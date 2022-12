Hoe staat televisieland ervoor na een bewogen 2022?

Welke tendensen vielen op in het omroeplandschap van 2022, en blijven ongetwijfeld ook komend jaar in beeld? Saai wordt het in ieder geval nooit, in Hilversum en omstreken.

Het imago van het publieke bestel

Voor de NPO eindigt 2022 in dikke mist: Frans Klein – directeur tv-programmering – zit thuis zolang onduidelijk is of hij had moeten ingrijpen toen medewerkers van De Wereld Draait Door leden onder het grillige regime van Matthijs van Nieuwkerk. De onvrede over Kleins machtsstijl bestaat al langer, maar werd dit najaar versterkt door VPRO’s onderzoeksprogramma Argos, dat het gebrek aan transparantie liet zien bij de besluitvorming over wie of wat er op radio en televisie te horen en te zien zijn.

Het helpt allemaal niet om de NPO te zien als een organisatie waar iedere tv-maker een eerlijke kans krijgt. Of zijn we in ons land gewoon allergisch voor sterke kapiteins?

Is de houdbaarheidsdatum van John de Mol verstreken?

Zitten die honderd Nederlanders eigenlijk nog steeds opgesloten in dat huis à la Big Brother, in de hoop na een jaar met een miljoen euro naar huis te kunnen gaan? Een jaar van je leven werd geen vaste waarde bij de koffieautomaat in 2022, net als menig ander nieuw programma van John de Mol, zoals Liedje op het eerste gezicht met Wendy van Dijk. Het jaar ontspoorde voor De Mol al in januari door de onthullingen over grensoverschrijdend gedrag bij The Voice of Holland. Het hoongelach over de wereldvreemde manier waarop De Mol in eerste instantie reageerde – vooral de slachtoffers moeten hun gedrag veranderen door in actie te komen – leidt bij hemzelf wellicht ook tot de vraag: werken mijn antennes nog?

En nog een: de zonnekoning van Omroep MAX

‘Jan Slagter bezoekt Volendam in eerbetoon aan The Cats’ is een veelzeggende kop boven een programma-aankondiging van Omroep MAX deze maand, eentje die perfect past bij de hashtag how can I make this about me? Het oogt steeds vaker alsof de directeur van de succesvolle seniorenomroep liever investeert in zijn eigen imago dan in vernieuwende programmaconcepten. Ooit gaat het woord ‘uitmelken’ vallen, als er weer een nieuwe reeks wordt aangekondigd van Heel Holland Bakt, Denkend aan Holland, Van Onschatbare Waarde of Bed & Breakfast. We vrezen de dag dat we onszelf voor het eerst horen denken: nee, toch niet weer André van Duin?

Het volgende mediaschandaal

Ja, dat is natuurlijk koffiedik kijken. Maar het voelt alsof Kefah Allush naast zijn programma De Kist ook een reeks De Kast kan maken: wat ligt er bij BN’ers en andere omroeplieden nog op de plank wat ze misschien maar beter uit zichzelf kunnen opbiechten? Dan moeten ze natuurlijk wel beseffen dat bepaald gedrag niet door de beugel kan, al kwamen ze er jarenlang mee weg. Duidelijk is dat ‘gewone’ werknemers wel steeds scherper zien of het gedrag van hun leidinggevenden normaal is of niet. De uitzonderlijke mediawereld is ook maar een gewone bedrijfstak.

Woke is here to stay? Is dat oud versus jong? Of de Randstad tegen de rest van Nederland?

Dat wordt een interessante de komende tijd. De publieke omroep is bepaald niet aarzelend in het tonen van empathie, interesse en veranderingsgezindheid jegens de medemens die geen boodschap meer heeft aan traditionele gedragspatronen, seksualiteit of levensstijl. Denk aan programma’s als Hij, zij, hen, Boerderij van Dorst, Seksengelen, De Klimaatverkenner. Maar hoe zit het met het tempo waarin de maatschappij verandert: zijn de omroepen volgend of leiden ze – te veel – de dans? En vooral: blijft het ze lukken om de kijker een voor iedereen herkenbaar Nederland voor te schotelen?

Lees ook:

Rijzende en vallende sterren: Hilversum zal zich 2022 nog lang herinneren

Top en flop: het was een jaar van veel vallen en opstaan in tv-land. We lichten de wederwaardigheden van de opmerkelijkste tv-persoonlijkheden eruit.