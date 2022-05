Hoe nu verder met de Bibliotheek Utrecht? ‘Als er niets gebeurt, zullen we wijklocaties moeten sluiten’

Het water staat de Bibliotheek Utrecht aan de lippen. Afgelopen maand schreef directeur Deirdre Carasso een alarmerende brief aan de gemeenteraad. Daarin beschrijft ze het forse financiële tekort van de bibliotheek. Als er geen oplossing komt, zullen drie tot vijf vestigingen de deuren moeten sluiten. Een somber scenario, volgens directeur Deirdre Carasso. “Juist de wijkbibliotheek is essentieel: niet iedereen kan gemakkelijk naar de centrale locatie komen.”

Waar komt het tekort vandaan?

“We krijgen een korting op onze subsidie door afspraken die in 2013 zijn gemaakt bij de verzelfstandiging. Dat loopt in sommige jaren op tot zo’n vier ton. We komen structureel budget tekort, oplopend tot 1,5 miljoen in 2026. Het zou helpen als de subsidie afgestemd wordt op het aantal inwoners. Dat gebeurt nu niet.”

De stad groeit namelijk enorm: naar schatting heeft Utrecht in 2040 100.000 inwoners meer dan nu. Vooral de kosten voor het onderhoud en energie van de vestigingen lopen de komende tijd enorm op, zegt Carasso. “Daar hebben mensen thuis ook last van, maar met dertien bibliotheekvestigingen tikt het al helemaal aan.

“We hebben een boekentaak, die blijft enorm belangrijk. Daar zit een arbeidsintensief proces achter: het inkopen van de boekencollectie, het catalogiseren, het uitlenen. Tegelijkertijd hebben we een steeds bredere maatschappelijke rol gekregen op het gebied van onderwijs en welzijn. We zijn een informatiepunt, organiseren cursussen activiteiten. De taak groeit, maar de subsidie groeit niet altijd genoeg mee. Bovendien maken steeds meer niet-leden van de bibliotheek gebruik: we zijn een grotendeels gratis basisvoorziening.”

Wat doen jullie zelf om het tekort te verhelpen?

“Een kleinere boekencollectie, minder marketing en zelfs minder koffiezetapparaten: de bibliotheek zet alles op alles om te bezuinigen. Het is absoluut niet zo dat we geld over de balk smijten.

“We lossen het tekort dit jaar op door uit eigen reserve te putten. Dat houden we niet vol. Het tekort zal de komende jaren groter worden, en we moeten nu al alles op alles zetten om het te verhelpen. We doen ook aan fondsenwerving. Maar fondsen hebben altijd specifieke doelstellingen, ze financieren geen basisbehoeften zoals stroom of wc-papier.

“Het tekort zal de komende jaren oplopen tot zo’n 1,5 miljoen in 2026. Om de kwaliteit te behouden, is er simpelweg meer geld nodig. We moeten nodig een inhaalslag maken op het gebied van ICT en organisatie. Bijvoorbeeld het onderhouden van onze hardware en software, maar ook het waarborgen van veiligheid en privacy als het gaat om onze data.”

Hoe erg is het als wijkfilialen moeten sluiten?

“Niet iedereen komt buiten de eigen wijk. Inwoners van bijvoorbeeld Overvecht of Kanaleneiland komen niet altijd even snel en gemakkelijk naar de centrale locatie aan de Neude. Het gaat daarbij veelal om mensen uit achterstandssituaties. Voor hen is het heel belangrijk dat de bieb toegankelijk is, dichtbij.”

Want de bibliotheek levert volgens Carasso een grote bijdrage op het gebied van kansengelijkheid. “We werken samen met vrijwilligersorganisaties die bijvoorbeeld bijles of huiswerkbegeleiding geven aan kinderen wiens ouders dat zich anders niet kunnen veroorloven. Er komen studenten die thuis niet kunnen studeren en mensen die hulp nodig hebben om digitaal mee te blijven doen.”

Het feit dat de bibliotheek in coronatijd tot essentiële dienstverlener is verklaard, geeft aan dat bibliotheken een onmisbare sociale infrastructuur zijn, aldus Carasso. De kwestie ligt nu op het bordje van de Utrechtse politiek. Momenteel worden er coalitieonderhandelingen gevoerd door D66, GroenLinks, PvdA, ChristenUnie en Student & Starter. Op 1 juli wordt het coalitieakkoord gepresenteerd. Dan zal meer duidelijk worden over de toekomst van de Bibliotheek Utrecht.

De bibliotheek in zwaar weer - De afgelopen tien jaar zijn er landelijk 148 bibliotheekvestigingen verdwenen. In 2012 waren er 1063 bibliotheekvestigingen en in 2020 waren dit er nog 915. - De gemiddelde afstand die een Nederlander naar een bibliotheek moest afleggen is in deze periode toegenomen van 1,7 kilometer naar 2 kilometer. - De Raad voor Cultuur heeft berekend dat er 95 miljoen euro nodig is om te zorgen dat er in iedere buurt een bibliotheek is.

Lees ook:

Deirdre Carasso komt de bieb redden: ‘De wereld is complex, en daarvoor heb je vaardigheden nodig die je hier leert’

Eerst redde ze een noodlijdend museum, nu geeft ze de Bibliotheek Utrecht een boost. Deirdre Carasso: ‘Bibliotheken hebben voor zóveel mensen betekenis. We mogen best wat minder bescheiden zijn.’