Hoe zit ‘zoals te doen gebruikelijk’ in elkaar?

De leukste taalvragen krijg ik van bevriende taaladviseurs. Meestal zijn dat geen vragen over de correctheid van taalvormen (daar weten ze zelf genoeg vanaf), maar gaat het over lastige constructies waarvan niet duidelijk is hoe ze in elkaar zitten. Zo kreeg ik onlangs de vraag: hoe zit de uitdrukking ‘zoals te doen gebruikelijk’ eigenlijk in elkaar? Die uitdrukking klinkt een beetje ouderwets, en blijkt in Nederland gebruikelijker te zijn dan in België, maar waar komt hij vandaan, en hoe is hij opgebouwd?

Ik moet bekennen dat mijn eerste gedachte te moeilijk was. Ik zag in dat ‘te doen’ een soort voorwerp bij ‘gebruikelijk’ (net als je ook ‘iets kwijt’ of ‘iets zat’ kunt zijn). Maar je moet natuurlijk eerst zo’n constructie verbinden met iets eenvoudigers om erachter te komen wat er aan de hand is.

Bijzinnen waarin iets ontbreekt

Minder complexe, en meer gebruikelijke voorbeelden van die constructie zijn ‘zoals je weet’ en ‘zoals bekend is’. Wat valt op? Het zijn bijzinnen waarin iets ontbreekt. Bij ‘zoals je weet’ ontbreekt het lijdend voorwerp van ‘weten’ (het is ‘iets weten’), en bij ‘zoals bekend is’ ontbreekt het onderwerp.

Het lijkt erop dat het element ‘zo’ een soort betrekkelijk element is (net als een betrekkelijk voornaamwoord), dat een zinsdeel uit de bijzin koppelt aan de context. Net als bij ‘het antwoord dat je weet’ het woordje ‘dat’ het lijdend voorwerp van ‘weten’ koppelt aan ‘antwoord’, zo koppelt ‘zo’ in combinatie met ‘als’ dat voorwerp aan iets wat volgt, of in het gesprek ­bekend is.

In ‘zoals te doen gebruikelijk’ ontbreekt het lijdend voorwerp van ‘te doen’ (het is ‘iets doen’). Maar dat is weer een beknopte bijzin die het onderwerp vormt van ‘gebruikelijk zijn’. De structuur is dus ‘zoals het gebruikelijk is (om) te doen’, waarbij de bijzin weer op de plaats staat van het voorlopig onderwerp ‘het’.