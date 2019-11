Hoe word je populair op Tiktok? Shirt uit!

Een nieuw sociaal netwerk met nieuwe sterren. Tiktok groeit rap, vooral onder jongeren die uren besteden aan de filmpjes van 15 seconden. Cody Boss greep zijn kans en werd binnen een half jaar een Tiktok-ster.

Dit is Cody. U kent hem waarschijnlijk niet, maar zijn beeltenis siert menige meisjeskamer. Vooral onder jonge tieners is hij een beroemdheid. Hoe het kan dat dit u tot nu toe is ontgaan? @Codyboss verwierf zijn faam voornamelijk via Tiktok, een relatief nieuw sociaal netwerk dat een beetje vergelijkbaar is met Instagram.

Cody Boss heeft ruim negentigduizend volgers op Tiktok en dat terwijl hij de app in mei voor het eerst opende. Ook op Instagram is hij geen kleintje, daar heeft hij meer dan 54 duizend fans. In zijn ‘Tiktoks’, in zijn filmpjes dus, presenteert hij zich vooral als knappe jongen, met een goede bos haar, mooie ogen en een gulle lach. Cody playbackt en beweegt soepel op populaire liedjes, met zijn zolderkamer, bossen of desnoods de trein als decor. Elke dag maakt hij wel zo’n filmpje, meestal van vijftien seconden.

Zelf vindt hij creatievere filmpjes, waarin hij een typetje speelt of zich grimeert, leuker om te maken. Maar zijn fans zien het liefst clips waarin hij zwoel kijkt, danst en meezingt. “Je hebt vijftien seconden muziek en ­eigenlijk kun je van alles doen. Een radslag is ook goed”, legt hij uit tijdens een kop thee aan de eettafel in het huis van zijn moeder.

Tuin vol gillende meiden

Cody wil niet zeggen hoe oud hij precies is. “Dat houden de meeste Tiktokkers geheim.” In zijn Instagramprofiel staat dat hij zestien is. “Dat klopt wel ongeveer.” Ook zijn woonplaats mag niet in de krant, hij is erg gesteld op zijn privacy. Dat komt ook door zijn doelgroep. legt hij uit. “Dat zijn voornamelijk jonge pubermeisjes op zoek naar een idool.” Cody wil voorkomen dat zijn tuin straks volstaat met gillende meiden.

Zijn inspiratie haalt hij uit het dagelijks leven of van zijn zogeheten ‘For­you-pagina’, een van de geheimen van Tiktok. Het is de eerste pagina in de app en er staat een serie filmpjes die speciaal ‘for you’, voor jou, zijn uitgekozen. De samenstelling is gebaseerd op wat je leuk vindt, waar je woont, wat populair is en een aantal onbekende factoren. De Foryou-pagina is diverser dan de ­pagina met filmpjes van de mensen die je volgt en bedoeld om gebruikers te verrassen.

Om volgers aan je te binden en populair te worden op Tiktok, stelt Cody, moet je zorgen dat je op de Foryou-­pagina van anderen belandt. Hij weet inmiddels precies hoe dat moet. “Een dansfilmpje zonder trui komt gegarandeerd op de Foryou-pagina. Daar kicken die meiden op. En als je veel reacties op je filmpje krijgt in het eerste half uur, wordt het ook een hit.” Op Tiktok draait alles om delen, liken, reacties en volgers. Eigenlijk was het best eenvoudig om beroemd te worden op Tiktok, zegt hij: “Als je een beetje een mooie jongen bent, zijn al die meiden daar dol op je en heb je zo een schare fans”.

Nadat Cody drie jaar geleden een YouTube-dag bezocht en daar selfies maakte met bekende YouTubers, wist hij het zeker: hij wilde ook beroemd worden. Of influencer, zoals dat tegenwoordig heet. Vandaar dat hij op meerdere fronten aan de weg timmert. Hij zit al in de finale van een modellenwedstrijd, telt mee op Instagram, reist het hele land af voor ontmoetingen met zijn fans, staat regelmatig op de rode ­loper bij een filmpremière, en hoopt binnenkort de studio in te gaan om een rap op te nemen. “Ik vind alles leuk: ­acteren, dansen, muziek maken, voor de camera staan, of juist erachter.”

