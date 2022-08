Hoe spinoff Better Call Saul een zelfstandig meesterwerk werd

Het verhaal van louche advocaat Saul Goodman is epischer dan de context suggereert. Het slotseizoen beantwoordt dan ook grote vragen.

Daar zat de oude, wat verlopen kaneelbroodjesverkoper in zijn grauwe woonkamer van noodzakelijke meubels. Na een argwanende blik naar buiten sloot hij de gordijnen en haalde een videoband tevoorschijn. Hierop prees de energieke stem van zijn jongere ik zijn advocatenfirma aan, en in de ogen van de oude man sluimerde een traan. Zo cryptisch begon de eerste aflevering van Better Call Saul, inmiddels alweer zeven jaar geleden.

Hoe kom je ertoe als slimme, niet onknappe, vindingrijke man je dagen te slijten als onbetrouwbare advocaat van draaideurcriminelen en groter gespuis? Waarom doe je dat vanuit een kantoor aan de rand van Albuquerque, vanonder een systeemplafond en met grote kartonnen Griekse zuilen achter je bureau? En wat gebeurde er met Kim, je geniale vrouw, je geestverwant en onmisbare partner in crime?

Spin-off van Breaking Bad

Het zijn vragen waarop de kijker van de Netflix-serie Better Call Saul in de loop van de in totaal zes seizoenen hoopte antwoord krijgen. Advocaat Saul Goodman was al een opmerkelijk karakter in de legendarische serie Breaking Bad (2008-2013), waarin bedenker Vince Gilligan een stoffige scheikundeleraar, Walter White, aan het hoofd liet staan van een drugslaboratorium. Voor White was een goede malafide advocaat onmisbaar.

Better Call Saul werd een zogeheten ‘spin-off’ van Breaking Bad, rondom die advocaat, en groeide uit tot een zelfstandig meesterwerk. Na een eindeloze hoeveelheid − niet altijd even legale maar wel bijzonder creatieve − oplossingen voor de goede zaak moesten nu, in dit laatste seizoen, de antwoorden komen. Antwoorden die in het Better-Call-Saul-universum zo groot en belangrijk zijn dat je ze niet zomaar kunt verklappen, behalve dát ze er komen.

Tegelijk weet iedere Better-Call-Saul-kijker inmiddels dat het in deze serie niet draait om de wie-wat-waar-en-waaromvragen, en dat er sowieso geen bevredigend Hollywood-einde zal komen aan dit epos. Bob Odenkirk (Jimmy McGill alias Saul Goodman) zette samen met Rhea Seehorn (Kim Wexler) een verhaal neer dat groter en klassieker is dan de context suggereert. Het groeide uit tot een beeldschone maar hartverscheurende opera in 63 aktes.

Prachtig in beeld gebracht

De manier waarop het verhaal verteld wordt, is hier minstens zo belangrijk als het plot. Het duurt tergend lang totdat de kijker snapt hoe de volgende list van Kim en Jimmy in elkaar steekt, en dat is geen straf, want het wordt prachtig in beeld gebracht. Er zijn weinig plekken waar de makers géén camera’s hebben geplaatst. In dozen die open gaan, onder een douchekop, in de goot, soms staan ze ook juist zo zodat je net níet ziet wat er gebeurt. Een essentieel telefoongesprek wordt overstemd door voorbijrazende vrachtwagens, een flikkerende kaars kondigt een verschrikkelijk onheil aan.

Voor dit laatste seizoen − vertraagd door de pandemie en doordat Odenkirk na de opnames van aflevering acht een hartaanval kreeg − trokken de makers alles uit de kast. Aflevering zeven eindigt in een drama. In aflevering tien, die begint met een poster waarin de hoofdpersoon op zoek is naar zijn hondje Nippy, vielen al veel stukken op zijn plaats. Komende woensdag komt de aller-allerlaatste aflevering online.

Het is mogelijk dat daarmee het volledige Better-Call-Saul-universum in een ander licht komt te staan. Dan is het de hoogste tijd om alle 63 afleveringen nog een keer te bekijken. Want afscheid nemen van deze mensen wordt misschien nog wel het lastigste van het hele verhaal.

Beeld RV