes – waarin het verhaal zich ontvouwt. Daarin worden de hoofdpersonen gespeeld door echte acteurs, van wie de bewegingen met speciale pakken zijn opgenomen en vertaald naar de animaties. Deze techniek maakt van het spel een echte animatiefilm waarin je zelf de hoofdrol speelt.

Forbidden West is een prachtig spel waar veel is te ontdekken, en soms zelfs een een beetje te veel. Zo zijn de gesprekken die Aloy voert af en toe lang en traag, wat de vaart uit het verhaal haalt. De eenvoudige oplossing is om niet alle mogelijke vragen te stellen, vaak doen die toch niet ter zake. Ook zijn achtergrondfiguren niet allemaal even zorgvuldig vormgegeven en zit er veel herhaling in hun bewegingen.

Fans die na het uitspelen van het eerste deel vooral nog veel meer wilden zien van die prachtige wereld en zijn wonderlijke bewoners komen in ieder geval aan hun trekken. Horizon Forbidden West maakt die belofte meer dan waar.

Horizon Forbidden West speel je op PlayStation 4 en 5.

