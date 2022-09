Honger naar Queen-feiten is de wens dichtbij te komen

Uren postte de BBC donderdagmiddag met een camera bij het toegangshek van Balmoral Castle. Tussen het werk keek ik steeds even op de livestream. Gebeurt er al iets bij The Queen? Een auto! De BBC deed een ‘CNN-etje’: urenlang geklets bij lege beelden. Kennelijk liever dat, dan ‘het’ moment te moeten missen.

Heeft het nog zin om met een ander onderwerp te komen wanneer zoiets groots als het overlijden van de Britse koningin centraal staat? Kijkers hobbelen langs de actualiteitenprogramma’s voor nieuwe invalshoeken. Een interessante reportage als Bram Vermeulens Frontlinie (VPRO) over het bedreigde wildreservaat van schrijfster Kuki Gallmann in Kenia (Ik droomde van Afrika) trok ’s avonds maar 42 duizend kijkers.

Kennis versus gevoel

Rond Jinek was het meeste al gezegd over koningin Elizabeths dood. Op1 had een tafel vol (oud-)koningshuis- en Groot-Brittannië-verslaggevers, met correspondent Lia van Bekhoven nog per beeldscherm erbij. Welingelichte journalisten, zeker. Maar ze snoepten elkaar zo het woord af, dat er weinig van hun woordenwedstrijd beklijfde.

De honger naar kennis draait in zo’n situatie niet om kennis. Die honger is een vorm om dichter bij het onderwerp te komen en het verlies tot zich te laten doordringen. Eva Jinek begreep dat ze het niet op informatie moest gooien, maar op gevoel. Zij liet haar gasten een eerbetoon brengen, en vroeg iedereen om een memorabel filmfragment.

Gasten laten ‘hun’ Queen-fragment zien bij Jinek.

Choreograaf Barrie Stevens bijvoorbeeld haalde de eenzame Queen aan, in de kerkbankjes bij de begrafenis van prins Philip in coronatijd. “Dat was het begin van haar einde. Haar steunpilaar viel weg.” Bij hemzelf zakt zijn voormalige thuisland ook verder weg door haar dood, zei hij met brok in de keel. Dat is het: bij het afscheid van zo’n symbolische figuur nemen we eigenlijk afscheid van een tijdperk vol eigen herinneringen.

Het VK als ‘great nation’?

Soms blijven we liever hangen in nostalgie dan dat we nóg meer informatie te krijgen. Is het Verenigd Koninkrijk een great nation, zoals premier Liz Truss zei? Vier op de vijf zwarte jeugdigen in Engeland kunnen niet eens zwemmen, schreef Trouw vrijdag. En een Brits malariavaccin blijft hangen op Britse bezuinigingen. Not great at all.

Voormalige Britse kolonie Kenia is ook zo’n blinde vlek. “De witte mensen denken nog steeds dat ze ons moeten begeleiden als kinderen”, klaagde een Keniaan tegen Al Jazeera.

‘De witten hebben dit land afgepakt’

Bram Vermeulen liet in Frontlinie een wrang Kenia zien. Het grondgebied van Kuki Gallmanns wildstichting blijkt de enige nog groene streek in de regio. Buiten de hekken heersen droogte en honger, mede door erosie, overbegrazing en vervuiling. Nomaden laten hun zwakke koeien illegaal op ‘haar land’ grazen, maar nemen wapens mee en hebben haar neergeschoten.

“De witten hebben dit land afgepakt”, zegt een herder. Dochter Sveva Gallmann: “Als ik het niet bescherm, doet niemand het.” En eigenlijk traineert het regeringsleger een oplossing, uit verkiezingstactiek.

“Is het niet raar dat een witte Italiaanse het als haar plicht ziet om het land te beschermen tegen zijn oorspronkelijke bewoners?”, vraagt Vermeulen. “Anders kijk je over vijf jaar op Google Earth, en is dit land vol farms en ook helemaal bruin”, zegt ze. Dit is klimaatverandering, besluit Vermeulen. Mensen en dieren vechten er om het laatste stuk sappig land. Great.