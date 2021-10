Hoe maak je Die Zauberflöte coronaproof én woke? Dit orkest heeft een list bedacht

Een Zauberflöte met alles erop en eraan was tijdens de pandemie ondoenlijk om te plannen. Het Orkest van de 18de Eeuw bedacht een list, en haalde meteen de Zwarte Piet uit Mozarts laatste opera.

Het is half april. Een ietwat paniekerig geformuleerd bericht verschijnt in de mailbox. Het Orkest van de 18de Eeuw moet in deze aprilmaand serieus gaan nadenken over de geplande tournee met Mozarts Die Zauberflöte een half jaar later. Maar het is in april wel duidelijk dat een drie uur durende Zauberflöte in oktober, met alle solisten, koor en orkest, niet tot de mogelijkheden behoort.

In Nederland geldt in april de avondklok nog, er zijn her en der wat testconcerten, maar de concertzalen en de theaters zijn verder gesloten. Niemand weet hoe het er vanaf september uitziet. De cultuursector zucht en steunt.

Sieuwert Verster, directeur van het orkest, heeft alle concertzalen een mail gestuurd met daarin de voorgestelde aanpassingen om de voorstelling coronaproof te maken. Maar een pauzeloze Zauberflöte in een uurtje, of wellicht met een half uurtje extra? Hoe bereid je zoiets voor, en wat voor voorstelling verkoop je dan aan theaters? Tijd voor actie dus, tijd om van de beperkingen je kracht te maken.

Eind mei komt het artistieke team samen ten huize van dirigent Kenneth Montgomery. Alexander Oliver, die de voorstelling gaat regisseren is er, evenals Don Duyns die de nieuwe verbindende teksten gaat schrijven, en Verster zelf uiteraard.

List

“De onzekerheid is nog groot”, zegt Verster, “en we moesten een list verzinnen omdat het ene theater twee keer één uur wil, en het andere een voorstelling van anderhalf uur. We hebben dus een harmonica-model bedacht, een voorstelling die als het ware naar believen kan worden uitgerekt.”

Die list houdt in dat de mooiste aria’s uit Mozarts Zauberflöte als het ware worden opgenomen in een nieuwe raamvertelling met Mozarts korte operaatje Der Schauspieldirektor als basis. De theaterdirecteur in dat operaatje is hier een vrouw. En niet zomaar een. Sopraan Roberta Alexander, die in haar leven ontelbare malen de rol van de liefelijke Pamina in Die Zauberflöte heeft gezongen, speelt in deze voorstelling een strenge impresario die jonge zangers auditeert.

Kenneth Montgomery dirigeert het Orkest van de 18de Eeuw. Beeld Joris van Gennip

Die zangers komen auditeren voor een rol in Die Zauberflöte, en zodoende zijn alle topnummers uit de opera uiteindelijk toch in de voorstelling te horen. Naar believen kan Alexander bij versoepelingen van de maatregelen wat meer aria’s laten voorzingen, zodat je de voorstelling kunt verlengen.

Dirigent Kenneth Montgomery ziet het ook als een kans om de wat onbekendere muziek van Mozart te laten horen. “We beginnen met de ouverture van Der Schauspieldirektor, de verkeerde ouverture dus. En dan na de audities van de zangers krijgt impresario Roberta een telefoontje dat de uitvoering van Die Zauberflöte helemaal niet meer doorgaat, en dat de audities dus voor niets zijn geweest. In plaats daarvan wordt Der Schauspieldirektor uitgevoerd. Die twist is afgekeken van Richard Strauss’ opera Ariadne auf Naxos, waarin de geplande serieuze opera plotsklaps tegelijk moet worden uitgevoerd met de komische.

Woede-aria

“De zangeres die komt auditeren voor de rol van de Koningin van de Nacht is helemaal niet blij met deze onverwachte mededeling en stormt de bühne op om haar woede-aria Der Hölle Rache, de bekendste aria uit Die Zauberflöte, bedreigend in het gezicht van de impresario te slingeren. Einde eerste deel.

“In het tweede deel volgen dan de vier nummers uit Der Schauspieldirektor. We kijken ook welke andere Mozart-muziek voor deze groep van zangers en voor onze orkestmusici geschikt kan zijn. Roberta Alexander vraagt elke zanger steeds of die ook nog wat anders kan zingen en dus kunnen we tijdens de ‘audities’ wat onbekendere concert-aria’s van Mozart toevoegen. Zo zingt de bas die voor zonnepriester Sarastro auditeert ook de aria Per questa bella mano, met een prachtige solopartij voor contrabas. Dat stuk hoor je zelden.”

