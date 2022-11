Hoe zorg je voor een tegengeluid binnen de talkshow?

Ondanks protocollen en vertrouwenspersonen kon Matthijs van Nieuwkerk jarenlang zijn gang gaan en collega’s afblaffen. Waar gaat het mis bij het aanpakken van sociale onveiligheid?

Mattijs van Nieuwkerk is bepaald niet de eerste omroepcoryfee die door de mand valt. Wat steeds weer opvalt is hoe lang onacceptabel gedrag op de werkvloer kan doorgaan. Bij Van Nieuwkerks De wereld draait door duurde het tot twee jaar na het einde van het programma voordat oud-redacteuren duidelijk lieten horen wat hen dwars zat.

Dat is een gevolg van een scheve machtsverdeling, denkt Mariëtte Hamer. Zij is als regeringscommissaris aangesteld om grensoverschrijdend gedrag aan te pakken. Ze ziet een patroon: “Werksituaties waarin aan de ene kant mensen staan met veel macht”, zei ze in televisieprogramma Buitenhof, en “aan de andere kant mensen die het werk moeten uitvoeren die die macht niet hebben, die minder inspraak hebben, die vaak tijdelijke contracten hebben.”

Baanzekerheid en veiligheid

Misschien nog wel belangrijker dan het extern onderzoek naar De wereld draait door dat de Nederlandse Publieke Omroep (NPO) heeft aangekondigd is dan ook het voornemen om naar de machtsverhoudingen binnen de organisatie te kijken. “Het is onze verantwoordelijkheid om samen met de omroepen te zorgen voor het gedrag en de cultuur die horen bij een veilige werkomgeving voor iedereen die bij of voor de publieke omroep werkt”, zegt NPO-voorzitter Frederieke Leeflang. Ook het werken met minder kortlopende contracten hoort daar volgens haar bij.

Die tijdelijke contracten zijn iets waarin de publieke omroep weleens Nederlands kampioen zou kunnen zijn. Volgens een inventarisatie van vakbond FNV had bij de omroepen in het publieke bestel in 2020 in totaal zo’n 35 procent van de medewerkers een tijdelijk contract. Bij BNNVARA, dat De Wereld draait door maakte, was dat zelfs 45 procent.

In Hilversum is het de norm om tijdelijke contracten aan te bieden zolang dat wettelijk mag, en pas daarna een vast contract te overwegen. In de grillige wereld van omroepbudgetten, waarbij programma’s zomaar van de buis kunnen verdwijnen, geeft dat werkgevers maximale flexibiliteit. Maar de keerzijde is dat enorme aantallen werknemers geen baanzekerheid hebben. En dat zie je terug in hun assertiviteit.

Het gaat niet om het meldpunt,maar om de macht

Dat is de insteek die journalistenvakbond NVJ, onderdeel van FNV, benadrukt. Inspraak, meer vaste contracten en betere voorwaarden voor freelancers, zegt Thomas Bruning van de bond. Dat zijn voorwaarden om de machtsverhouding tussen werkgever en werknemer gelijker te trekken. “Je kunt duizend meldpunten instellen, maar als mensen zich niet veilig voelen om te melden heeft dat geen zin.”

De NPO wil een betere begeleiding van alle collega’s, inclusief de presentatoren. Daar zijn de laatste jaren al stappen in gezet. De NPO sloot zich enkele maanden geleden bovendien aan bij meldpunt Mores, waar medewerkers in de creatieve sector ongewenste omgangsvormen kunnen bespreken. Dat meldpunt gaat ook verslag uitbrengen van zijn bevindingen bij de publieke omroep.

