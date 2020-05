Hoofdredacteur NOS noemt omstreden ‘diversiteitsprijs’ geen probleem

De NOS werd vrijdag het onderwerp van een flinke rel en Kamervragen. Een artikel op GeenStijl toonde dat de nieuwsomroep een database bijhoudt, waarin experts die als bron kunnen dienen voor journalistieke producties op gender en etniciteit gerangschikt. Naast deze ‘divibase’, zoals de rolodex op de burelen van de NOS heet, is er intern een aantal maanden een zogeheten ‘divibokaal’ uitgereikt, voor de journalist die veel vrouwen of mensen met een buitenlandse achtergrond in hun producties lieten voorkomen.

In deze divibase staan namen, telefoonnummers en expertises - die meer nieuwsredacties met elkaar delen om snel een expert te kunnen bereiken. Maar ook staan er kolommen ‘M/V’ en ‘Diversiteit’. Onder die laatste kolom is de afkomst van de bronnen te zien: bijvoorbeeld ‘Libanees’, ‘Indiaas’ of Marokkaans. De divibokaal zou volgens GeenStijl sinds november maandelijks zijn uitgereikt.

Martin Bosma van de PVV en Zohair el Yassini van de VVD zagen er vrijdag aanleiding in om Kamervragen te stellen. Bosma sprak in een van zijn vragen van ‘etnisch profileren’, en El Yassini vroeg eerder al op Twitter: ‘Mensen met een migratie-achtergrond zoals ik zijn toch geen figuranten in een kaartenbak waar je punten mee kunt scoren en een trofee mee wint?’

@NOS, zeg me aub dat dit niet waar is?



Mensen met een migratie-achtergrond zoals ik zijn toch geen figuranten in een kaartenbak waar je punten mee kunt scoren en een trofee mee wint? Zo worden mensen gereduceerd tot hun afkomst of geslacht!



Ik krijg hier buikpijn van... https://t.co/aTiXGciQ4a — Zohair el Yassini (@ZelYassini) 15 mei 2020

Tegenover Trouw stelt NOS-hoofdredacteur Marcel Gelauff zich niet in het GeenStijlartikel – dat van identiteitspolitiek spreekt – te kunnen vinden. “Daar klopt niks van. Alsof we een politieke doelstelling hebben. Als publieke nieuwsorganisatie proberen we op alle mogelijke manieren nieuws te maken voor iedereen. Dat betekent dat je onderwerpen wil maken waarin alle groeperingen zich kunnen herkennen, zowel qua geslacht, als geografische spreiding, afkomst etcetera.”

“De database ontstond vanuit de gedachte om onze telefoonlijsten uit te breiden”, aldus Gelauff. “Het idee voor de prijs kwam van een paar collega’s. Het is geen hoofdredactioneel beleid. Het was met een knipoog. Iemand had nog iets in de schuur staan, wat toen de bokaal werd. Maar het had ook een serieus doel: het stimuleren van een journalistieke discussie.”

De hoofdredacteur ziet geen probleem in het hebben van een divibase of -bokaal. “Het gaat om waaróm je het doet, en wat je ermee doet. Ik sta niet met m’n rug naar de samenleving en we begrijpen dat hier gevoeligheden over zijn. Maar uiteindelijk moet je tot een methodiek komen om in de breedte over de samenleving te berichten. Als je nooit opschrijft of iemand bijvoorbeeld man of vrouw is, wordt het verdomd moeilijk daar meer diversiteit in te krijgen.”

Over de bokaal heeft de NOS het volgens Gelauff al een paar maanden niet meer gehad, ‘sinds het uitbreken van de coronacrisis’. Maar over de zin ervan is hij niet van gedachten veranderd. “Wat is het verschil tussen zoiets intern bedenken, en het krijgen van een journalistieke prijs als de Tegel voor het mooiste kranteninterview?”

Lees ook:

Welke stemmen laten we horen en welke niet?

Ze opereert onder de naam ‘Zeikschrift’ maar echt zeiken doet Madeleijn van den Nieuwenhuizen nauwelijks. Ze bekritiseert media met de blik en de toon van een wetenschapper en hoopt vooral op dialoog.