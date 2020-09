Hoe veilig zijn al die ouderapps?

De scholen beginnen weer en over anderhalve week gaat mijn oudste voor het eerst. Dat is al snel, maar we weten nog weinig. Braaf wachten we op informatie over die eerste dag, op wetenswaardigheden die ons zullen helpen met de mentale voorbereiding op De Grote Stap.

Wat we wel weten – daar kregen we in ­juni reeds een mail over – is dat hij zijn ­basisschooltijd gevolgd zal worden door software met de sinistere titel ParnasSys. Zo’n samenstelling van een Oudgriekse naam en het woord ‘systeem’ roept bij mij de associatie op met een sciencefictionfilm. Zo eentje waarin ‘Sys’ op een dag voor zichzelf gaat denken. Ik denk ook aan Palantir, de evil genius onder de techbedrijven, die ­allerlei data over ons aan elkaar weet te ­verbinden.

Bij zo’n mail van ParnasSys vraag ik me dan ook af wat er eigenlijk allemaal gebeurt met de data over de ontwikkeling van mijn kind. Dat is moeilijk te achterhalen, want ParnasSys wordt verkocht aan scholen en ­leraren. Informatie voor ouders heeft geen prioriteit. Een Google-zoekactie levert ­vooral saleskreten op als ‘Helder zicht op het kind en de resultaten’. Maar door wie dan allemaal, Sys?

Het is niet het eerste kindvolgsysteem waartoe ik de afgelopen jaren werd uitgenodigd. Luttele minuten na het eerste ik-geloof-dat-ik-zwanger-bentelefoontje aan de verloskundige, kreeg ik een mail van het ­digitale platform Zwangerenportaal – de eerste van vele. Of ik me bij hen wilde inschrijven, zodat ik altijd mijn ‘dossier’ kon inzien en een herinnering zou krijgen voor afspraken bij de vroedvrouw. Ook zou ik vier pakken Huggies krijgen en een wekelijkse mail over de ontwikkeling van de ­ongeboren vrucht.

Zou er niet een bijsluiter moeten komen voor dergelijke digitale producten?

Maar een gratis lunch bestaat niet, laat staan vier gratis pakken luiers. Zwangerenportaal is een commercieel bedrijf – het idee dat het de gegevens zou krijgen van mijn kind, al voor het zelfs maar een bsn-nummer had, was me iets te gortig. Toch bleek ik de uitzondering als ik dat te kennen gaf. Het is heel normaal dat op de smart­phone naast Instagram en WhatsApp allerlei ‘ouderapps’ staan, om te klikken en ­swipen door het wel en wee van het kroost.

Zou er niet een bijsluiter moeten komen voor dergelijke digitale producten? “Fijn dat we uw kind mogen volgen! De informatie kan worden ingezien door zijn juf, onze ­secretaresse en wie er flink voor wil betalen. In principe niemand anders, maar zoals u weet, kan alles worden gehackt.’

En dan nog zou het moeilijk zijn ervan af te zien, een zogeheten opt-out is vaak helemaal niet mogelijk. Zoals op het kinderdagverblijf waar mijn zoon nog heel even naartoe gaat. Omdat we door corona niet in de buurt kunnen komen van de leidsters, vindt de overdracht nu via de FlexKids-app plaats. Ik twijfelde even om die te installeren, maar mijn twijfel bleek vrij nutteloos: zijn gegevens stonden er toch al in, die app was er ­alleen opdat ik tenminste mee kon kijken.

Op de basisschool zal dat niet anders zijn. Sys en ik hebben nog een lange weg te gaan.

