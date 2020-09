Hoe het kan dat McDonalds de nieuwe partner van de Kinderboekenweek is: gratis boek bij de hamburger

Van 30 september tot en met 11 oktober bevat een Happy Meal niet alleen een hamburger of kipnuggets, frietjes en snoeptomaatjes voor de liefhebbers, maar ook een deeltje uit de serie ‘Avonturen van de Boomtop-tweelingen’ van de Amerikaanse schrijver Cressida Cowell. Normaal gesproken kunnen kinderen kiezen tussen een verrassingsspeeltje of een boekje.

McDonalds is de nieuwe partner van de Kinderboekenweek, naast hoofdsponsor NS. Bij dat gegeven zullen waarschijnlijk wel wat wenkbrauwen fronsen. Want hoe valt dikmakend fastfood te rijmen met de liefde voor het kinderboek, voedsel voor de geest?

‘Onorthodoxe maatregelen’

Op die vraag heeft Job Jan Altena van de CPNB, organisator van de Kinderboekenweek, uiteraard gerekend. Nederlandse kinderen hebben zo weinig plezier in lezen, en ze scoren relatief zo slecht in technische leesvaardigheid, dat er volgens hem ‘onorthodoxe maatregelen’ nodig zijn. “Er gebeurt natuurlijk van alles op scholen en in bibliotheken, maar we zijn ook aan het praten met de game-industrie.”

Als de lezer niet naar het boek komt, moet het boek maar naar de lezer worden gebracht, is het idee. De samenwerking met de fastfoodketen past bij deze aanpak. “Wij zeggen niet: je moet nu naar de McDonald’s. Maar de lezer zit daar toch al. De boekjes maken het Happy Meal in elk geval beter: lezen is goed voor je mentale gezondheid.”

Bredere aandacht

Daarbij krijgt de CPNB ook een financiële bijdrage van de nieuwe partner. Altena wil niet zeggen hoe hoog het bedrag is. “Maar het zorgt ervoor dat wij veel breder aandacht kunnen vragen. Iedereen weet nu dat het Kinderboekenweek is.”

McDonalds geeft wereldwijd al sinds begin 2019 boekjes van Cowell weg. Met Nederlandse schrijvers maken kinderen voorlopig geen kennis; er zit geen Mylo Freeman, Annet Schaap of Sjoerd Kuyper bij de friet. “Wij zien dit als een eerste stap in onze samenwerking”, zegt Altena. “Er hebben zich trouwens al heel wat schrijvers gemeld die zeiden: mag ik ook meedoen aan die actie.”

Lees ook:

In het Kinderboekenweekgeschenk 2020 struint Arend van Dam lukraak en met grote stappen door de geschiedenis

De Kinderboekenweek (30 ­september t/m 11 oktober) gaat dit jaar over geschiedenis en hoewel de auteur van het geschenkboek zich niets van het thema hoeft aan te trekken, lag het voor de hand dat Arend van Dam dat wél zou doen.

Nederlandse jongeren lezen veel te weinig, dat heeft op termijn vervelende gevolgen

Jongeren lezen heel weinig boeken. Het kabinet moet veel meer doen om het leesplezier te bevorderen, adviseren de Onderwijsraad en de Raad voor Cultuur.