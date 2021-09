Hoe ouder kinderen worden, hoe meer ze hun digitale vaardigheden overschatten

Interview: ‘Ik verdiep me erin, maar de techniek verandert snel’

De middelbare scholier Isis en haar moeder Heidi Peters uit Wijchen vormen een uitzondering op de regel dat ouders en kinderen zelden met elkaar praten over digitale vaardigheden. Zij voeren – in tegenstelling tot veel andere gezinnen – wél gesprekken over de risico’s die verbonden zijn aan het digitale bestaan.

Isis is zich bewust van online valkuilen en weet hoe ze deze effectief vermijdt. “Als ik een wachtwoord moet bedenken, gebruik ik nooit informatie die te herleiden is naar mij. Ik kies bijvoorbeeld niet mijn geboortejaar, maar wel iets wat ik makkelijk kan onthouden. Of ik maak een moeilijk wachtwoord en dan schrijf ik het op en verstop ik het.”

Ze vertelt het alsof het de normaalste zaak van de wereld is, maar veel leeftijdsgenoten (en volwassenen) zouden op dit gebied nog iets van haar kunnen leren.

Risico’s inschatten

Kinderen die met hun ouders in gesprek gaan zijn volgens het onderzoek van de KB digitaal vaardiger en kunnen risico’s beter inschatten. Thuis voeren Isis en haar moeder regelmatig gesprekken over de gevaren die schuilgaan achter de talloze linkjes, e-mails en websites die dagelijks de revue passeren.

Heidi: “Isis komt vaak vragen hoe iets werkt en waar ze wel of niet op kan klikken. Ik heb ook uitgelegd dat er criminelen bestaan die je wachtwoord of andere persoonlijke informatie willen stelen en wat ze daar vervolgens mee doen.”

Isis: “Dan praten we bijvoorbeeld over cookies en websites, hoe je daarmee om moet gaan. Wat je precies moet lezen in de voorwaarden, wat je wel of beter niet kunt accepteren, en op welke manier die keuzes je beinvloeden.”

Technasium

Op het Mondial College in Nijmegen, waar Isis deze week aan haar tweede jaar technasium is begonnen, heeft men ook oog voor de digitale vaardigheden van leerlingen. Kinderen leren niet alleen op een praktische manier met het internet en computers omgaan, maar krijgen ook advies over digitale sociale interactie.

Isis: “Soms hebben ze het op school over WhatsApp, hoe je daar vragen aan elkaar stelt of iets vertelt. Bij het vak Nederlands krijgen we wel eens teksten over cyberpesten.”

Heidi: “Voor ouders bestaat er een workshop over online pestgedrag op social media. Als een van ons tegen de mentor zegt dat ze iets opvallends hebben gezien, wordt dit direct opgepakt.”

Afschermen

Handig, zo’n workshop, want juist die sociale media zijn volgens Heidi niet altijd even makkelijk te doorgronden. “Soms vraag ik of haar broer kan kijken of alle kanalen van Isis zijn afgeschermd. Ik verdiep mij er zelf ook in, maar de technologie ontwikkelt zich zo snel. Het is best lastig wanneer je daar zelf niet mee werkt.”

Haar dochter blijft naar eigen zeggen vrij nuchter onder de hectiek die op de sociale platforms heerst. “Ik heb zelf Snapchat en Instagram, maar ik volg vooral andere mensen en post zelf niet veel. Ik denk er eigenlijk ook niet zo vaak aan om een foto te maken.”