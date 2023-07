Hoe je de switch van Eva Jinek ook misogyn kunt benaderen

Zo. Er zal flink taart zijn gegeten bij AvroTros deze week. Niet alleen omdat precies een eeuw geleden – op 21 juli 1923 – de eerste radio-uitzending de lucht inging van wat later de Avro zou worden. Veel groter nieuws was donderdag dat de jarige omroep talkshowvedette Eva Jinek heeft weten te kapen van RTL. Voor wat voor programma precies is nog niet duidelijk. Iets met cultuur en actualiteiten: is een waardige opvolger van DWDD in de maak?

Er werd diezelfde avond flink over gespeculeerd in diverse programma’s bij de commerciëlen. Ik zag Shownieuws bij SBS6, met de onvermijdelijke Guido den Aantrekker, hoofdredacteur van Story. En beroepsgriezel. Vorige week ging Den Aantrekker zo tekeer over Sigrid Kaag dat collega en filmkenner René Mioch hem erop moest wijzen dat hij door zijn woorden bijdraagt aan de gevaarlijke Kaag-haat. Donderdag ging Den Aantrekker los over de – van kind 2 – hoogzwangere Eva Jinek: het dedain spatte ervan af. Of was het jaloezie, zelfs misogynie?

“Het gaat wel heel erg veel om Jinek de laatste jaren”, sneerde hij. “Als je kijkt naar haar carrière dan zie je een lappendeken van allerlei omroepen die ze op een soort tournee afgewerkt heeft om zelf te groeien. NOS, WNL, KRO-NCRV, RTL. In mijn perceptie is ze netto maar een kwartaal per jaar te zien geweest. Dan vind ik het een beetje potsierlijk dat we nu enorm doen alsof we het over een enorm talent hebben.”

Als een unieke profvoetballer

Je zag collega’s aan de tafel van Shownieuws zich afvragen waar Den Aantrekker naartoe wilde. Is Jinek niet net als een unieke profvoetballer, waar logischerwijs vele clubs aan trekken?

Maar och, Den Aantrekker zat met de zwangerschappen van Jinek (45) in zijn maag. “Noblesse oblige, zeg ik weleens. Als je de kans krijgt van al die omroepen, ben ik misschien een beetje teleurgesteld dat ze, omdat ze een gezin aan het opbouwen is, toch het bijltje er een beetje bij neergooit.” En: “Ik heb nou wel het idee dat het heel erg om haar agenda draait”.

Een bijzondere analyse door de roddelkoning van een succesvolle professional die al vijftien jaar lang bewijst geknipt te zijn voor live televisie en sterke interviews.

Het weerhield René Mioch er niet van zich in Shownieuws te verheugen op de komende verkiezingstijd, dromend over een wedergeboorte van het duo Pauw en Jinek, voor al uw politieke debatten. Den Aantrekker piepte nog even: “Omdat jij links bent en zij ook een beetje in de linkerhoek zitten?” “Nee, gewoon omdat ze goed zijn”, werd aan tafel gezucht.

Helaas voor Mioch: Jinek pakt haar werk pas na de verkiezingsstrijd weer op.

Onderhuidse frustratie

Bij RTL, het bedrijf dat Jinek nu in de steek laat, werd beschaafd gereageerd. Samen met Beau, Renze en Humberto zorgde Jinek daar voor de invulling van de talkshow op de late avond. En hoewel je een onderhuidse frustratie kon voelen over de grote verrassing – zelfs RTL-directeur Peter van der Vorst schijnt pas donderdag te zijn geïnformeerd – werd Jinek in RTL Boulevard eervol neergezet als degene met het grootste journalistieke talent van de stal.

Ook bij Renze later die avond op het oog niets anders dan verslagenheid en lof, en vraagtekens bij wat Jinek precies gaat doen. Maar Renze Klamer wenst zijn aanstaande ex-collega eerst maar eens een succesvolle bevalling toe. Het leggen van het volgende ei, dat komt daarna wel weer.

Vijf keer per week schrijven Renate van der Bas en Maaike Bos columns over televisie.