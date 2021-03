Hoe Jeroen 100.000 dollar won én verloor met een spelletje beleggen op Reddit

Daar stond het dan, in digitale cijfers op zijn scherm: 100.000 dollar. Een levensveranderend bedrag voor de 31-jarige Jeroen, en eind januari was het eventjes echt van hem. Toch voelde het niet tastbaar. En nog voordat hij er grip op kreeg, was zijn fortuin alweer in rook opgegaan.

Net als veel millennials, begon ­Jeroen in 2020 met beleggen. Of het nou ligt aan lage spaarrentes en stijgende beurskoersen, of simpelweg aan al het saaie thuiszitten sinds de eerste lockdown, investeren is waanzinnig populair. YouTubers maken filmpjes over welke aandelen je vandáág moet kopen. Teslabaas Elon Musk doet de koers van Bitcoin ­rijzen en weer dalen door erover te Twitteren. Zelfs rapper Boef deelt op Instagram zijn adviezen en aandelenportefeuille.

En Jeroen? Die leerde nog maar net hoe beleggen werkt, toen hij begin dit jaar werd meegezogen in een konijnenhol op het sociale medium Reddit. “Ik vond een Reddit-groep genaamd Wallstreetbets”, vertelt ­Jeroen, die niet met zijn achternaam in de krant wil omdat dit verhaal hem van een verslavingsgevoelige kant laat zien. “Daar stelde iemand voor om met z’n allen te beleggen in GameStop, een worstelende Amerikaanse winkelketen voor computerspellen.”

Jeroen leerde dat grote beleggingsfondsen massaal hadden gewed dat GameStop nog minder waard zou worden. Als Reddit de prijs juist kon opkrikken, zou dat die grote fondsen dwingen óók in het bedrijf te investeren om hun verliezen te beperken. Het gevolg: een ongekende stijging in GameStops marktwaarde.

“Dit is puur gokken”, dacht Jeroen in eerste instantie. “Maar toen steeg de koers van 20 naar 30 dollar. Bij 33 ben ik ingestapt, en gaandeweg omhoog investeerde ik steeds meer. Ik durfde het destijds aan niemand te zeggen, maar al met al zat er voor 10.000 dollar in – veel meer dan ik had willen riskeren.”

Wat omhooggaat, moet op een gegeven moment naar beneden ­komen. Maar zo voelde het niet toen GameStop als een raket afkoerste op 350 dollar per aandeel, en Jeroens 10.000 dollar binnen een paar ­weken een ton waard werd. “Het spookt nog iedere dag door m’n hoofd: was ik maar niet te gretig ­geweest en had ik toen maar verkocht.”

Stijgende populariteit

De kleine jongens die de grote institutionele beleggers dwarszitten. Financieel influencer Tim Kraai (29) vindt het een filmwaardig verhaal, maar ook gevaarlijk: “Mensen vroegen mij online of ze een app konden downloaden om GameStop te kopen. Alsof het een spelletje is.”

Kraai begon met investeren in 2017. Na twee jaar lanceerde hij een YouTubekanaal voor beginnende beleggers getiteld LangzaamRijker. Zoals de naam doet vermoeden, focust hij op gestaag opbouwen van een aandelenportefeuille voor de lange duur. Het tegenovergestelde van Wallstreetbets, dat hij omschrijft als ‘gokken voor de korte termijn’.

“Sinds de coronacrisis zijn kanalen als het mijne veel populairder ­geworden. Een jaar geleden had ik 1000 abonnees, nu zijn het er bijna 27.000. Je ziet het ook in Google Trends: in maart 2020 zochten er meer mensen dan ooit tevoren via Google op ‘beleggen’. In januari van dit jaar waren het er nóg meer.”

In gesprekken met zijn volgers merkt Kraai dat er veel jongeren tussen de 18 en 25 jaar bij zitten. “Dat zijn vaak de mensen die naar de korte termijn kijken en iets kopen zonder nader onderzoek.”