Het is inmiddels begin oktober en de repetities zijn in volle gang in de Keizersgrachtkerk in Amsterdam. De zangers wachten geduldig op hun beurt. De ene zit te breien, de andere kijkt op zijn telefoon. Montgomery dirigeert, assistent-dirigent Klaas-Jan de Groot begeleidt de zangers op de fortepiano, regisseur Oliver kijkt toe.

Zwarte slaaf

Na de aria’s van Tamino, Pamina en vogelvanger Papageno (“Ach, je hebt je eigen panfluitje meegenomen”, kirt Alexander) is het tijd voor die van Monostatos, de zwarte slaaf van Sarastro, die een oogje op de witte Pamina heeft. Dit vreemde personage en de tekst van zijn aria houden de gemoederen al jaren bezig, vooral als hij zingt ‘Weil ein Schwarzer hässlich ist’ (Omdat een zwarte lelijk is). Sarastro beaamt dat later in de opera als hij Monostatos toevoegt: ‘Jouw ziel is al net zo zwart als je gezicht’.

Sopraan Roberta Alexander en regisseur Alexander Oliver. Beeld Joris van Gennip

De Afro-Amerikaanse Alexander zucht eens diep voor ze de Monostatos-zanger oproept en zegt: “Goed, dan nu de olifant in de kamer, de Zwarte Piet van Die Zauberflöte, vooruit dan maar”. Zodra de tenor bij de bewuste tekst in de aria is aangekomen, kapt Alexander hem onverbiddelijk af. “Dat is ruim voldoende”, zegt ze. Waarna de tenor een nieuwe tekst bij de noten blijkt te hebben geschreven. “Knap opgelost”, zegt Alexander.

Seksistisch

Na de repetitie praat Alexander, die in de voorstelling ook zingend nog een paar verrassingen in petto heeft, over haar ervaringen met de bewuste passage. En over de vrouwonvriendelijke teksten van Sarastro, een ‘oersaai’ personage waaraan ze na al die jaren een grondige hekel heeft gekregen.

“Het was als zwarte vrouw pijnlijk en denigrerend om dat steeds aan te horen, maar je deed gewoon je werk. Het hoorde erbij. Over die teksten was vroeger eigenlijk nooit discussie in de cast of met de regisseur. De zwarte zangers van mijn generatie zijn grootgebracht met de houding: ‘Hou je maar stil, anders heb je geen werk’. Het begrip woke is voor mij natuurlijk niets nieuws, al hou ik helemaal niet van dat soort termen. Je hoeft maar met je vingers te knippen of de verkeerde mensen kapen zo’n woord, dat vervolgens als scheldwoord gebruikt wordt.

“Maar ja, ik geef het toe, het is na al die jaren wel ontzettend leuk en lekker om nu eindelijk eens zelf die bewuste aria, die echt niet meer kan, te kunnen afkappen. Je kunt die teksten heel subtiel veranderen. Mozart heeft waarschijnlijk nooit een zwart mens in het echt gezien. Als hij nu geleefd had, zou hij een dergelijke tekst ook nooit accepteren.”

Regisseur Alexander Oliver heeft in zijn lange carrière als tenor heel vaak de rol van Monostatos gezongen. Hij vindt het goed dat er de laatste jaren discussie is over teksten in Die Zauberflöte.

“Roberta kwam zelf met de Zwarte Piet-quote. Bravo! Je moet gewoon durven toegeven dat Die Zauberflöte in zijn originele vorm een problematische opera is. Sarastro is zo’n seksistische man. Die zegt doodleuk met een wijze ondertoon: ‘Ein Weib tut wenig, plaudert viel’.

“Je kunt tegenwoordig niet anders dan de confrontatie aangaan met die vreselijke teksten. Bijna alle keren dat ik Monostatos heb gezongen, werd mijn gezicht zwart gemaakt, en het voelde nooit gemakkelijk. Het meest absurde wat ik heb meegemaakt was in Glyndebourne. Daar zong de zwarte tenor George Shirley de rol van Tamino, en ik die van Monostatos. Hij werd wit geschminkt, en ik zwart. En niemand die iets zei.”

Voorstelling Die Zauberflöte & Die Schauspieldirektorin - Ein Gelegenheitsstück in tijden van Corona met het Orkest van de 18de Eeuw olv Kenneth Montgomery gaat morgen in première in Breda. Voorstellingen in Nijmegen, Amsterdam, Rotterdam, Zwolle, Utrecht, Eindhoven en Den Haag. www.orchestra18c.com

Lees ook:

Eerherstel voor ‘mindere’ Mozart

Eerherstel. Niets minder dan eerherstel. Voor een schitterende opera van Mozart die jarenlang gold als een ‘moetje’. Een opera waaruit de recitatieven werden weggesneden of zelfs opnieuw gecomponeerd omdat die volgens ‘kenners’ niet voldeden.