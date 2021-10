Hoeveel mensen vinden er gemiddeld werk?

Afgelopen maandag schreef ik over de zin ‘Nederland telt ruim 3100 gespecialiseerde tuinbouwbedrijven waar gemiddeld ongeveer 100.000 mensen werk vinden’. Een lezer had opgemerkt dat dit wel erg veel werknemers zou opleveren. Ik opperde dat de verwarring vooral ontstond door de neiging om de bijzin te koppelen aan het woord ‘tuinbouwbedrijven’, waardoor de betekenis ontstond dat er in elk tuinbouwbedrijf gemiddeld 100.000 mensen werk zouden vinden.

Veel lezers reageerden hierop, waarbij twee reacties domineerden. Allereerst had ik het ten onrechte over ‘meer dan drie miljard mensen’ gehad, dat moest natuurlijk 310.000.000 zijn (310 miljoen). Maar veel lezers stelden ook dat het woordje ‘gemiddeld’ vooral de boosdoener was.

Met of zonder komma

Inderdaad zal het woord ‘gemiddeld’ aan de verwarring hebben bijgedragen, maar ook dan is de dubbelzinnigheid gekoppeld aan de verbinding van de bijzin met het voorgaande. Ook zonder het woord ‘gemiddeld’ heb je twee mogelijkheden bij ‘3100 tuinbouwbedrijven waar 100.000 mensen werk vinden’. Zonder komma krijg je de betekenis dat er in elk bedrijf 100.000 mensen werk vinden, met komma dat bij de 3100 tuinbouwbedrijven in totaal 100.000 mensen werk vinden. Om ‘gemiddeld’ aan ‘3100’ te verbinden moet je eerst ‘3100’ en ‘tuinbouwbedrijven’ bij elkaar nemen.

Sommige lezers voeren aan dat het woord gemiddeld wel aan het aantal van 3100 gekoppeld moet worden, omdat er verder geen informatie in de zin staat. Daar kan ik een eind in meegaan, maar het lijkt me niet helemaal juist. De formulering van de zin is namelijk dat gemiddeld 100.000 mensen ‘werk vinden’ en niet ‘werkzaam zijn’. En die 100.000 mensen zullen niet allemaal tegelijk werk vinden, waardoor de gedachte aan een langere periode wel opgeroepen wordt.

Het gemiddelde is vermoedelijk bedoeld over die langere periode (bijvoorbeeld jaarlijks).