Hoewel zij bij hem weinig sensatie treffen, komen ze elders volop aan hun trekken. Een greep uit de ­titels die sommige YouTubers bij hun video’s zetten: ‘Beste aandelen om nú te kopen’, ‘Dit aandeel gaat van 1 naar 100 dollar’, ‘Haast je want dit aandeel staat op springen!’

Een gevaarlijke ontwikkeling, zegt ook Madelon Vos (25), die drie jaar terug een YouTubekanaal over Bitcoin begon waar ze inmiddels ook over bredere economische trends praat. In filmpjes van vaak meer dan een uur informeert ze haar 46.000 abonnees en andere kijkers.

Geld verdient ze met een veelvoorkomende mix van advertenties bij die video’s, promotielinkjes naar online ‘brokers’ waar mensen kunnen beginnen met beleggen, en ­betaalde cursussen.

Veel erg jonge kijkers heeft ze niet. “De meeste zijn tussen de 25 en de 44. Verder is 90 procent man en zijn ‘vermogenden tot zeer vermogenden’ de grootste kijkersgroep.” En de 18 tot 25-jarigen? Die maken maar 7,4 procent van haar publiek uit. “Ik denk dat zij meer snel entertainment zoeken.”

Toch heeft ze GameStop geboeid gevolgd. “Het laat de kracht van sociale media zien. Doordat mensen zo makkelijk konden samenkomen, ­bereikten ze iets heel bijzonders. Aan de andere kant toont het ook het geváár van sociale media: iedereen volgde maar wat er werd geroepen op een forum.”

In een waas

Daar kan Jeroen over meepraten. “Je komt in een waas terecht. Sommige mensen staken hun hele hebben en houden in GameStop toen het aandeel al boven de 300 dollar stond. Ik haalde vrienden over ook te investeren, en we hadden afgesproken dat we boven een bepaald punt zouden verkopen. Maar toen het zover was fokte iedereen elkaar op. Het voelde alsof je niet kon verkopen zonder de groep te verraden.”

In de echokamer van Wallstreetbets leerde Jeroen hoe propaganda werkt. “Kijk naar de Amerikanen die in januari het Capitool bestormden. Je vraagt je altijd af hoe mensen op zo’n punt komen. Maar in een groep waar mensen alleen maar dingen roepen die je wil geloven, ga je er makkelijk in mee.”

Eind januari werd het effect van Reddit op belangrijke beleggingsfondsen zo groot, dat er bijna overal beperkingen werden gesteld aan het kopen van GameStop. Verkopen mocht nog wel. “Het voelde alsof het casino de deuren sloot, de kaarten herschudde en ons pas weer binnenliet toen het zeker wist dat het ging winnen.”

Met horten en stoten kelderde de koers in een paar dagen van 350 naar 50 dollar. “M’n hart zakte op plekken waar ik het nog nooit heb voelen zitten.”

Net quitte

In plaats van zo snel mogelijk uit te stappen, ging Jeroen eerst nog mee in een bericht op Wallstreetbets over hoe de beleggingsfondsen de markt manipuleerden door het alleen maar te doen lijken alsof mensen aan het verkopen waren. Deze theorie bleek later nergens op gebaseerd. “Uiteindelijk heb ik nog net quitte kunnen spelen. Daar had ik geluk mee. Ik hoop niet dat er mensen van een brug zijn gesprongen omdat ze een paar ton spaargeld ­zagen verdampen.”

Zelf hield Jeroen stressklachten aan de achtbaanrit over – en zelf­inzicht: “Ik zei altijd van mezelf dat ik niet verslavingsgevoelig ben, maar nu weet ik wat adrenaline en fomo (fear of missing out, red.) met je doen.”

Driekwart van zijn portefeuille zit nu in aandelen voor de lange ­termijn. Toch kijkt hij nog elke dag op Wallstreetbets. “Omdat ik nog een paar aandelen in GameStop heb, maar ook om interessante ontwikkelingen te volgen, op zoek naar het volgende grote ding. GameStop heeft iets in me aangewakkerd waar ik niet zo blij mee ben.”

De achternaam van Jeroen is bij de hoofdredactie bekend.

