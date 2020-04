Hoe het toch al snel goed kwam met Woningsdag

Om kwart over negen was ik al om. Nee niet in de alcoholische zin, toen nog niet. Maar op dat tijdstip hoorde ik Welmoed Sijtsma in ‘Goedemorgen Nederland’ hartgrondig balen dat ze toch niet iets oranjekleurigs had aangetrokken, in plaats van die stemmige donkerblauwe jurk.

Zo voelde het precies: het feestelijke enthousiasme op televisie deed goed. Weg somberheid, niks blauwe maandag, deze dag verdiende kleur.

Op z’n minst omdat dit weer eens een ándere dag was, in die lange rij van identieke etmalen die we thuis voorbij laten gaan. Wie heeft het niet, dat je nu vaak niet meer weet welke dag van de week het is? Te veel vaste aanknopingspunten zijn van de agenda verdwenen.

Maar de start van deze 27e april stond als een huis. Met voor de koning het nationale geschenk dat we hem het rapportcijfer 7,7 geven, zo meldde de NOS die dit had laten uitrekenen door bureau Ipsos. Opvallend genoeg noemden meerdere nieuwsprogramma’s niet dat koningin Máxima wederom hoger scoorde, met een 8. Subtiel bedoelde vriendelijkheid, dit verzwijgen? Ik vermoed dat Willem-Alexander de concurrentie van zijn vrouw geen enkel probleem vindt.

Beeld Renate Van Der Bas

En daar rukken ook de prinsesjes op. Pardon, inmiddels is het natuurlijk: de prinsessen. Altijd goed om ze weer op het scherm te zien, al was het deze keer helaas nogal statisch. Hoe verrassend kwam Amalia de laatste jaren niet uit de hoek, met haar uitstekende reacties op de vragen van journalisten? Deze editie van Koningsdag kon de kroonprinses slechts zwijgend ter rechterzijde van haar vader staan.

Gelukkig hebben we de foto’s nog! De ochtendcompilatie met beelden van de zes Koningsdagen die we tot nu toe hebben gehad, werd een fijne, compacte show van hoogtepunten. Prima eigenlijk, om in deze tijd van duurzaamheid ook oude 27-aprillen te recyclen.

Al gaven de drukke beelden ook bijgedachten, en zelfs fysieke reacties. Zie hoe die Groninger studenten daar vol branie vlak voor de prinsesjes staan te zingen, in 2018. Waren ze toen ook wezen skiën? Wegwezen jullie. Zie hoe Willem-Alexander overal rissen kinderen een high-five gaf. Niet doen! Zie Máxima op een tribune omringd door vrouwen in Spakenburger dracht. Zouden zij inmiddels bijpassende mondkapjes bij die stijve kraplappen dragen? Zie hoe Dionne Stax dicht tegen een aardige man aan kruipt om diens verse ridderorde onder zijn jasje vandaan te toveren. Blijf af!

Nederland is een land waar altijd alles op de schop gaat, maar gaat dat nu ook echt gebeuren met ons gevoelsleven?

Beeld Renate Van Der Bas

Een actueel item in het 12-uur journaal gaf de afstandelijke realiteit in al zijn pijnlijkheid weer. Bij een tehuis in het Zuid-Hollandse Zuidland werd van buitenaf gefilmd hoe een mevrouw voor haar eenzame raam op de eerste verdieping zat te rommelen met een tompouce. De verslaggeefster bracht een microfoon omhoog met een hele lange hengel, om de mevrouw iets te kunnen laten zeggen.

Daar zat de oude dame met room op de lippen, hoog opgesloten als een Rapunzel versie 2020, in allesbehalve sprookjesachtige omstandigheden.

De koning was het allemaal waard, zei ze. De lieverd. Maar ik zette de tv uit en ging schoffelen, in afwachting van een kale toost op vorst en vaderland.

Vier keer per week schrijven Renate van der Bas en Maaike Bos columns over televisie.