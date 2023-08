Hoe meer je van Ivo Niehe ziet, hoe beter je hem begrijpt

São Paulo, Dallas, Vancouver, Seoul, Wenen, Tokio. Het begin van Lucas en Arthur Jussen op wereldtournee klinkt als een wervingsspot. En daarmee is vanaf de eerste seconde de toon gezet: we gaan kijken naar een serie in louter majeur. Begrijp me goed, dit wordt geen zeikerig stukje over Ivo Niehe, de maker van het drieluik over de jonge meesterpianisten. In tegendeel, hoe meer ik van Niehe zie, hoe beter ik hem snap.

De keizer van de feelgood-tv weet als geen ander dat we in barre tijden – en wanneer zijn de tijden níet bar? – weleens iets anders willen dan klimaatrampen, oorlogen en Max Verstappen. Dat is Niehe’s goed recht. Dus toont hij ons een hoopvolle wereld waarin alles klopt.

Gebroeders Jussen

Welkom bij de gebroeders Jussen. Geboren in een warm, Limburgs nest, waarvan de ouders beiden in de muziek zitten. Geen wonder dat de jongens al vroeg achter de piano klommen. Om vervolgens triomf op triomf te stapelen.

Rivaliteit? Geen sprake van. Arthur, de jongere broer: “Ik ben altijd in de voetsporen van Lucas getreden.” Lucas: “Ik vond het alleen maar heel leuk dat ook Arthur piano ging spelen. We delen veel.” Het is mooi om te horen hoe goed het kan gaan tussen broers, dat meen ik oprecht.

De jonge meesterpianisten Lucas (30) en Arthur (26) Jussen in quatre-mains achter de vleugel.

We zien prachtige beelden van de heren in quatre-mains achter de vleugel. Ritmisch en vrijwel synchroon gaan de blond beboste hoofden op en neer, de ogen dicht en naar boven gericht. Een extatische scène.

Zwijgende voice-over

Gelukkig zwijgt hier even de voice-over. De beelden spreken voor zich. Voor het overige maakt Niehe royaal gebruik van dit stijlmiddel. Niet als gereedschapskist om hiaten in beeld of tekst te repareren, zoals je elders wel ziet. Nee, bij Niehe is het omdat hij zélf het verhaal wil vertellen.

Hij introduceert ons daartoe bij de eerste pianolerares van de jongens, hun ouders en grootouders. En overal niets dan lof. De lerares: “Ze zijn een twee-eenheid geworden. Uniek in de wereld”. Grootvader (bonpa): “Ze geven de taart van het leven nog een laatste kers.”

Het tweetal is nooit gepusht, weet de maker. “Ze moesten vrolijke, baldadige jongens blijven.” Ook hier laat Niehe ons precies weer horen wat we – of, althans velen – wíllen horen: de Jussentjes zijn ondanks hun wereldfaam toch zulke gewone jongens gebleven. Niehe: “Als er een vleugel moet worden verplaatst, steken de boys ook zelf de handen uit de mouwen.” Hoe Hollands wil je het hebben?!

Treinreizen

Reizen doen ze bij voorkeur per trein. Lekker ontspannen. Op weg naar Parijs lijken de broers zich minder druk te maken over Mozart, Schubert en Stravinsky, dan over de prestaties van Max Verstappen. Tja, daar hebben we toch Verstappen weer. Geen dag zonder Max.

Natuurlijk kun je zo’n serie ook heel anders aanpakken. Je zou het wél kunnen hebben over rivaliteit in de pianistenwereld, de dilemma’s van het vak of druk vanuit de (commerciële) omgeving, kortom de keerzijde van de roem. Oké, er volgen nog twee delen – die AvroTros niet van tevoren kon toesturen, dus wie weet. Maar diep in mijn hart bevroed ik: het zal blijven bij human interest, anekdotes en ongevaarlijke vragen.

Critici zullen zeggen: Niehe toont ons een gepolijste sprookjeswereld. Of, in de woorden van Marcuse: repressieve tolerantie. Maar ik zet de knop om en ga mee in de droom.