Andere dingen, zoals voetbal, komen wel echt onder druk te staan

Pakweg 40 procent van Cody’s fans is Nederlands. Zijn fanschare zou pas echt groeien, denkt hij, als hij filmpjes zou maken vanuit Amerika. Daar wil hij binnenkort naartoe reizen. Gezien zijn leeftijd best een spannende onderneming, vindt ook zijn moeder Mirjam van Vliet. Af en toe maakt ze zich best een beetje zorgen, haar zoon is bijna voltijds bezig met zijn socialemedia-­activiteiten. Het beïnvloedt zijn motivatie voor school, zijn vriendenkring bestaat voornamelijk uit andere Tiktokkers en voor andere hobby’s heeft hij nauwelijks tijd.

“Andere dingen, zoals voetbal, komen wel echt onder druk te staan”, zegt ze. Van Vliet volgt Cody’s leven voornamelijk via zijn sociale media kanalen, waarbij ze zich regelmatig stoort aan vervelende reacties op zijn filmpjes. Zoals iedereen die goed zichtbaar is op sociale media krijgt ook hij af en toe ‘haat-comments’. Cody: “Die pikt ­mevrouw de detective er telkens uit. Maar ik ben daar toch helemaal niet mee bezig, mam.”

Van Vliet steunt haar zoon waar ze kan en is trots dat hij zijn hart volgt en zo creatief is. “Inmiddels is het wel meer dan een hobby en wordt het tijd dat we het echt zakelijk gaan benaderen”, zegt ze. Cody: “Ik neem het zelf ook steeds serieuzer. Mensen zeiden vaak tegen me dat ik een baantje moest zoeken om geld te verdienen. En dan zei ik: ‘Nee, ik ga bekend worden. Ik word influencer. Zo ga ik mijn geld verdienen’.”

Dat geld verdienen gaat bij Tiktok op verschillende manieren, vaak zonder dat de argeloze gebruiker er erg in heeft. Influencers worden gesponsord met kleding en andere producten, net zoals op andere sociale media, en daarnaast betalen bijvoorbeeld platenmaatschappijen grote Tiktokkers om hun muziek te gebruiken. Ook Cody krijgt dat soort aanbiedingen. Op die manier worden nieuwe platen gepromoot. Op dit moment verdient Cody naar eigen zeggen nog meer via Instagram, maar dat komt voornamelijk omdat Tiktok ook voor marketeers nog nieuw is.

Toch doet Cody het niet voor het geld: “Ik wil vooral mensen entertainen.” Zijn moeder: “In die zin is dat Tiktok-gebeuren geen verrassing. Al van jongs af aan wil hij zich creatief uiten.”

De impact van zijn filmpjes ontdekte Cody onlangs op de abonneedag van meidenblad Tina. Daar werd hij ­belaagd door een horde twaalfjarigen, beveiligers moesten hem ontzetten. “Daar werd ik echt blij van. Ik zie dat jongetje van drie jaar geleden in die fans terug, die op de foto ging met die YouTubers. Nu ben ik de persoon waarmee mensen op de foto willen.”

Wat is Tiktok Tiktok verovert de wereld. Het sociale netwerk is nu in honderdvijftig landen beschikbaar en maakte onlangs een turbulente groei door in de VS. Begin dit jaar telde Tiktok 760 miljoen actieve gebruikers en meer dan een miljard downloads wereldwijd. Het platform is veel groter dan Twitter (321 miljoen actieve gebruikers), bijna gelijkwaardig aan Instagram (1 miljard gebruikers), maar moet het hoofd nog buigen voor Facebook met 2,3 miljard actieve gebruikers. Pakweg 3,5 miljoen Nederlanders hebben Tiktok. Tiktok bestaat uit korte filmpjes van vijftien of zestig seconden. Wie de app opent, stuit direct op een schermvullend clipje. Veeg je omhoog op de smartphone, dan starten er nieuwe filmpjes. Populair op Tiktok zijn memes (parodieën), lipsyncs (geplaybackte liedjes), pranks (bananasplitachtige grappen) en artistiekerige filmpjes van bijvoorbeeld een kabbelende zee met ­romantische muziek. De aantrekkingskracht is de diversiteit van het aanbod en dat het zo lekker ‘weg­swipet’. Voor je het weet zit je een uur filmpjes te zappen. Het gros van de Tiktok-gebruikers zijn jonge meisjes, al ontdekken ook andere leeftijdsgroepen de app. Het Chinese bedrijf Bytedance kocht in 2017 de app musical.ly, die al sinds 2014 bestond en ongeveer 200 miljoen gebruikers had. Bij musical.ly ging het vooral ging om lipsyncen. In 2018 voegde Bytedance musical.ly toe aan de eigen app Tiktok, die sinds 2016 bestond en die in China Douyin heet.

