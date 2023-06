Hoge Raad bepaalt: Goud van de Krim gaat naar Oekraïne, niet naar Rusland

Het Krimgoud dat al negen jaar in Nederland ligt opgeslagen, moet terug naar Oekraïne en niet naar de Krim, het schiereiland dat in 2014 door Rusland werd geannexeerd. De Hoge Raad bepaalde vrijdag dat niet de musea op de Krim, maar de Oekraïense staat de rechtmatige eigenaar is van de kunstschatten.

De schatten uit de Krim kwamen in 2014 naar Nederland voor de tentoonstelling De Krim – Goud en geheimen van de Zwarte Zee van het Allard Pierson Museum in Amsterdam. Het ging om honderden kunststukken, zoals een zwaardschede en een pronkhelm, en talloze juwelen.

Die tentoonstelling begon in februari dat jaar. In dezelfde maand viel Rusland de Krim binnen en lijfde het gebied in. De Verenigde Naties, EU en Nederland hebben de Krim nooit als Russisch gebied erkend.

Rusland waarschuwt: geen kunst meer naar Nederland

Zowel de Oekraïense staat als de vier musea op de Krim eisten de kunststukken vervolgens terug. Het Amsterdamse museum vroeg de rechter een oordeel te vellen. In december 2016 oordeelde de rechtbank dat het museum de archeologische topstukken moest teruggeven aan Oekraïne, maar daar gingen de Krim-musea tegen in beroep. Het hof kwam in oktober 2021 tot een zelfde uitspraak, al baseerde het zich wel op andere gronden dan de rechtbank.

De Krim-musea waren het niet eens met de uitspraak van het gerechtshof en stelden cassatie in bij de Hoge Raad. Begin dit jaar adviseerde de advocaat-generaal dat de uitspraak van het hof in stand kon blijven. Allemaal politiek gemotiveerde uitspraken, klaagde Rusland, dat al waarschuwde dat Nederlandse musea geen Russische kunstwerken meer mogen lenen.

Met de beslissing van de Hoge Raad is het juridische traject ten einde en gaan de kunstwerken nu definitief naar Oekraïne.

