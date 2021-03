Hoe kan een tweet miljoenen waard zijn?

Twitter-topman Jack Dorsey heeft zijn oudste tweet geveild. Het gaat om een vijftien jaar oud berichtje van vijf woorden: ‘just setting up my twttr’. Geen hoge poëzie, maar geschiedenis is ook wat waard. In dit geval is die waarde maar liefst tweeënhalf miljoen euro. Dat betaalde Sina Estavi, baas van blockchainbedrijf Bridge Oracle, voor de tweet.

just setting up my twttr — jack (@jack) 21 maart 2006

Liever gezegd: Estavi kocht een digitaal echtheidscertificaat met een handtekening, een zogeheten NFT. Dat staat voor ‘non-fungible token’, waarbij non-fungible betekent dat het uniek en niet-uitwisselbaar is. Klinkt heel abstract, maar vergelijk het met de kunstwereld. Daar zijn echtheidscertificaten normaal. Als er overal kopieën van een Picasso rondgaan, wil je bewijs dat het origineel bij jou aan de muur hangt.

Toegegeven, een kopie van een tweet verschilt niet wezenlijk van het origineel. In dat opzicht lijkt het meer op muziek. Als je een album downloadt, heb je hetzelfde bestand als de platenmaatschappij, maar die blijft eigenaar.

Over kunst gesproken

NFT’s zijn sinds kort erg populair in de online kunstwereld. Je kunt wel spreken van een hype, want er zijn al tonnen betaald voor tekeningen van katten. Een digitaal schilderij van de Amerikaanse kunstenaar Beeple leverde zelfs meer dan 50 miljoen euro op.

Het fenomeen beperkt zich niet tot beeldende kunst. Rockband Kings of Leon verkocht een beperkte oplage van zijn nieuwe album als NFT. Kopers konden de muziek downloaden, maar konden ook extra betalen voor het recht om levenslang bij shows op de eerste rij te zitten. Een NFT kan dus ook een concertkaartje zijn.

Het voordeel én het gevaar van NFT’s

Het voordeel van NFT’s is dat ze zijn ingebed in een blockchain, de technologie achter cryptomunten zoals Bitcoin. Zonder het erg technisch te maken: dankzij de blockchain is er een permanent en publiek toegankelijk bewijs dat iets door iemand gekocht is.

Maar er kleeft ook een risico aan de rage. Onder de motorkap van een NFT vind je een hoop computercode. Daarin wordt vaak verwezen naar de website van het bedrijf dat de NFT ontwikkelde of verhandelde. Als zo’n site uit de lucht gaat, bijvoorbeeld omdat het bedrijf failliet gaat, verwijst de NFT nergens meer naar.

Volgens sommigen valt dit gevaar mee, maar er is veel discussie over. Extra reden om je af te vragen of dat kattenplaatje over tien jaar nog steeds tonnen waard is.

De veiling van de eerste tweet was in elk geval niet voor niets. Twitterbaas Dorsey doneert de opbrengst aan steun voor mensen in Afrika die door het coronavirus getroffen zijn.

Lees ook:

Democratie kan niet zonder blockchain, zegt de bitcoin-peetvader

De Amerikaanse computerwetenschapper David Chaum heeft in Amsterdam een onderscheiding gekregen voor zijn innovatieve werk dat digitale transacties mogelijk maakte.