Hoe zit dat nou met de aanhalingstekens die Baudet gebruikt?

Taalkundige commotie deze week in de Kamer! Kamerlid Thierry Baudet had op Twitter het woord ‘Holocaust’ tussen aanhalingstekens geschreven, en zonder hoofdletters. Hiermee zou de betekenis ontstaan dat hij de realiteit van het hele begrip in twijfel trok. Baudet verdedigde zich door te zeggen dat hij met de aanhalingstekens alleen maar bedoeld had dat hij dit woord geciteerd had.

In het internettijdschrift Neerlandistiek toont taalkundige Marc van Oostendorp aan dat je met het tussen aanhalingstekens zetten van losse woorden wel degelijk een soort afstand creëert. Hij gebruikt daar een aardig voorbeeld voor. Iemand zegt “Neem nog wat worteltjes”, en iemand anders antwoordt dan: “Ik hou niet van ‘worteltjes’”. De aanhalingstekens om het woord ‘worteltjes’ creëren nu het effect dat de spreker op de een of andere manier in twijfel trekt of je wel van worteltjes kunt spreken. Die worteltjes van jou, die noem ik geen worteltjes.

Sterk afhankelijk van de context

De tweet van Baudet leidde tot een interruptie van Rob Jetten, waar de NRC als volgt over berichtte: “Joodse Nederlanders voelen zich hierdoor ‘diep beledigd’, zegt Jetten”. Hoewel je ‘diep beledigd’ hier ook verkeerd kunt opvatten, is het hier kennelijk niet de bedoeling om dit gevoel in twijfel te trekken. Hoe zit dat nou met die aanhalingstekens?

Ik denk dat aanhalingstekens hoe dan ook een vorm van ‘attributie’ vertegenwoordigen. Je schrijft een woord toe aan iemand anders, of je zegt: “Dit is niet mijn woord”. Het is vervolgens sterk afhankelijk van de context wat je daarmee bedoelt. Als je op dat moment iemand aan het citeren bent, krijg je alleen de betekenis dat aanhalingstekens het citaat aangeven. Als die context ontbreekt, moet er iets anders aan de hand zijn. Dan gaat het bijvoorbeeld om het letterlijke woord (het woord ‘Holocaust’), of je trekt het hele benoemde begrip in twijfel.