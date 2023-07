Hoofdpijndossier Museum Boijmans: Met sloop bedreigd paviljoen krijgt monumentenstatus

Het paviljoen in de tuin van het Rotterdamse Museum Boijmans Van Beuningen heeft de status van Rijksmonument gekregen. In de verbouwingsplannen van het museum dreigde het bouwwerk uit 1991 gesloopt te worden, maar dat is door deze toewijzing niet meer mogelijk, zegt Norman Vervat. De kunsthistoricus is adviseur van het Cuypersgenootschap dat de monumentenstatus had aangevraagd.

Museum Boijmans is al vier jaar gesloten vanwege een grote renovatie en verbouwing, die geplaagd wordt door problemen, vertraging en kostenstijging. In het ontwerp van architectenbureau Mecanoo zou het paviljoen, ontworpen door Hubert-Jan Henket, het veld moeten ruimen. Dat plan is inmiddels van de baan, omdat het tientallen miljoenen te duur werd. Deze week werd bekend dat er een volledig nieuw ontwerp moet komen, binnen het budget van 223 miljoen euro.

‘Kapitaalvernietiging en weinig duurzaam’

“Wat dat betreft komt de monumentenstatus op een goed moment”, zegt Vervat. “Het paviljoen kan nu worden ingepast in de nieuwe plannen.” Het Cuypersgenootschap, dat zich inzet voor het behoud van erfgoed, had bezwaar tegen de sloop omdat het paviljoen van Henket een belangrijk voorbeeld is van museum-architectuur in de jaren negentig. “Bovendien is het kapitaalvernietiging en weinig duurzaam om goede vierkante meters te slopen en te vervangen voor dure nieuwbouw”, zegt Vervat.

Het oudste deel van Boijmans uit 1935, ontworpen door Ad van der Steur, heeft al langer monumentenstatus. Naast het paviljoen van Henket heeft ook de aanbouw van Alexander Bodon uit 1972 nu de status van Rijksmonument gekregen. Het voortbestaan van dat deel van het museum stond overigens niet ter discussie.

Wel op nominatie voor sloop staat de aanbouw uit 2003 van architecten Robbrecht en Daem. “Daarvoor hebben we geen monumentenstatus voor aangevraagd”, zegt Vervat. Als die aanbouw verdwijnt zou de Bodon-vleugel ‘beter tot zijn recht komen’, meent Vervat. “Maar in die discussie mengen we ons niet.” Robbrecht en Daem hebben al laten weten zich juridisch te verzetten tegen de sloop van hun ontwerp.

Museum Boijmans Van Beuningen wil pas na het weekend reageren op de toewijzing van de monumentenstatus.

Lees ook:

Hoe de verbouwing van museum Boijmans een hoofdpijndossier werd voor Rotterdam

Museum Boijmans is al vier jaar gesloten, maar een definitief plan voor de verbouwing is er nog steeds niet. Het museum zal op zijn vroegst in 2029 weer opengaan en het budget dreigt met tientallen miljoenen te worden overschreden. Wat ging er mis?



Verbouwing museum Boijmans moet terug naar tekentafel

Er moet een nieuw ontwerp gemaakt worden voor de renovatie en verbouwing van Museum Boijmans Van Beuningen. Alleen zo kan voorkomen worden dat de kosten hoger uitvallen dan het eerder vastgestelde budget van 223 miljoen euro. In april bleek dat het huidige plan 35 tot 70 miljoen euro meer zou gaan kosten.