Hoeveel hadden er een punt?

Tot de interessantere argumenten voor de enkelvou­dige lezing van ‘een aantal mensen’ die u de afgelopen weken hebt ingestuurd behoren een aantal voorbeelden die eigenlijk geen echt antwoord op de vraag zijn.

Ik had gevraagd om argumenten waarom ‘een aantal mensen’ enkelvoud zou zijn, en sommigen van u merkten op dat je in bepaalde gevallen zonder ‘mensen’ erbij een voorkeur voor het enkelvoud hebt. Als je begint met ‘Honderd lezers reageerden’, zou je liever vervolgen met ‘Een aantal had een punt’ dan met ‘Een aantal hadden een punt’.

Het weglaten van ‘mensen’ doet natuurlijk afbreuk aan het argument, net als eerder het veranderen van ‘een aantal’ in ‘het aantal’ of het toevoegen van een bepaling als in ‘een groot aantal’. Mogelijk is dit een andere constructie. Maar waarom klinkt ‘Een aantal hadden een punt’ niet zo goed?

Een onbepaalde woordgroep

Mijn eerste observatie is dat ‘een aantal’ zich hier hetzelfde gedraagt als een gewoon telwoord. Je zegt ook niet zo gemakkelijk ‘Tien hadden een punt’. Daar moet ten minste één keer ‘er’ bij: ‘Tien hadden er een punt.’ En hé, dit klinkt dan weer net zo goed als ‘Een aantal hadden er een punt’. En dat is uiteraard weer beter dan ‘Een aantal had er een punt’.

Taalkundig is er nog iets geks aan dit voorbeeld. Of het nu enkelvoud of meervoud is, ‘een aantal’ is een onbepaalde woordgroep. Dan zou je verwachten dat je behalve het kwantitatieve ‘er’ ook het plaatsonderwerp ‘er’ zou krijgen. Nu kun je wel zeggen ‘Er hadden er tien een punt’, maar dat hoeft niet. Sterker nog: het is beter van niet.

Dat komt waarschijnlijk doordat die woordgroep weliswaar onbepaald is (de betekenis is in het gesprek nog niet bepaald), maar wel specifiek (als je dit zegt heb je zelf die betekenis in gedachten wél bepaald). En het plaatsonderwerp past alleen bij een onbepaald, nonspecifiek onderwerp.