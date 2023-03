Hoofdredactie NOS Sport treedt terug na meldingen van pesten, seksuele intimidatie en discriminatie

Medewerkers van NOS Sport hebben bij vertrouwenspersonen aangegeven dat zij op de redactie te maken hebben gehad met pestgedrag, (seksuele) intimidatie, discriminatie en verbale agressie. “Deze ervaringen raken ons”, reageert algemeen directeur van de NOS Gerard Timmer. Hij maakt excuses aan iedereen die te maken heeft gekregen met grensoverschrijdend gedrag.

De meldingen staan beschreven in het rapport dat de vertrouwenspersonen aan de NOS-directie hebben overhandigd. Daarmee is het onderzoek nog niet afgerond. Zo is er nog geen gesprek geweest met de beschuldigde personen om wederhoor toe te passen. Daarom ook noemt de NOS geen namen. Toch neemt de omroep de meldingen zo serieus dat het direct actie onderneemt.

De NOS neemt de vlucht naar voren

De meest opvallende is het opstappen van de hoofdredactie van NOS Sport. Het is de hoogste tijd voor een nieuwe cultuur, en daar hoort ‘ook nieuw leiderschap bij’. “Daar maken wij als hoofdredactie ruimte voor”, schrijft de hoofdredactie van NOS Sport. “Niet per direct want de continuïteit van de sportverslaggeving dient gegarandeerd te blijven. Wel op termijn, en daarover gaan we in gesprek.”

De tussentijdse bevindingen van het onderzoek roepen nog veel vragen op. Zo kunnen medewerkers al sinds 2000 terecht bij vertrouwenspersonen om misstanden te melden. Dat heeft blijkbaar onvoldoende geholpen. Ook de schaal waarop medewerkers te maken kregen met grensoverschrijdend gedrag is niet duidelijk.

Door de resultaten van het inventariserende onderzoek naar buiten te brengen, neemt de NOS de vlucht naar voren. Komend weekend publiceert de Volkskrant een verhaal over misstanden bij NOS Sport. Eerder deed de krant dat al met wangedrag bij DWDD. Naar aanleiding van die onthullingen wilde de hoofdredactie van NOS Sport ook een onderzoek naar de eigen werkcultuur.

‘Het is heel confronterend, heel verdrietig’

Die is volgens de NOS de afgelopen jaren wel verbeterd. De vertrouwenspersonen onderzochten meldingen over de afgelopen twintig jaar. Een deel gaat dan ook over het verleden, maar er zijn ook recente meldingen van wangedrag. Signalen waren er wel, ook bij leidinggevenden, maar die grepen niet of onvoldoende in, zeggen de melders.

Staatssecretaris Gunay Uslu van cultuur en media ziet ‘een patroon’ bij de misstanden in de media. “Ook hier hebben mensen zich onveilig gevoeld, onder rottige omstandigheden moeten werken.” Volgens de staatssecretaris zijn signalen niet op tijd opgemerkt en ze noemt het “vreselijk” dat medewerkers van de NOS deze ervaringen hebben gehad. “Het is heel confronterend, heel verdrietig, maar blijkbaar is het ook nodig dat het op deze manier een beetje escaleert en naar boven komt.”

